Pes etmek yok

04 Nisan 2024 Perşembe

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu’na katılım, beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Rakam 25 bine ulaştı. Yetki almak için 22 bin 588 kişi yeterliydi. Ligden çekilme yok, Süper Kupa için önce “oynamayalım” denildi.

Dün itibariyle bu karar “U19’la çıkacağız”a dönüştü. Olmaz, çocuklara yazık edersiniz. Israrcılığınızın altında başka planlarınız olmalı. Bunun kokusu maç günü çıkar. Bana çocuklara bazı talimatlar verilecek gibi geliyor.

15 gün sonra yeniden lige döndük. Yaşanan olumsuzluklar üzerine futbolun ne tadı ne tuzu kaldı. Galatasaray-Fenerbahçe kavgası ayyuka çıktı. Bu kadarı olmaz. Biri susuyor, diğeri başlıyor.

Bunlara ilave olarak hakemlerin kötü yönetimleri var. Çaldıkları düdüklerle takımların kaderiyle oynuyorlar. VAR, sözüm ona futbolun kurtuluşuydu. Bir işe yaramadı. Her şey daha kötüye gidiyor. Yani gidişat karanlık. Çözüm yabancı hakemdeymiş. Şaka gibi... Garantisi var mı? Böyle sezon hiç yaşamadım. Tek dileğim ligin bitmesi...

Fenerbahce’nin rakipleri klasikleşti. Yine olmadık yerde yere yatanları vakitten çalmaları o kadar çok gördük ki. Amaçları ne? Fenerbahçe’nin bunları yaparak yolunu kesmek mi? SarıLacivertliler oyunun başında yakaladığı fırsatları değerlendirmiş olsa maç erken bitecekti. Gol attılar gol yediler. Kaleci İrfan kendisine yakıştıramadığım büyük hata yaptı. Şanssızlığı mı diyeyim yoksa kafası başka yerde miydi? Fenerbahçe takım olarak maç boyunca çok koştu, kazanmayı hak eden oyun ortaya koydu. Dzeko yine boş geçmedi. Tadic öyle bir gol attı ki izlemeyenlere tavsiyem muhakkak izlesinler. Fenerbahçe takipte ısrarlı.

