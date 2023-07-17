Türkiye kaçak ve çalıntı saatlerin merkezi oldu

17 Temmuz 2023 Pazartesi

Aman dikkat…

Kaçak ve çalıntı saatlerin toplanma merkezlerinden bir tanesi de Türkiye oldu.

Milyonlarca TL verdiğiniz saatinizi bayiden veya güvendiğiniz yerden almaya dikkat edin.

Saatlerin bu kadar çok yüksek fiyattan satılması ve alıcı bulması saatlerin bayilerde bulunmamasından kaynaklanıyor.

Patek Philippe, Audemars Piguet ve Rolex piyasada en çok talep gören saat markalarının başında geliyor.

Bayide istediği saati bulamayan veya istediği saati yıllarca beklemek istemeyen müşteriler mecburiyetten ikinci el satanlardan almak zorunda kalıyor.

İşte bu noktada dikkat etmeniz gereken, saati güvendiğiniz birinden almalısınız.

Aldığınız saatin kaçak, çalıntı veya fake çıkma olasılığı oldukça yüksek.

Saatlerin yüksek fiyatlarla alınıp satılması ikinci el piyasasını da oldukça hareketlendirdi.

Bu işin uzmanları çalıntı saatlere orijinalinden ayırt edilemeyecek sertifika yapıp satıyor.

Eski tarihli sertifikalar da yeni tarihli sertifikaya çevrilip saatler olduğundan daha yüksek fiyata satılıyor.

Bu işlemler birçok ülkede yapılıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

Yapılan bu satışlardan da milyonlarca TL haksız kazanç elde ediliyor.

İkinci elden aldığınız saat hangi markaysa mutlaka bayisine gidip saatinizin sertifikasını kontrol ettiriniz.

Yukarıda da yazdığım gibi bu 3 marka yok satıyor. Patek Philippe, Audemars Piguet ve Rolex.

Bu markaların saatleri grey markette modeline göre bayi fiyatının 2 bazen de 4 katına kadar çıkabiliyor.

En çok saati Rolex üretiyor.

Geçtiğimiz yıl Rolex 1 milyon 200 bin, Patek Philippe 68 bin, Audemars Piguet de 50 bin saat üretmiş.

Talep çok, üretim az. Üretim tüketimi karşılamıyor.

Bu durum da karaborsacıların işine yarıyor.

Organize suç örgütleri de uzun zamandan beri gözlerini bu piyasaya çevirmiş durumdalar.

Dünyanın birçok yerinde bu saatleri getiren distribütör ve bayiler güvenliklerini artırmış durumda. Birçoğu korumalarla geziyor.

Kolunuza taktığınız saat 10 bin dolardan başlayıp 1 milyon dolara kadar çıkıyorsa dikkat etmelisiniz.

Dolandırıcıların gözü saatlerinizin üzerinde.

BU FİYATLARDAN YEMEYİN İÇMEYİN

Köşemde yazılarımın sonunda bize fahiş fiyatla yiyecek ve içecek satan yerleri yazıyordum.

İşte ikincisi: Sinemalar.

Sinemalarda satılan ürünlerin fiyatlarına gerçekten inanamıyorum.

Her hafta oğlumla sinemaya mutlaka gideriz.

1 kişiye sinemaya gitmenin maliyeti 366 TL.

Film fiyatları 190 TL.

Büyük boy mısır 77 TL, kola 74 TL, su 25 TL.

Yanlış okumadınız bir 0.5 litrelik su 25 TL.

Ne yazık ki ben bu fiyatları bildiğim için sinemaya giderken kolamı ve suyumu marketten alıp gidiyorum. Size de tavsiye ederim.