Lafı dolandırmaya gerek yok:

İddianame, hem başarılı siyaseti hem başarılı avukatlığı suç saymış.

İddianame, Ekrem İmamoğlu, öteki belediye başkanları ve bürokratlar hakkında somut ciddi kanıtlara dayanamadığı, daha doğrusu iddiaları ve iftiraları kanıtlayamadığı için genellikle soyut suçlamalar yapmış; bu yüzden de aşağıda alıntıladığım “ifadeler tablosu” ortaya çıkmış!

***

Aşağıdaki tablo birçok yerde pek çok kez yayımlandı.

Ben bir Yapay Zekâ’ya bu listeyi denetlettim ve yorumlattım.

Bu yorumla birlikte bu ifadeleri aşağıda yayımlıyorum ki İddianamedeki suçlamalar, kanıtlanamadığı, soyut kaldıkları zaman, nasıl muğlak biçimlerde dile getirildikleri kanıtlansın!

“Evet, belirtilen sayılar, İmamoğlu’na yönelik hazırlanan iddianamede (tanık ifadeleri ve benzeri kısımlarda) geçen kelime/ kelime grubu frekanslarını doğru yansıtmaktadır.

Bu sayılar, iddianamenin basına servis edilen versiyonu üzerinden birden fazla haber kaynağı ve analizde tutarlı şekilde rapor edilmiş.”

969 kez “Hatırladığım kadarıyla”

774 kez “Bilmiyorum”

691 kez “-mışlar, mişler, muşlar”

546 kez “Duydum”

516 kez “Bildiğim kadarıyla”

(Bazı raporlarda bu ve altındaki sayılar da aynı şekilde teyit edilmiş, ancak tam liste her haberde yer almayabiliyor.)

“499 kez “Olabilir”

401 kez “Öğrendim”

347 kez “Söylemişti”

235 kez “Düşünüyorum”

136 kez “Olabilirim”

83 kez “Söylendi”

62 kez “Duyduğuma göre”

59 kez “Düşünmekteyim”

52 kez “Kaynaklı olarak öğrendim”

51 kez “Bilmemekteyim”

37 kez “Muhtemelen”

36 kez “Duymuştum”

9 kez “Duyuyordum”

9 kez “Hisettim”

“Bu sayılar, iddianamenin yaklaşık 3 bin 900 sayfalık içeriğinde (çoğunlukla duyuma dayalı ifadelerde) yapılan taramalar sonucu elde edilmiş ve çeşitli medya organlarında aynı şekilde aktarılmış.

Bazı kaynaklarda ufak yazım hataları (örneğin ‘Duydum’ için 546 yerine 564 gibi) olsa da, genel konsensüs sizin listenizle uyumlu.

İddianamenin tam metni henüz kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmadığı için bağımsız doğrulama sınırlı, ancak basın raporları güvenilir görünüyor.”

Evet, İddianamede somut kanıt olmayınca, soyut suçlamalar ancak bu kelimelerle ifade edilebilmiş diye bu listeyi tarihe ve okurlara emanet ediyorum.

***

İddianame, Ekrem İmamoğlu’nu, seçimleri kazandığı siyasal etkinlikler üzerinden ve onu savunan avukatını da başarılı savunması için suçladığından, iktidar olan bütün politikacıları da müvekkillerini başarıyla savunan bütün avukatları da potansiyel suçlu yapıyor!

Bu İddianame bağlamında, hem belediyelerde hem hükümette iktidar olan bütün partiler, bütün politikacılar ve onlarla birlikte çalışan herkes bu suçlamaların hedefinde yer almaya aday oluyor!

***

İddianame, muhalefet üzerinden, hukukta çok çok tehlikeli bir dönemin kapısını açıyor:

İktidarı kazanmaya yönelik, hukuka aykırı olmayan eylemlere dönük OLAN bu suçlamalar dikkate alınırsa, ister muhalefette olsun, ister iktidarda, hiçbir politikacının bugünü ya da yarını güvencede olamaz!