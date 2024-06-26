Hiç ders almıyoruz
Belki de görmüşsünüzdür; sosyal medyada dolaşan bir yazı var. Rahmetli Hıncal Uluç, Portekiz maçında Arda’yı oynatmadığı için Milli Takım’ın teknik yönetimini yerden yere vuruyor. “Tövbeler tövbesi... Hıncal Ağabey bu turnuvayı nereden gördü, nasıl yazdı?” diye kafamı kaşıyordum ki, bir baktım altında 2008 tarihi var. Rakip aynı, sonuç yine kalp kırıcı olmuş... Oynatılmadığı için kıyamet koparılan yetenekli gencimizin adı bile aynı. Pes! Ülke sporunda hiçbir şey değişmiyor, başka bir deyişle hiç ders almıyoruz. Euro 2008’de Portekiz yenilgisiyle başlayan maceramız, bize unutulmaz anlar yaşatıp yarı finale kadar sürmüştü. Sonrasında ilk gün yerden yere vurulan teknik direktör Fatih Terim turnuva dönüşü çiçeklerle karşılanmıştı.
Aradan 16 yıl geçmiş ama biz başladığımız noktaya geri dönmüşüz. Bravo bize! Yine antrenörün kellesini isteyenler çoğunlukta. Halbuki turnuva devam ediyor. Bugün en önemli maçımıza çıkıyoruz. Kadromuz genç, potansiyelli ve yetenekli ama buna karşın tecrübesi az. Montella elemelerde takımı son derece zorlu bir süreçten alnının akıyla çıkarıp buralara getirmemiş miydi? Adama “Futbolu bilmiyor” diyeceğiz neredeyse... Bunları yazıp çizenlere Löw ve Del Bosque isimlerini hatırlatmak isterim. Eleştiri boyutlarını aşan hakaretlere maruz kalan bu iki teknik adamın, Türkiye’den ayrıldıktan sonra neleri başarmış olduklarını futbol ansiklopedileri yazıyor. En büyük korkum içinde bulunduğumuz bu atmosferin takımımızı olumsuz yönde etkilemesi. Ülkemizi temsil eden bu gencecik çocuklara moral vermeyi bıraktık, kurban arayışına girdik. Toparlanıp, kendimize gelelim lütfen maçımız var.
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