Hilmi Türkay
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Büyük yara aldı

17 Mart 2025 Pazartesi

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında İskoçya’da Rangers önünde ortaya koyduğu mücadelenin tıpa tıp benzerini oynadı. İlk yarıdaki tek eksiği gol atamamasıydı. Mourinho bizleri sahaya sürdüğü 11’lerle şaşırtmaya devam ediyor. İşine karışmak istemem ama sanki bazı isimlerden vazgeçemiyor. Seyirci desteği mükemmeldi, hakemler ise kötüydü. Orta hakem Cihan Aydın’ın acaba torpili kim? Bu performansıyla Aydın’ın yeri amatör lig olmalı! Yedek oturan Nesyri, Szymanski, Osayi’nin 58. dakikada oyuna girmesiyle ve Samsunlu Moundilmadji’nin 75’te kırmızı görmesiyle F.Bahçe’nin temposu arttı. Ama Szymanski’nin direğe çarpan vuruşu dışında bol sayıda orta izledik, kafaların çoğu auta gitti, birini Okan kurtardı. Sonuçta F.Bahçe kaybettiği 2 puanla büyük yara aldı.


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Hilmi Türkay Büyük yara aldı

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