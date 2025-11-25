“Okkam’ın Usturası” bir önermedir:

Bir konunun veya bir sorunun anlatımında veya çözümünde, en basit ve en kısa yolun genellikle gerçeğe en uygun ve en doğru yol olduğu biçiminde özetlenebilir.

***

Önce CHP’in sorununu özetleyelim:

Bir yandan, İmralı’ya gitmeyi reddederek öte yandan “Barış Süreci”ne karşı olmadığını belirterek...

Ne bu “meşrulaştırma” operasyonu için CHP’nin katılımına muhtaç olan İktidara ve DEM Parti’ye yaranabiliyor...

Ne de bu “Sürecin”, Demokratik Cumhuriyeti ve aynı anda CHP’yi de yok etmeye yönelik olduğunu görenleri tatmin edebiliyor.

Yani ikircikli bir tutum ve davranışla, her iki tarafı da kızdırıyor!

Peki çözüm nerede:

Çözüm, Cumhuriyetin ve Anayasa’nın tahrip edildiği, CHP’nin CB Adayı’nın ve belediye başkanlarının hapse atıldığı, CHP’nin kapatılmak istendiği ortamda, İktidarın Emperyalizmle ittifak halinde, kendi iktidarını uzatmak için önerdiği hiçbir projeye destek vermemek ve bunu, Türk, Kürt herkese anlatmaktır.

***

“Barış” denilen süreçte, eşzamanlı olarak CHP de yok edilmeye çalışılıyor.

CHP, “Sürece” ve “Komisyon”a katılarak kendisini yok etmek isteyen İktidara destek vermek gibi inanılmaz bir yanılgıya düşüyor!

Kısa, net ve açık bir çözüm:

CHP’nin hem Türkler hem Kürtler için Cumhuriyet Rejimi’ni ve Anayasa’yı savunması...

Türklere de Kürtlere de yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında, Demokratik Cumhuriyeti ve kendi varlığını sürdürebilmek için, “Sürece” de “Komisyona” da karşı çıkmasıdır.

***

CHP, bu iktidarın:

1) Anayasa’yı ihlal ettiği...

2) Hem Cumhuriyete hem de “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ne karşı uygulamalar yaptığı...

3) İnsanları haksız ve hukuksuz olarak hapse attığı, mallarına el koyduğu...

4) Medya üzerinde dayanılmaz baskılar kurduğu, gazetelere ve televizyonlara el koyduğu...

5) CHP’yi kapatmak istediği...

6) HDP’nin ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayları’nı hapse attığı...

7) HDP’li, DEM’li ve CHP’li belediye başkanlarını ve belediye çalışanlarını haksız ve hukuksuz olarak hapse attığı...

8) Şeffaf ve Demokratik olmayan, Faşizan bir ortamda hiçbir çözümün geçerli olamayacağı...

9) İktidarın ömrünü uzatmak ve Suriye’de İsrail’in güvenliğini sağlamak için kurulacak Kürt devletini gerçekleştirmek amacıyla hem Türklerin hem Kürtlerin aldatıldığı...

Gerekçeleriyle...

Emperyalizmle ittifak halinde, “Barış” adı altında pompalanan, Türkiye’yi güçsüzleştirme ve “Ortadoğu Bataklığı”na sürükleme projesine karşı olduğunu belirterek Komisyon’dan da çekilmelidir.