Çocuklarınızla beraber sarılarak uyumaktan çekinmeyin

10 Mart 2024 Pazar

Hayırlı Ramazanlar.

Bugün sizlere duygusal bir yazı yazacağım.

Her ölüm erkendir ama çocuk ve genç ölümleri beni çok etkiliyor.

Haberlere konu olan trafik kazası ve hastalıktan doğan genç yaşta ölümlerin sadece beni değil çevremdeki herkesi etkilediğini de görüyorum.

Son dönemde de Yeşilçam’ın eski jönlerinden Salih Güney’in henüz 27 yaşında kansere yenik düşen torunu Can Işık, sanatçı Hülya Yiğitalp’in ABD’de motosiklet kazası geçiren 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey ve oyuncu Efe Deprem’in de motosiklet kazasındaki ölümleri kendilerini tanıyıp tanımayan herkesi üzdü.

Bundan tam 8 yıl önce de 2016 yılında Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu ve gelini olan Adnan - Begüm Şen çifti, 17 yaşındaki büyük oğulları Alp'i trafik kazasında kaybetmişti.

Aklıma da ilk önce Begüm Şen’in oğlunun arkasından söyledikleri gelmişti.

Söylediği o satırlar birçok yerde de yazılıp çizildi.

O satırları okuyunca da kafamdaki doğru bildiğim her şey altüst olmuştu.

Begüm Şen, oğlu Alp’i kaybettiğinde arkasından söyledikleri hepimizi çok duygulandırmıştı. Begüm Hanım şu sözleri sarf etmişti:

“Aileme ve çocuklarıma çok düşkünümdür. Alp’e kendim baktım, koynumda büyüttüm. Öyle dadılarla falan değil. Mutfakta ben Adnan’a yemek hazırlarken o lavabonun içinde oyuncaklarıyla oynardı, herkes bilir. Alp ile 17 senem dolu dolu geçti. Her gece kitap okudum, sırtını okşadım.”

Son cümlesinde Begüm Şen doğru bildiğimiz yanlışları kafamıza bir çivi gibi çakıyordu.

“İyi ki o uzmanları o psikologları dinlememişim. Küçükken uzmanlar 'Yanınızda yatırmayın!' dediklerinde dinlemedim. Dokunmak, sarılmak çok önemli. Alp’i koynumdan hiç çıkarmadım ben. Çok mutluyum böyle yaptığım için. İyi ki oğluma doya doya sarılmışım” derken gözleri doluyordu.

Uzmanların dedikleri her zaman doğru mudur, değil midir tartışılır.

Ama unutulmayan bir şey var ki çocuğunuz ne kadar sizinle yatabilir ki?

Sizinle mutluysa alın yanınıza. Büyüyünce isteseniz de sizinle yatmayacak.

Beni sorarsanız.

Begüm Şen’in o samimi duygularını okuduktan sonra bana da çok dokunmuştu.

O günden beri 12 yaşındaki oğlumla istediğim zaman gece ona sarılarak uyuyorum.

Dediğim gibi oğlum ne kadar bizimle yatabilir ki?