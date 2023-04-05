Hilmi Türkay
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Süpheli var ceza yok

05 Nisan 2023 Çarşamba

Fenerbahçe Futbol Takımı’nı taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015’te Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon’da kurşunlanması olayının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen failler bulunamadı. Sarı-Lacivertli kulüp, “Aydınlanmayan gün 4 Nisan” başlıklı sert bir açıklama yayımlarken saldırıyla ilgili çarpıcı detaylar ilk kez ortaya çıktı.  

GARİP ‘TAKİPSİZLİK’

F.Bahçe avukatı İrfan Coşkun, “4 Nisan akşamı olay oluyor, 10 Nisan’da fezleke hazırlanıyor ve soruşturma savcılığı bu fezlekede şüphelilerin tespit edildiği ve bu şüphelilerin adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediklerini tespit ediyor ve buna istinaden 2 asli şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh ve Ceza Hakimliğine sevk ediliyor. Dosyaya müdahale bu aşamadan itibaren başlıyor. Bununla da kalmıyor dosyaya gizlilik kararı veriliyor. Bizim dosyamızda da tutuklama talebinin reddi ile gizlilik kararı oluşturuluyor” dedi. Coşkun, “Olayda toplanan deliller, elde edilen veriler, HTS kayıtları, şüphelilerin çelişkili ifadeleri, fezlekeyi doğruladığı halde maalasef takipsizlik kararı verilmiştir” diye konuştu.

TUTUKLAMAYAN HÂKİM HAPİSTE

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, “Tutuklama talebinin ret kararını veren hâkim 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hapis cezası aldı” diye konuştu. Sarı-Lacivertli yönetici Can Gebetaş, “İki şüpheli var. Bu şüphelilerin isimleri aslında dava dosyasında mevcut” derken Avukat İrfan Coşkun, “İki şüpheliden birisi takipte, birisi olay yerinde beklemede ve olaya iki dakika kala 22.16 civarında bu iki şüpheli arasında 3 ayrı görüşme oluyor” ifadelerini kullandı.

3 SAATLİK ZİRVE: JESUS’LA DEVAM

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ayrılacağı gündeme gelen Jorge Jesus, Fenerbahçe ile yoluna devam ediyor. Başkan Ali Koç, dün Jesus’la 3 saat süren bir toplantı yaptı. İkili devam kararı verirken Koç, teknik heyet ve futbolcularla görüşüp antrenmanı izledi.


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