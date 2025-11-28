Faşizm ve Faşistlik, gerek Rejim gerek Kişilik yapısı olarak Demokrasi ve Demokratlık karşıtlığıdır.

Temelde Özgürlük ve Özgürlükçülük düşmanlığıdır.

Ama Demokrasi ve Demokratlık karşıtlığının da Özgürlük ve Özgürlükçülük düşmanlığının da dereceleri vardır:

Koyusuna ve su katılmamışına Totaliterlik, sulandırılmışına ve kuzu postuna bürünmüş kurt gibi halkı aldatmaya çalışanına Otoriterlik denir.

***

Faşizm, otoriter değil totaliter bir rejimdir.

Otoriter Rejim, sadece kamu alanındaki ve İktidarla (devletle) ilişkilerdeki özgürlükleri sınırlar ve kısıtlar.

Totaliter Rejim, özel yaşamı da denetler, sınırlar, kısıtlar ve yok eder; herkesi Rejimin askeri niteliğinde bir robota dönüştürmek ister.

Biz konuşma ve siyaset dilinde genellikle, Totaliter Rejimlere Faşist, Otoriter Rejimlere Faşizan diyoruz.

Bu kavram ve terimler hakaret ya da küfür değil, bilimsel ifadelerdir.

***

Konu, bu Rejimleri savunan ve/veya uygulayan Otoriter ve Totaliter Kişilik Yapılarına gelince Faşizanlığın ve Faşistliğin ne kadar hastalıklı olduğu iyice belirginleşir:

Faşizan ya da Faşist, Otoriter veya Totaliter bir kişilik, kendisinden başkalarının, (öncelikle de kendi aile bireylerinin) bağımsızlıklarını, özgürlüklerini yok sayan ve yok eden, hastalıklı bir kişilik yapısını belirler.

Bu kişiler için, önemli olan kendi duyguları ve düşünceleridir; sadece bunlar iyi, doğru, güzel ve gerçektir; bunlar dışındaki her şey kötü, yanlış, çirkin ve gerçekdışıdır.

Bu Kişilik Yapıları, genellikle, Endüstri Devrimi öncesindeki Din-Tarım Toplumlarında egemen olan Feodal Erkek Egemen kültürün ürünleridir. Dogmatiktirler...

Farklı ve Özgür Düşüncelere dayanamazlar.

Çok sık olmasa da fikir değiştirdikleri zaman da herkesin kendileriyle birlikte fikir değiştirmelerini beklerler.

Din ve mezhep ya da milliyet değiştirenlerde görülen bu aşırılık aslında içlerindeki Faşist veya Faşizan kimliğin dışa vurumudur.

***

Faşistlik ve Faşizanlık, her din ve mezhep, her ırk ve milliyet için yapılabilir.

Hangi din, mezhep, ırk ve milliyet için yapılırsa yapılsın kötü ve yanlış bir tutum ve davranıştır.

Faşist ve Faşizan Rejimler de hangi din, mezhep, ırk veya milliyet adına uygulanırlarsa uygulansınlar kötü ve yanlış rejimlerdir.

***

İnsanlar genellikle kendi mukaddes kimliklerine (dinlerine, mezheplerine, ırklarına, milliyetlerine) uygun olan Faşizan ve Faşist Rejimleri ve Davranışları hoşgörüyle karşılamak ve hatta desteklemek eğilimindedirler...

Bu çok yanlıştır...

Faşizm, Faşistlik ve Faşizanlık, ister Müslümanlık için, ister Hıristiyanlık için yapılsın yanlıştır ve kötüdür... Faşizm, Faşistlik ve Faşizanlık, ister Türklük isterse Kürtlük için yapılsın, iyi doğru ve güzel değildir...

İyi, doğru ve güzel olan Rejim, herkesin dinine, mezhebine, ırkını ve milliyetine eşit davranan Laik ve Demokratik Hukuk Devleti olan Rejimdir.

İyi, doğru ve güzel olan Kişisel Davranış ise herkesin dinine, mezhebine, ırkına, milliyetine, kendininkilere istediğin saygıyı göstermektir.

Faşist Kişilik de ister Türkçülük yapsın ister Kürtçülük, kötüdür, yanlıştır ve çirkindir!