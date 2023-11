Neden Kilo Veremiyorum?

28 Kasım 2023 Salı

Tesadüf mü dersiniz, çekim gücü mü bilmiyorum? Ama yıllardır beni bulan danışanlarım, çoğunlukla kilo vermeyen, çok çabalayan az sonuç alan, karmaşık sağlık problemleri olan, artık yapmadığım şey kalmadı çaresizim diyenler olmuştur. İlk kez diyet yapıyorsanız işiniz kolay diyebilirim. Sağlık probleminiz de yok ise küçük bir değişiklik bile kilo vermenizi sağlayabilir. Çaydaki kahvedeki şekeri kestim kilo verdim, akşam yemeğindeki ekmekleri çıkardım kilo verdim gibi basit önerileri duyuyorsunuzdur. 3 gün dikkat ettim 1-2 kg gitti hemen der bazı insanlar.

Ama bazı sağlık problemleriniz var ise, hormonal düzensizlikler var ise, ailenizde kilo problemi var ise ve bu sizin yirminci diyetiniz ise o zaman işler değişir. Kimileri için 2-3 günlük dikkat yeterliyken kimileriniz 2-3 haftada 100 gram bile veremeyebilirsiniz. İşte o zaman ben bu işi başaramıyorum deyip bırakmayın! Bunun size bir faydası yok. Daha fazla kilo almanıza bile sebep olabilir. Vazgeçmeden önce biraz düşünelim. Neden vücudunuz böyle? Neden bir cevap vermiyor? Aslında size cevap veriyor ama istediğiniz bu değil. Bunun nedeni olmalı. Kilo vermenize engel olabilecek başlıkları sizlerle paylaşıyorum. Bunlardan bir veya birkaçı sizde de olabilir. Bilin ki tüm sorunların bir çözümü var. Zor da olsa kilo vermeniz mümkün. Ancak sebebini bulup doğru bir çözüm ile ilerlerseniz. Buradan da olsa size destek olduğumu bilin isterim. Çünkü başaramayıp vazgeçmek gerçekten büyük mutsuzluk. Hepimiz sağlıklı ve mutlu olmayı hak ediyoruz.

SU İÇSEM YARIYOR DİYENLER

Evet bu mümkün. Yani neredeyse doğru, düzgün yemek yemediği halde kilo alanlar. Bazı hormonlar kilo yönetimi konusunda çok katıdırlar. Hormonlar patronumuz, onlar ne isterse o olur. Onlarla ilgili sorunlar var ise ve kilo almamızı istiyorlar ise sizi gerçekten yorabilirler. İnsülin direnci, hiperinsülinemi, tiroid bozuklukları, hipotiroid, Haşimato, PKOS (Polikistik Over sendromu), Kortizol hormonu yüksekliği gibi durumlarda kilo vermeniz zordur. Vücudunuz her yediğinizi depolamak için uğraşıyor gibidir. Yemeden kilo almak sinir bozucu, haklısınız ama böyle bir durum olduğundan şüpheleniyorsanız bir dahiliye hekimine gitmelisiniz. İlaç tedavisi gerekiyor olabilir. Diyetisyeniniz ilaç tedavisine göre bir beslenme programı yapacaktır. Diyetisyene her hafta düzenli takibe gidilmeli. İlaç ve diyete rağmen kilo veremiyorsanız hekime tekrar bilgi vermelisiniz. Belki tedavinin size uygun hale gelmesi için biraz zaman gerekiyor olabilir.

GENETİK YATKINLIKLAR MI VAR?

Bir danışanım demişti ki, ailemin neredeyse tamamı obez. Babam 180 kg, annem ise 130 kg, kız kardeşim 120'lerde. Ben 100 kg altında olduğum için 90 kg olduğum için evin en zayıf kişisiyim. Bu bana iyi hissettiriyor. Evet uç noktada bir örnek verdim ama bilin ki, anne babanız, halanız, amcanız... Genetik mirasınızda yüksek kiloda olanlar var ise sizin de yatkınlığınız var ve kilo vermeyi başarmak biraz daha zor olacak demektir. Siz vermeye çalışsanız da vücudunuz almaya çalışacak. Bu gruptaysanız bunun yaşam boyu sürecek, sabır gerektiren bir davranış değişimi olduğunu unutmayın. Elinizden geleni yapın. Herkes incecik olmak zorunda değil. 90 kg olup sağlıklı olmak veya 75 kg olup iyi hissetmek de mümkün.

PROGRAM SİZE UYGUN MU?

Asla sizin yapamayacağınız bir listeye mi uymaya çalışıyorsunuz? Yulaf yemekten nefret ederim ama zayıflamak için katlanıyorum ya da et asla yemek istemiyorum ama diyette olduğu için midem bulansa da yiyorum, ve daha niceleri. Bulamadığınız, sevmediğiniz, zorlandığınız ve hayatınıza yerleştiremediğiniz listelerin peşinden koşmayın. Rahat ettiğiniz, mutfağınıza uygun, geçmişinizdeki, büyüdüğünüz yemeklerle benzer bir program bulun. Diyetisyenden faydalanın. İletişimde kalmak önemlidir. Yapamadığınız noktaları uzmana danışın. Uzman olmayan kişilerden diyet listesi almayın. Gittiğiniz kişinin eğitimine, iyi bir okuldan iyi bir eğitim aldığından emin olun. İlaçlarınızı kafanıza göre değiştirmeyin, bırakmayın. Güvendiğiniz sizi tanıyan bir hekim karar versin. Spor yapacaksanız mutlaka spor hocasına danışın. Tüm bunların size özel planlanması gerekiyor.

YALANLARA KARNINIZ TOK OLSUN

Sosyal medyada, televizyonlarda anlatılan bazı yöntemler yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor. Yağ yakan besinler deyince insanı bir heyecan sarıyor. Limonlu su, sirkeli su yağ yakar deyince hâlâ buna inananlar oluyor. Maalesef sosyal medya bunu kullanmak için çok acımasız bir yer. Popüler olma uğruna, yanlış bilgileri sunuveriyorlar size. Yapmayın, etmeyin. Sağlığınız ile oynamayın. Kilo kontrolü, beslenme modeliniz, alışkanlıklarınız birilerinin daha çok beğeni almasından çok daha önemli. Siz bedeninize saygı duyun. Sağlıklı bir yaşam için güvenilir sağlık ekibiniz belli olsun. Karışımları içip yağ yakmayacağınızı bilin.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ SİZİ DURDURABİLİR

Vitamin ve minerallerin tam olması, bedeninizdeki işlerin düzenli yapılması demektir. Eğer kilo verirken zorlanıyorsanız mutlaka, D vitaminine, B12 vitaminine, Demir değerlerine bir baktırın.

ALERJİ OLABİLİR Mİ?

Son yıllarda daha sık duyuyorsunuz ve duymaya da devam edeceksiniz. Bilmediğiniz bazı alerjiler sizi durduruyor olabilir. Eğer kilo verme sorunu dışında bazşak şikâyetleriniz var ise hastanelerin alerji bölümündeki uzmanlara başvurabilirsiniz. Bu testlerden geçmeden ve düzgün bir muayene olmadan eliminasyon diyetine başlamayın. Ortada şikâyet yokken bu sert listeleri uygulamak işleri daha da karıştırabilir.

DUYGUSAL YEMEK

Bu en büyük problemlerden biri. Aslında iyi besleniyor, tüm gün dikkat ediyor ama akşam yemekten sonra başlıyorum yemeğe diyorsanız ya da stresli ve üzgün olduğunuzda diyetinizi bozuyorsanız bu konuda destek şart demektir. Bu başlığı bilin ama bu konuda ayrıca uzun uzun yazacağım çünkü çok derin bir konu.

Bu başlıklardan kaçı sizde var bilmiyorum ama en az bir tanesi bile var ise biraz daha zor bir yoldasınız demektir. Fakat asla imkânsız değil. Uzun sürse de başarabilirsiniz.