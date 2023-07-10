Mercedes-Benz de çaresiz kaldı, online satışı yavaşlattı

10 Temmuz 2023 Pazartesi

Bazen biz Türklerin zekâsına hayran mı olmalıyız yoksa korkmalı mıyız bilemedim.

Mercedes-Benz online satış sitemini yavaşlattığını açıkladı.

Mercedes-Benz uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı Mercedes-Benz Online Satış Sistemi’ni yaklaşık 2 ay önce 15 Mayıs’ta hayata geçirdi.

Bayiler artık acente gibi çalışacaktı.

Mercedes-Benz’in online satışa geçmesindeki amaç, son yıllarda en çok tartışılan konuların başında gelen araçların galeriler ve aracılar tarafından alınıp daha yüksek fiyattan satılmasıydı.

Bu sayede Mercedes-Benz aracı direkt biniciyle buluşturacak ve araç stok durumunu da bu sayede kontrol edecekti.

Şirket yeni dönemde fiyat politikasını da tek merkezden belirleyecekti. Ülke genelinde araç modellerinde geçerli ‘tek fiyat’ uygulanacak. Araç satış sözleşmeleri ve faturalandırma da doğrudan Mercedes-Benz üzerinden gerçekleştirilecekti.

Online satış ile müşteriler nereden araç satın almayı seçerlerse seçsinler fiyatlandırma şeffaf ve tek şekilde uygulanacaktı.

Bu uygulama ile Mercedes-Benz bayileri artık stok bulundurmayacak ve müşteri online satışta istediği bayiden aracını satın alabilecekti.

Mercedes-Benz açısından her şey çok güzel olacaktı.

SANİYELER İÇİNDE SATIŞ

Bu satış sistemi beni de çok heyecanlandırmıştı. Ben de istediğim aracı online satıştan rahatlıkla alabilecektim.

Ben de kendime daha uygun ve daha ekonomik olması açısından elektrikli Mercedes EQB siparişi vermek için neredeyse saat başı Mercedes-Benz online satışa giriyordum.

Ama ne mümkün. Sitede aracı görüyorum. Üzerine tıklıyorum. Satılmış.

Neredeyse bütün online satışta olan arabaların üzerine tıklıyorum. Ama hepsi satılmış olarak gözüküyordu.

Mercedes-Benz’in online satış sistemiyle güya kolayca araba alacaktık ama işler daha da zorlaşmıştı.

Siteye ne zaman girsem araçları görüyor ama bir türlü alamıyorduk.

Bu sadece benim için değil siteye giren herkesin kâbusu haline gelmişti.

Araç daha online satışa girer girmez gizli bir el aracı hemen satın alıyordu.

Düşünün araç online satışa konuyor. Daha siz aracın özelliklerine bakamadan başka birisi aracı inceliyor, kayıt yaptırıyor, kredi kartı bilgilerini girip kaporasını yatırıp aracı satışa hazır hale getirebiliyordu.

Mercedes-Benz gelen şikâyetlerden oldukça rahatsız olmuştu. İşin üzerine gidince de gerçek ortaya çıktı.

Galericiler araba almasın diye getirilen sistem yine galericilerin ve aracıların işine yaramıştı.

Galericiler ve araç alımı yapan kişiler, araç sistemi üzerinde çalışan “bot” yazılımla sisteme düşen araçları otomatik olarak satın alıyorlar. Kredi kartı ve diğer veriler bu programa kaydediliyor ve sistem aracı otomatik olarak satın alıyor.

Başta bunlara inanmak istemeyen Mercedes-Benz'i, online satıştan aldıkları arabalarının teslimi için bayilere gelenlerin aynı kişiler olması, aynı aileden ve aynı galerilerden kişiler olması şaşırttı.

Mercedes-Benz bu durumun ardından derhal harekete geçti.

Oluşan bu durumu şaşkınlıkla karşılayan Mercedes-Benz, ani bir kararla Türkiye’de internetten araç satışını yavaşlattı.

Yapay zekânın önüne geçemeyen Mercedes çareyi online satış sistemini yavaşlatmakta buldu, sisteme kontrollü araç koymaya başladı.

Bu işi şu anda en iyi uygulayan marka Tesla oldu. Sistemi şimdilik sorunsuz işliyor.

Online satış konusunda bakalım Land Rover, Porsche, Audi, BMW, Volvo, Jaguar ve Volkswagen nasıl bir yol izleyecek. Mercedes-Benz’in başına gelenlerden ders alıp ona göre bir yol izleyecekleri kesin.

Bizim ülkemizde, 2. el araçlar sıfır fiyatını geçmeyecek deyip 300 bin TL ceza koysan da, 6 bin km ve 6 ay satılamaz şartı koysan da, KDV’yi yüzde 20’ye çıkarsan da, ÖTV’ye zam da koysan, araçlar yatırım aracı olarak kaldığı sürece bu işlerin önüne geçmemiz zor.