Kadıköy’de sıkıntı var

22 Ekim 2021 Cuma

F.Bahçe ile R.Antwerp UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaştı. Rakipte tanıdık iki isim vardı. Biri Frey, bir diğeri de Samatta. Frey, F.Bahçe’ye 2018 yılında Zürih’ten gelmiş. 23 maçta 5 gol atmıştı. İsviçreli 2020’den bu yana yer aldığı Antwerp’te 11 maçta 12 kez fileleri havalandırmış, S.Liege karşılaşmasında 5 gol kaydetmişti. 27 yaşındaki Frey bu sezon bonservisiyle verildi. Samatta kiralık oynuyor. Tanzanyalı Antwerp’te daha yeni. Bir golü vardı dün gece F.Bahçe karşısında 2’ye çıkardı.

Bazı oyuncular vardır ağızlarıyla kuş tutsalar, yaranamazlar. Frey bunlardan biriydi. F.Bahçe’de kalsaydı takımda golcünün olmadığı üç sezonda kesinlikle iş yapardı. Çünkü kumaşı o dönemlerde forma giyen Cisse, Samatta ve Thiam’dan çok daha iyiydi. Sarı-Lacivertlilerde halihazırda golcü futbolcu yok. Örnek Trabzon maçı. Ülkesinde iki maç oynayıp yorgun dönen, oynar mı, oynamaz mı, yoksa yedek mi soyunur dediğimiz Valencia’ya teknik direktör Pereira santrforda görev verdi. Hoca mecburiyetten çözümü eldekilerle halletmeye çalışıyor.

F.Bahçe’nin erken gol yeme hastalığı sanırım alışkanlık yaptı. Bu kaçıncı oluyor? Sonra toparlanmaları zaman alıyor. Sarı-Lacivertli takımda iyi ki Valencia var. Aldığı para helal olsun. İlk penaltısında biraz fanteziye kaçtı ama olsun ikincisini gole çevirdi. Belçika ekibi öyle söylenildiği gibi çok zayıf değildi. Oyunun belli bölümlerinde maça ortak oldular. Öne geçtiler, yenik duruma düştüler sonra beraberliği yakaladılar. F.Bahçe kazanamadığı maçta suçu kendinde aramalı. Bazı şeyler yolunda gitmiyor. Savunma iki haftadır SOS veriyor. Mesut yürüyor, Gustavo yorgun, Berisha sahada yok. Rossi giriyor o da etkisiz. F.Bahçe Antwerp’i puanla tanıştırdı. Kendisi Kadıköy’de hovardaca puan kaybetmeye devam ediyor. İki Avrupa maçında 5 puan gitti. İkincilik ihtimali tartışılır.