Pes etmek yok
Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu’na katılım, beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Rakam 25 bine ulaştı. Yetki almak için 22 bin 588 kişi yeterliydi. Ligden çekilme yok, Süper Kupa için önce “oynamayalım” denildi.
Dün itibariyle bu karar “U19’la çıkacağız”a dönüştü. Olmaz, çocuklara yazık edersiniz. Israrcılığınızın altında başka planlarınız olmalı. Bunun kokusu maç günü çıkar. Bana çocuklara bazı talimatlar verilecek gibi geliyor.
15 gün sonra yeniden lige döndük. Yaşanan olumsuzluklar üzerine futbolun ne tadı ne tuzu kaldı. Galatasaray-Fenerbahçe kavgası ayyuka çıktı. Bu kadarı olmaz. Biri susuyor, diğeri başlıyor.
Bunlara ilave olarak hakemlerin kötü yönetimleri var. Çaldıkları düdüklerle takımların kaderiyle oynuyorlar. VAR, sözüm ona futbolun kurtuluşuydu. Bir işe yaramadı. Her şey daha kötüye gidiyor. Yani gidişat karanlık. Çözüm yabancı hakemdeymiş. Şaka gibi... Garantisi var mı? Böyle sezon hiç yaşamadım. Tek dileğim ligin bitmesi...
Fenerbahce’nin rakipleri
klasikleşti. Yine olmadık yerde
yere yatanları vakitten çalmaları
o kadar çok gördük ki. Amaçları
ne? Fenerbahçe’nin bunları
yaparak yolunu kesmek mi? SarıLacivertliler oyunun başında
yakaladığı fırsatları değerlendirmiş
olsa maç erken bitecekti. Gol attılar
gol yediler. Kaleci İrfan kendisine
yakıştıramadığım büyük hata yaptı.
Şanssızlığı mı diyeyim yoksa kafası
başka yerde miydi? Fenerbahçe
takım olarak maç boyunca çok
koştu, kazanmayı hak eden oyun
ortaya koydu. Dzeko yine boş
geçmedi. Tadic öyle bir gol attı ki
izlemeyenlere tavsiyem muhakkak
izlesinler. Fenerbahçe takipte ısrarlı.
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