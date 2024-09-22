Hilmi Türkay
Yakışmadı!
Sezona büyük umutlarla başlayacaksınız, Mourinho’yu takımın başına getireceksiniz, milyon Avro’lar harcayıp “yıldızlar topluluğu” kuracaksınız... Ama daha 6. haftada “kaleniz” olan Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 yenileceksiniz. Ezeli rakibinizle aranızdaki puan farkı 5... Bu sonuç ne F.Bahçe’ye ne Mourinho’ya ne de başkan Ali Koç’a yakışmadı. Kahrolan yine milyonlarca Sarı-Lacivertli taraftar oldu.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Yakışmadı! 22 Eylül 2024
Bu futbol yetmez! 16 Eylül 2024
Montella yanlıştan döndü! 11 Eylül 2024
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Artık karşı taraftan cevap bekliyoruz
- Eğitim dönemi skandallarla başladı! Personel yok,
- 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat!
- HÜDA PAR'lı isim 1950 beyannamesi ile hedef almıştı!
- İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
- KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
- Emekli Albay'dan Teğmen Andı Tartışmasına Sert Çıkış
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan göçme tepkisi...
- Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü resmen başladı
- Eğitim hakkındaki sözleri ile gündem olmuştu... Emekli A
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili itiraf etti!
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- Köyde 'yıldırım' faciası
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi
- 'Gizli servisin koruması altında olduğu' ortaya çıktı
- Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
- '15 Temmuz sonrası verilen zararın son örneği'
- DETİS ve Kültür Emek-Sen'den açıklama