Yaz sıcağına iyi gelen serin lezzetler

02 Temmuz 2024 Salı

Burada çok sık tarif vermiyorum. Ama hayatınızda hangi besinlere yer vermelisiniz, mutfağınızda ve yemeklerinizde neler kullanabilirsiniz, sıklıkla paylaşıyorum. Temmuz ayı da gelmişken, herkesin bana bu ara sorduğu yaz lezzetlerini konuşalım. Çünkü havalar çok sıcak ve canımız soğuk bir şeyler istiyor. Aklınıza ilk gelen hangisi? Bir dondurma? Soğuk bir limonata? Ne iyi gelirdi? İşte benim size önerdiğim favori yaz lezzetleri…

DONDURMA YİYEBİLİR MİYİZ?

Dondurma tatlı grubu içinde en masum ve benim en rahat önerebileceğim seçenek. Kalorisi düşük, sütlü bir seçenek ise kalsiyum desteği, içinde tahıl grubu yok yani bir hamur işi değil, 1 top bile yani minik bir porsiyon bile mutlu etmeye yetiyor. Bence tehlikeli, bol kalorili bir tatlı yemektense 100 ml'lik minik bir kase (2 top) dondurma yemek çok daha iyi. Ama burada önemli not; dondurmadaki diyetimizi bozacak tek şey şeker, bu sebeple, bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Güzel haber! Şekersiz dondurmalar da var, bulabilirseniz onlardan yemeye çalışın. Porsiyonu abartmadan yiyebilirsiniz ve şekerli olanı yiyecekseniz de gündüz yiyin, akşam yemeğinden sonraya bırakmadan tüketmenizi öneriririm.

ICE TEA İÇEBİLİR MİYİM?

Evet, insan şu sıcakta buz gibi içecekler arıyor. Buzlu çay da sevilen bir içecek! Aslına bakarsanız iki gruba yönelik bir cevap lazım. Yani ben şekerli bir içecek istemiyorum ama buzlu çay seviyorum diyorsanız ev yapımı ıce tea'yi şeker yerine elma özü, hurma suyu, bal ile tatlandırabilirsiniz. Ama ben doğal da olsa şekersiz içecek istiyorum diyorsanız (ki diyette, insülin direncinde, diyabette böyle olmalı) o zaman tatlandırıcılar ile tatlandırılmış, hiç şeker içermeyen bir içecek iyi olur.

BUZLU ÇAY TARİFİ

Siyah veya yeşil çayı demleyin, sonra soğuması için bekleyin.

Şeftali tadını seviyorsanız 1-2 şeftaliyi sıvı hale gelecek kadar blenderdan geçirin.

Soğumuş çay + şeftali suyunu karıştırın, içine seveceğiniz kadar bal veya elma suyu ekleyin.

Su miktarı da size kalmış, yoğun tadı sevenler az su , bol bol içmek isteyenler bol su ile hazırlayabilir.

Dolapta bekletin.

İçine nane, limon dilimleri de eklenebilir.

İçerken buz eklemeyi unutmayın.

Yeşil çay + tarçın + limon ile de hazırlayabilirsiniz.

Buzlu Kahve diyete uygun mudur?

Hem ara öğün olsun hem de kahvem buz gibi olsun diyenler için geliyor bu tarif. Dikkat, dışarıda içerken şekerli, aromalı, şuruplu ve kremalı kahvelerden içmiyoruz. Kahvenin en sade hali en sağlıklı halidir. İçine ille de bir şey koymak isterseniz tarçın gibi baharatları kullanın. Süt içemiyorsanız bitkisel sütler eklenebilir ama onu da çok sık değil, günde 1 kez ve yine 100-150 ml geçmeden öneriyorum.

Espresso veya granül çözülebilir kahve hazırlayın. ( 50-60 ml)

Laktozsuz süt ( 100 ml )

Buz

Vanilya aroması veya tarçın

Önce kahveyi hazırlayın. İçine soğuk laktozsuz sütü ilave edin. 1 damla vanilya aroması veya tarçın ile lezzetlendirin. En son istediğiniz kadar buz ile bardağınızı doldurun.