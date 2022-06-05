Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?

05 Haziran 2022 Pazar

Kamusal düşünce gücünün zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Sahnede, ülkenin geleceğini kendi konumuna göre şekillendirenler var. Sorunlar ağırlaşarak büyüyor.

İnsanların biricik dayanağı, beklentisi, bir gün o sandığın önlerine geleceği umudu...

Oysa muhalefet dağınık, ortak bir hayali yok. “İktidar değişsin” istemi ve söylemi, durumu değiştirmeye yetmiyor.

Toplumsal sorunları temel alıp, ortak bir hayali gerçekleştirmek için yürümeliyiz.

Olağan seçim takvimi yaklaştıkça seçmenlerin de endişeleri artmaya başladı.

Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden üretilen söylemler yeterli olmuyor. Bireysel çıkışlarla kendilerini aday yaptırmaya çalışanlar var. Adaylık süreci ve hangi yöntemle belirleneceği belli değil. Sürecin sağlıklı gitmesi için katkı vermek gerekir diye düşünüyorum.

CHP’NİN İVEDİ GÖREVİ

Adaylık nasıl olacak diye yapılan tek açıklama, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adayı millet ittifakıyla birlikte belirleyeceğiz” söylemidir. Genel başkanlar üzerinden yapılan bu belirleme toplum tarafından kabul görüp, sahiplenilmesini sağlar mı?

Ekonomik kriz var, iktidar gidiyor, belirlenen cumhurbaşkanı adayı bana yakın olsun, nasılsa kazanıyoruz, zaten bu seçim son şansımız düşüncesi tehlikelidir. Seçmenler üzerinde oluşturulan baskının korkuya dönüşmesi, insanları seçimlerden uzaklaştırır.

CHP’nin içerisinde aday olarak düşünülen insanlar üzerinden karşılıklı yıpratmaya yönelik tartışmalar başladı. “Kiminle kazanırız” tartışması, “Ben kimin yanında yer bulabilirim”e dönüşüyor. Taraftarlık ve taraftarlar arttıkça kamuoyunda iyi bir görüntü oluşmuyor.

TEK ADAMLIĞA KARŞI TEK ADAMLIK MI?

Milletvekili seçimlerinin de aynı tarihte yapılacak olmasına rağmen, tek kelime edilmiyor.

Tek adam yönetimine karşı çıkarken tek adamların kurtarıcı gösterilmeye çalışıldığını görüyoruz.

Belirsizliğin ortadan kaldırılması CHP yönetiminin görevidir.

Sendikalar, meslek örgütleri, dernekler, CHP’nin il ve ilçe örgütlerinin, örgütlü ve örgütsüz yapılanmaların, düşüncelerini alabilecek alanlar açılmalıdır.

Milletvekilli adaylarının belirlenmesinde tartışmasız tüm parti üyelerinin katılımıyla ön seçim yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde ön seçim yapılmayacağı düşünülüyorsa, kamuoyunun bilgilendirilerek ikna edilmesi ve atama yönteminin, en geniş muhalif kesimlerin ortaklaşabileceği bir adayın nasıl belirleneceğinin şeffaf bir şekilde anlatılması gerekmektedir.

SORUMLULUĞU PAYLAŞMAK GEREĞİ

2023 seçimlerine ilerlerken tüm sorumluluğu parti yönetimi ve genel başkana bırakmanın ağır bir yük olduğunu düşünüyorum. Bir yıl önce çok fazla ismin cumhurbaşkanı adayı olabileceğinden bahsediliyordu. Şu an itibarıyla üç isim konuşuluyor. Kendilerinin resmi bir beyanları yok, aday olmayabilirler de.

Toplumsal muhalefetin suskunluğu ortadan kaldırılarak aday olmak isteyenlerin önünü açmak gerekir.

Kendisini muhalif görüp yolsuzluk düzeninin değişmesini isteyen her yurttaşın, düşüncelerini özgürce ve açık alanlarda seslendirmesiyle doğru yolu buluruz.

HAYALİMİZDEKİ ÜLKEYİ KONUŞMALIYIZ

Üye olduğumuz sendika, meslek örgütü, siyasi parti, yazılı ve sözlü görüş belirtebildiğimiz her alanı, ortamı, kürsüye dönüştürüp konuşmalıyız.

Susmak, yanlış alınmış kararların ve tek adamlığın onaylanmasıdır.

Hayalimizdeki ülkeyi konuşalım, bunu gerçekleştirebilecek kadroları birlikte seçelim.

Halkın iktidardan umudu kestiği bugünlerde, muhalefetin kendi içindeki iktidar kavgalarına hakkı da tahammülü de yoktur. Hayatın normalleşmesi, eşitlik ve adaletin sağlanması için, geleceğe yürüyecek sağlıklı kadroların öne çıkabileceği, demokratik, katılımcı yöntemlerin önü açılmalıdır.

Halkın alanlara inmesi demokrasinin önünü açar.

Aykurt Nuhoğlu

Eski Kadıköy Belediye Başkanı (2014-2019)

2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, CHP’de olağanüstü kurultay yapılması yönünde imza verdi. Kadıköy’deki çok başarılı başkanlık sürecine rağmen, 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilmedi.