Faik Erdemli
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Türkiye'nin en genç erkek belediye başkanı ile beraberdim

04 Temmuz 2024 Perşembe

Bayramdan sonra 2 günlüğüne Bodrum’a gittim.

Bodrumlular mutsuz.

Bodrum’u bu hale de siz getirdiniz.

Oteller pahalı.

Restoranlar pahalı.

Taksiler pahalı.

Ama neredeyse Bodrum’a giden uçaklar hep dolu.

Taksicilerin dediği gibi Bodrum’da bir

kalabalık var ama kuru kalabalık.

Uçaktan indikten sonra Yalıkavak’a doğru taksiye bindik.

Havalimanından Yalıkavak'a taksi ücreti 2 bin TL tuttu. 60 Euro.

Taksiye dünyanın neresinden binerseniz binin havalimanından şehre ödeyeceğiniz rakam zaten bu fiyat.

Bu fiyat yabancı turist için makul gelebilir ama yerli turist için bu rakamlar çok fazla.

3 ay yazımız var diye, 3 ay para kazanacağız diye Bodrum’u bu fiyatlardan pazarlayamazsınız.

Bodrum’da otel ve restoran işleten kiminle konuşursak konuşalım hepsi mutsuz.

Bodrum’a gelenler rotayı Yunan adalarına çeviriyor.

Çünkü Yunan adalarında tatil yapmak Bodrum’dan çok daha ucuza geliyor.

Feribotla Yunan adalarına gidenler oralarda daha ucuza konakladıklarını ve daha ucuza yemek yediklerini söylüyorlar.

Bodrum’dan Kos, Leros, Patmos, Rodos, Samos, Simi, Kalimnos adalarına her gün düzenli feribot seferleri var.

Vizesi olan gidip kalabiliyor, vizesi olmayan da günlük gidip geliyor.

BODRUM’DA YAZIN 800 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Bodrum’a gitmişken Türkiye’nin en genç erkek Belediye Başkanı Mimar Tamer Mandalinci’yi de makamında ziyaret ettim.

Başkan Mandalinci 1994 doğumlu. 30 yaşında.

Bodrum mandalininin toprakla buluşmasını sağlayan, ilk fideyi Bodrum ile tanıştıran Mehmet Ali Mandalinci’nin 4. kuşak torunu.

Kendisi Bodrum aşığı birisi.

Bodrum’un çok büyük göç aldığının farkında.

Başkan Mandalinci, Bodrum’un pandemiden sonra çok değiştiğini, sadece yazın gelenlerin artık yaz–kış yaşadığı için sorunların da iki kat arttığını biliyor.

Eskiden yazın dışarıdan tatile gelirlerdi, kışın da Bodrum bize kalırdı. O günlere özlem duyduğunu her fırsatta söyleyen Başkan Mandalinci, Bodrum’un sorunlarının da farkında.

Bodrum Belediyesi 3 bin 200 personelle hizmet veriyor.

Bodrum’da kışın 400 bin kişi yaşıyor.

Bu sayı yazın tam iki katına, 800 bin kişiye çıkıyor.

Bodrum, Ramazan Bayramı’nda 800 bin, Kurban Bayramı’nda da 1 milyon 100 bin kişiyi ağırlamış.

Başkan Mandalinci, Bodrum’un en büyük sorununun su sorunu olduğunu söylüyor.

Bodrumlulara bizim aracılığımızla da su sorununu 1 sene içerisinde çözeceğinin sözünü de veriyor.

Bodrum yollarının da her sene düzenli şekilde yenilendiğini, altyapı sorunlarının çözümüne de kışın başlayacağını söyleyen Başkan Mandalinci, yolların çok sık bozulmasına da bitmeyen inşaatların yol açtığını söyledi.

Her geçen gün artan nüfusuyla Bodrum yine de ülkemizin en gözde tatil beldesi.

Bodrum’a sahip çıkmak da hepimizin görevi.


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