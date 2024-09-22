22 Eylül 2024 Pazar

Sezona büyük umutlarla başlayacaksınız, Mourinho’yu takımın başına getireceksiniz, milyon Avro’lar harcayıp “yıldızlar topluluğu” kuracaksınız... Ama daha 6. haftada “kaleniz” olan Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 yenileceksiniz. Ezeli rakibinizle aranızdaki puan farkı 5... Bu sonuç ne F.Bahçe’ye ne Mourinho’ya ne de başkan Ali Koç’a yakışmadı. Kahrolan yine milyonlarca Sarı-Lacivertli taraftar oldu.

