Faik Erdemli
Faik Erdemli Son Yazısı / Tüm Yazıları

Saat deyip geçmeyin savunma sanayi ihracatımızın 6 katı

30 Kasım 2023 Perşembe

Saat satışları rekor kırıyor. 

İsviçre de saat üretimi ve satışında dünya lideri. 

Dünyada en büyük 10 saat üreticisi İsviçre’de.

İsviçre dünya saat pazarının yüzde 67’sini elinde tutuyor.

Morgan Stanley, İsviçreli saat üreticileri ile ilgili raporunu yayımladı.

Saat ekonomisindeki gerçekler de gün yüzüne çıktı. 

Dünyada lüks saat pazarı büyümeye devam ediyor. 

Lüks saat pazarının başını çeken markaların ilk sıralarında Patek Philippe, Audemars Piguet ve Rolex yer alıyor. 

El yapımı bu saatlerin üretimleri kısıtlı olmasına karşın alıcısıysa çok fazla. 

Bu yüzden piyasada ikinci elleri neredeyse değerinin 2-3 katına satılıyor.

TEK BAŞINA 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Dünyada en çok saat üretenlerin başında İsviçre markası Rolex geliyor.

Rolex, 2022 yılında 1 milyon 200 bin saat üretmiş. 

Rolex’in bu satıştan elde ettiği gelir 9.3 milyar İsviçre Frangı. Bu da 9.65 milyar Euro ya da 10.56 milyar dolar yapıyor. 

Dünyanın en prestijli saat markası Patek Philippe’in yıllık satış rakamı 68 bin adet. 

Patek Philippe’in yıllık cirosu 1.8 milyar İsviçre Frangı. Bu da 1.87 milyar Euro ya da 2.05 milyar dolar yapıyor. 

Dünyanın en spor saatlerinde başı çeken Audemars Piguet’in yıllık satış rakamı da 50 bin adet. 

Audemars Piguet’in yıllık satış cirosu da 2 milyar İsviçre Frangı. Bu da 2.07 milyar Euro ya da 2.27 milyar dolar yapıyor. 

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Pandemi döneminde bile satışlarını artıran markalardan Rolex bir önceki yıla göre yüzde 15, Patek Philippe yüzde 20, Audemars Piguet de yüzde 30 civarında büyümüş. 

İsviçre’nin yıllık toplam saat ihracatı 23.4 milyar İsviçre Frangı. Bu da 24.25 milyar Euro ya da 26.56 milyar dolar yapıyor.

Türkiye’nin 2022 yılında Savunma Sanayi ihracatı 4 milyar dolar, otomobil ihracat rakamı da 9 milyar dolar. 

İsviçre saat ihracatıyla Türkiye’nin Savunma Sanayi ihracatının 6 katı, otomobil ihracatının 2.5 katından fazla gelir elde ediyor. 

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