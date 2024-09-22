Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yakışmadı!

22 Eylül 2024 Pazar

Sezona büyük umutlarla başlayacaksınız, Mourinho’yu takımın başına getireceksiniz, milyon Avro’lar harcayıp “yıldızlar topluluğu” kuracaksınız... Ama daha 6. haftada “kaleniz” olan Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 yenileceksiniz. Ezeli rakibinizle aranızdaki puan farkı 5... Bu sonuç ne F.Bahçe’ye ne Mourinho’ya ne de başkan Ali Koç’a yakışmadı. Kahrolan yine milyonlarca Sarı-Lacivertli taraftar oldu.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yakışmadı! 22 Eylül 2024
Bu futbol yetmez! 16 Eylül 2024
Montella yanlıştan döndü! 11 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Dördüncü madde ve ‘başlangıç’
Özdemir İnce
Özdemir İnce Ev yapmak, anayasa yapmak
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı ‘Abi burada otonom arabalar gibi otonom yönetim ve demokrasi var’
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Kadıköy’deki gerçekler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat İstanbul güncesi
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Eğitim, eğitim kurumlarında hijyen ve gelişmişlik
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Aman dikkat karamsar enerji bizi tüketecek!
Ahmet Tan
Ahmet Tan Mehter adımıyla Viyana
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Masterchef’te ‘şiddet’ şov
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Para ile saadet
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Yakışmadı!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler