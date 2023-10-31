Türk halkı elektrikli arabaya mesafeli

31 Ekim 2023 Salı

Elektrikli arabayı iPhone cep telefonuna benzetiyorum.

iPhone her sene eylül ayında yenilendiğinde eskisinin fiyatı düşüyor ya, elindeki eski modele soğuyorsun ya, işte elektrikli araba aldığımda da aynı hisleri taşıyacağım için korkuyorum.

Arabanın yatırım aracı olmadığını söyleyenler olsa da araba Türk insanı için hâlâ bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor.

Aldığı arabası Euro bazında değer kaybetse de TL bazında değer kazandığını görmek binicisini mutlu ediyor.

Avrupa ülkelerinde elektrikli araba alacaklara her türlü destek veriliyor.

Bizde de benzinli ve dizel araçlara göre, elektrikli araç alanların vergi yönünden daha avantajlı olmasıyla destek veriliyor.

O zaman gelin dünyada ve Avrupa’da elektrikli araç durumu ne seviyede, bizde ne seviyelerde görelim.

TÜİK ve Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre Türkiye’deki araç sayısı 14 milyon 892 bin 825 adet.

BU ARAÇLARIN KAÇI ELEKTRİKLİ?

Türkiye yollarında 37 bin 158 adet yüzde 100 elektrikli araç var.

Bu sayı bize gösteriyor ki Türkiye yollarındaki elektrikli araç oranı yüzde 0.24. Yüzde 1 bile değil.

Bu rakamlardan anlaşılıyor ki Türk insanı elektrikli arabaya temkinli yaklaşıyor.

DÜNYADA TAM TERSİ

Amerika, Çin, Avrupa elektrikli araba konusunda çok hassas.

Aldığı yaptırım ve tedbirlerle yeni araba alacak müşteriyi, elektrikli araba alma konusunda avantajlı imkânlar sunarak bir nevi zorluyor.

Dünyada elektrikli araç satışları daha bu yıl bitmeden yüzde 40 artarak 8 milyon 23 bin adete yükseldi.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Satılan elektrikli araba oranı dünyada yüzde 14.6.

Elektrikli araba satışlarında Çin başı çekiyor.

Çin’de bu yıl bitmeden 5 milyon 8 bin elektrikli araç satılmış.

ÇİN’İ AVRUPA İZLİYOR

Avrupa elektrikli araba satışında 1 milyon 81 bin adetle ikinci sırada.

Kuzey Amerika 1 milyon adetle üçüncü, Asya ise Çin hariç 280 bin adet satışla dördüncü sırada yer alıyor.

Bu satış rakamlarından sonra ülkelerin elektrikli araba kullanım yüzdeleri de bize göre oldukça yüksek.

Norveç’te elektrikli araçların payı yüzde 72, Çin’de yüzde 28, Almanya’da yüzde 20, Amerika’da yüzde 8.9, Japonya’da ise yüzde 3’e ulaştı.

Bu rakamlar bize gösteriyor ki ülke olarak ilk araba üretimimizi elektrikli araba olarak yapsak da elektrikli araç işinden uzak duruyoruz.

İstesek de istemesek de elektrikli araçlar her geçen gün hayatımıza bundan sonra daha hızlı bir şekilde girecek.

Bugün ülkemizde satışı bulunan 49 markadan 23’ü elektrikli araçlarını satarken, 26 marka elektrikli modellerini getirmedi.

Bu yıl içinde elektrikli araç satışında birinci sırayı Tesla Model Y, ikinci sırayı TOGG T10X, üçüncü sırayı da Renault Zoe aldı.

Türkiye’de benzin ve mazot fiyatlarının önlenemez yükselişi ile ÖTV oranlarının çok yüksek olmasının, elektrikli araçlara olan ilgiyi artıracağına inanıyorum.