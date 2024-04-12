Hilmi Türkay
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Ah hocam ah!..

12 Nisan 2024 Cuma

Meslek yaşamımda ilk kez böyle bir duruma tanıklık ettim. Karar tescillendi, Fenerbahçe hükmen yenik sayıldı ve para cezası aldı. Bu ceza herkesce biliniyordu ama açıklamanın Avrupa maçının başlama saatine denk gelmesi saçmalık. 18.00’deki bilgilendirmenizi keşke 19.07’de yapsaydınız? Olympiakos, Fenerbahçe için kurada zor bir eşleşmeydi. Geriye dönüp baktığımızda takımların birbirine yabancı olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe, Yunan rakibiyle bu maçla beraber 3. kez karşılaşmış oldu. Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan mücadelelerde Olympiakos’un Fenrerbahçe’ye karşı İstanbul’da 3-0, sahasında da 1-0’lık galibiyetleri vardı. Hazırlık maçlarının kazananı ise (2 maç) Fenerbahçe olmuştu. Teknik direktör İsmail Kartal’dan farklı 11 gördüm. Şablonunu niye değiştirirsin hocam? Zajc ve Krunic’in ne işi var ? Kafandan neler geçirdin acaba? Oyuncu değişiklerinde yine geç kaldın. Skor 3-0 olmuş, Fred’le İsmail Yüksek’i alıyorsun. Olacak iş mi?.Ama şansın yağver gitti. İlk golü erken yedik. Çok geçmedi 2. golü attılar. İki golde de inanılmaz savunma hatası yaptık. Böyle maçlar hata kaldırmaz. Şahsi fikrim; kaleci Livakovic’in de bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. İrfan Can Eğribayat an itibarıyla Hırvat file bekçisinden daha iyi. Çağlar da güven vermiyor. Bitirici vuruşlarda hâlâ eksiğimiz var. Keşke 3. golü yemeseydik.Varsın olsun Tadic ve İrfan’ın golleri rövanşı geçmemiz için yeterli olacak diye düşünüyorum. 



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