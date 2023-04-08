Söyleyene bak

08 Nisan 2023 Cumartesi

Bakıyorum da deprem felaketinden dolayı ligden çekilen iki takım Hatay ve Gaziantep hâlâ fikstürde yerlerini koruyor. Ve her hafta 3-0 hükmen mağlup olmaya devam ediyorlar. Herhalde futbol tarihinde böyle bir şey hiç görülmemiştir. Yani sezonun ikinci yarısı her maçını 3-0 kaybeden bu iki takım istatistiksel olarak şimdiden dünya futbol tarihine geçtiler bile. Neden sezonun bir yarısındaki maçlar geçerli oluyor da ikinci yarısındaki maçlar hükmen mağlubiyetle sonuçlanıyor. Anlaşılır gibi değil. Bir kere hükmen mağlubiyet bir takımı cezalandırmak demek. Burada ceza yok ki. Hakları korunarak ligden çekilen iki takım var. Yani bu iki takım gelecek sezon yine Süper Lig’de. Bu çok garip değil mi? Ya bu takımlar hükmen mağlubiyetlerle küme düşerler ya da bu sezon oynadıkları maçların tümü iptal edilir. Bunun ortası yok. UEFA kuralları da zaten böyle. Ne var ki bizim TFF bu işten kim yarar sağlar kim sağlamaz noktasına takılıp kalmış anlaşılan. Ve kafalarına göre bir çözüm üretmişler. Ne tesadüf ki bu saçma çözümden en fazla zarar gören de Beşiktaş olacak. Bir kere rakiplerinden 2 fazla deplasman maçı oynamış olacak. Ama tüm maçlar silinirse Beşiktaş’ın deplasmanlarda kaybettiği 5 puan yok sayılacak. Hele Fenerbahçe derbisini aldıktan sonra bu çözüm kabul edilebilir bir durum olmaktan çıktı demek ki. Bana burada sakın şu kural bu kural demeyin ve aklımızla da hiç alay etmeyin.

ÜÇ BÜYÜKLER ÇEKİLSEYDİ

Şimdi en başa dönelim. Bu federasyon değil miydi 6 Şubat depreminin ardından hafta sonu maçları başlatmak isteyen. Sonra da tepkiler üzerine süreyi 3 hafta uzatan. Peki o zaman soru şu: Eğer deprem İstanbul’da olsaydı ve mağdur olan takımlar Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olsaydı yine futbolu devam ettirecek miydiniz? Tabii ki hayır. Çünkü rant, reytingi olan bu büyük takımlarda var. Çünkü ilkeler ve insan hayatının rantın yanında sözü olmaz. Zaten depremde o kadar çok canımızın gitmesinin temel nedeni de insan hayatına verilen değer değil rant sevdası değil miydi?

Ayrıca futbolun problemlerini çözmekten çok uzak insanları TFF’nin yönetimine getirmek zaten baştan yapılan en büyük hata. Bu arada hatırlatmak isterim Beşiktaş Kulübü, TFF’nin rakibi değil. Kürsülere vurmalar, meydan okumalar da hiç hoş değil. Hem bu kadar büyük bir kulübün camiasıyla köprüleri atmak bir gün çok pişmanlıklar da yaratabilir.