Kolay başlangıç

14 Eylül 2020 Pazartesi

Son derece özel koşullarda oynanan bir Trabzon-Beşiktaş maçı. Her şeyden önce Trabzon tribünlerinin bomboş olması çok garip geliyor insana. Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yok. Geçmiş olsun, aman dikkat. Ayrıca pandemi, parasızlık, devam eden transfer dönemi filan derken takımlar son derece hazırlıksız yakalanmışlar bu karşılaşmaya. Özellikle Beşiktaş sağ bek ve santrfor sorununu çözememiş. Bu yüzden joker Necip sağ bekte. Ve taraflar son derece temkinli başlıyor karşılaşmaya. Ama yine de oyun daha çok Beşiktaş’ın sahasında geçiyor. Yani Trabzon’un kâğıt üzerinde kuvvetli olduğu atak yönüyle Beşiktaş’ın zayıf olduğu savunması arasında. Fakat öyle heyecan uyandıracak bir pozisyon da yok. İlk 29 dakika böyle tamamlanıyor. Sonra Kartal ilk kaleyi bulan topuyla beklenmedik bir şekilde öne geçiyor. Hem de sürekli eleştiri alan Boyd’un sol çaprazdan harika vuruşuyla. Golün ardından Beşiktaş daha güvenli, Trabzon ise daha güvensiz bir görüntü çiziyor. İki takımın da yeni transferleriyle birlikte uyum sorunu yaşadığı açık. Karşılıklı basit top kayıplarından, akışkan bir oyun çıkaramamalarından belli bu. Son yarım saate girerken Trabzon toparlanıyor ve skoru değiştirme çabasına giriyor. Ne var ki uzun VAR incelemesiyle Beşiktaş’a verilen tartışmalı penaltı ve 2. sarıdan gelen kırmızı kart Trabzon’un bu cılız oyun hevesini de bitiriyor. Beşiktaş ise fazla futbol pırıltısı gösteremediği bu önemli maçta 3 puanın kapısını çok kolay açıyor böylece. Mücadele aslında o dakika bitiyor. Bundan sonra değişen sadece skor. Trabzon’da ise pandemi arasından sonraki düşüş maalesef çöküşe dönmek üzere. Acil çözüm gerek.