Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Pes etmek yok

04 Nisan 2024 Perşembe

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu’na katılım, beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Rakam 25 bine ulaştı. Yetki almak için 22 bin 588 kişi yeterliydi. Ligden çekilme yok, Süper Kupa için önce “oynamayalım” denildi.

Dün itibariyle bu karar “U19’la çıkacağız”a dönüştü. Olmaz, çocuklara yazık edersiniz. Israrcılığınızın altında başka planlarınız olmalı. Bunun kokusu maç günü çıkar. Bana çocuklara bazı talimatlar verilecek gibi geliyor.

15 gün sonra yeniden lige döndük. Yaşanan olumsuzluklar üzerine futbolun ne tadı ne tuzu kaldı. Galatasaray-Fenerbahçe kavgası ayyuka çıktı. Bu kadarı olmaz. Biri susuyor, diğeri başlıyor.

Bunlara ilave olarak hakemlerin kötü yönetimleri var. Çaldıkları düdüklerle takımların kaderiyle oynuyorlar. VAR, sözüm ona futbolun kurtuluşuydu. Bir işe yaramadı. Her şey daha kötüye gidiyor. Yani gidişat karanlık. Çözüm yabancı hakemdeymiş. Şaka gibi... Garantisi var mı? Böyle sezon hiç yaşamadım. Tek dileğim ligin bitmesi...

Fenerbahce’nin rakipleri klasikleşti. Yine olmadık yerde yere yatanları vakitten çalmaları o kadar çok gördük ki. Amaçları ne? Fenerbahçe’nin bunları yaparak yolunu kesmek mi? SarıLacivertliler oyunun başında yakaladığı fırsatları değerlendirmiş olsa maç erken bitecekti. Gol attılar gol yediler. Kaleci İrfan kendisine yakıştıramadığım büyük hata yaptı. Şanssızlığı mı diyeyim yoksa kafası başka yerde miydi? Fenerbahçe takım olarak maç boyunca çok koştu, kazanmayı hak eden oyun ortaya koydu. Dzeko yine boş geçmedi. Tadic öyle bir gol attı ki izlemeyenlere tavsiyem muhakkak izlesinler. Fenerbahçe takipte ısrarlı.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Pes etmek yok 4 Nisan 2024
Futbolda ‘kara’ leke 19 Mart 2024
Her şey bitti derken... 18 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Van olayı ve demokrasiyi belediyelerde üretmek!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Atı alan Van’ı geçemedi
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Seçimin algoritması ne diyor?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu CHP umudu canlandırdı
Olaylar Ve Görüşler
Emeklilerin durumu ve devletin görevi - Dr. Ahmet Münci Özmen
Olaylar Ve Görüşler
Kıbrıs’ta yeni dönem, yeni tuzaklar - Ahmet Göksan
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Van-dallık!
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Tabanın Erdoğan’a İsrail tepkisi
Zeynep Oral
Zeynep Oral Hayallere sarılma vakti
Bedri Baykam
Bedri Baykam 'Türk Baharı' CHP ile sandıktan çıktı
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Pes etmek yok
Sevgi Özel
Sevgi Özel 65 yaş üstü çocuklar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’

Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’
Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor

Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor
Soğukkanlılığın sembolleri: İşte en soğukkanlı 4 burç…

Soğukkanlılığın sembolleri: İşte en soğukkanlı 4 burç…
CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor

CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler