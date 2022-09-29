Şaşıranlara şaşırıyorum

29 Eylül 2022 Perşembe

Türkiye, Lüksemburg’la berabere kaldı, Faroe Adaları’na yenildi. Bir infial, şaşkınlık, görmeyin gitsin. Türkiye 2 maçı kazanabilirdi. Ama çıkan sonuçlar hiç şaşırtıcı değil. Dünya sıralamasındaki ilk 10 takım her bakımdan farklı ama ondan sonra gelenler arasında, 42. Türkiye ile 125. Faroe Adaları arasında futbolun temel ilkeleri bakımından büyük fark yok. İki takım da 11 kişiyle sahaya çıkıyor, koşuyor, paslaşıyor, savunma ve hücum yapıyor.

FUTBOLA SAYGI

Üstelik son iki maçta futbol ABC’si açısından rakipler bizden daha üstündü. Siz ise kendi takımında bile forma giymeyen oyuncuları toplamışsınız. Sürekli değişen ve bir arada hiç oynamamış oyuncularla takım olmayı ummuşsunuz. Sonra “11 sakat var”, “Bazı futbolcular gelişecek” diye mazeret üretiyorsunuz. İtiraf gibi açıklamalar. Demek ki sizin kafanızda, bırakın oyun tarzını, takım konsepti yok. Oyuncu seçimlerinin neye, kime göre yapıldığı meçhul. Beşiktaş 2 yıl önce 19-20 yaşındaki 3-4 oyuncuyla oynadı şampiyonluk sezonunu. Hani aşağıdan futbolcu gelmiyordu? Peki Beşiktaş kökenli hiçbir gencin Milli Takım’a çağırılmamasını nasıl açıklayacaksınız? Ya formda ve deneyimli olanlar? Beşiktaş 11’inde oynayan Salih Uçan, genç yetenek Tayyip Talha, Cenk Tosun gibi lider oyuncu görülmüyor. Ve akla, Milli Takım’a neye göre futbolcu seçiliyordan öte bu nasıl takım anlayışı sorusu geliyor.

SİZİN ESERİNİZ

Mesele Beşiktaşlı oyuncuların Milli Takım’a çok alınmaması meselesi değil. Mesele “takım” ve “oyun” anlayışındaki çarpıklık. Ve çıplak gerçek kalite düşüklüğü. Yani biz futbol oyun tarzlarını ve yönetim politikalarını suçluyoruz ama asıl mesele böyle şeylerin hiç olmaması. Siyasetçisiyle, medyasıyla, yorumcusuyla, kulüp yönetimleriyle, taraftarıyla yarattık bunu. Lucescu fazla ünlü olmayan oyuncularla uyumlu, gelişen, mantıklı bir takım yaratmıştı oysa, onu yok ettik, kalıntılarıyla iş buraya geldi. Son sonuçlardan en azından utanmayın çünkü bu sizin eseriniz. Şimdi dikkatlerimizi Beşiktaş-F.Bahçe derbisine çevirdik. Önemli bir şans bu aslında. Çünkü iki takımın başında futbolu oyun olarak geliştirmek, ilerletmek isteyen insanlar var. Sonuca bakıp ahkâm keseceğinize “O değişseydi, bu değişmeseydi” diye fal açacağınıza, hocaları ve oyunu anlamaya çalışın lütfen.