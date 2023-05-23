Bir ülke daha nasıl işgal edilebilir
Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanı
seçimleri için pazar günü sandığa
gidecek. Gidecek ama Twitter’dan
son paylaştığım görüntüler toplumda
ne kadar büyük bir rahatsızlık olduğunu
ortaya koydu.
Katar’da oy kullanan Araplardan
bahsediyorum. Orada oy kullananlar
arasında mutlaka Türk devlet görevlileri,
iş insanları, turistler de vardır. Zaten
tutup da “Herkes Arap sadece Araplar
oy kullanıyor” gibi bir şey demiyorum.
Fakat sorun şu ki Katar “emirlik” ile yönetilen petrol şirketi tarzında bir ülke. Cumhurbaşkanları filan yok. Bir tane Meclis gibi “şûraları” var. 45 kişiden oluşuyor ve sadece 35’ini seçiyorlar. Onları da seçmeye yeni başladılar yani öyle genel bir seçimleri de yoktu.
Yani ülke desen ülke değil, millet
desen millet değil.
Paylaştığım görüntülerde birçok Katarlı Arapların olması -ki diğer Arap ülkelerinde de benzer tablolar vardızoruma gitti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini belirlemeye hak sahibi olan insanların ana vatanlarında daha iki sene önceye kadar seçim bile yapılmıyordu.
Bu durum milli egemenliğimizi bir ev satın alanlar uğruna satmak demekten başka değil.
Kurtuluş Savaşı döneminde kanla kazandığımız, Lozan’da bilek güreşiyle aldığımız egemenliğimizden bahsediyoruz.
Gelişmiş ülkelerdeki vatandaşlık alma şartlarına baktım. Uzun çalışma dönemleri, akıcı konuşma dili, oturma şartları, çeşitli ödemeler, vergi yükümlülükleri bir dünya şey isteniyor sizden. Bizde ise “iyi ahlak sahibi olmak” şartı aranıyor.
Gururuma dokunuyor. Şu olayın fazladan altı üstü 1 milyon almak için yapılması acı veriyor. Ha bir de tabi Kanal İstanbul diye hiçbir zaman yapılmayacak bir proje üzerinden arsa spekülasyonu yaparak bunu gerçekleştirdiler. Düşünsenize “winwin” (kazan-kazan) resmen. Arazileri olduğundan çok yüksek değerlere Araplara sattılar. Bunun karşılığında hep para hem de oy kazandılar.
Katar’daki Arap’ın Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini düşünmüyorsunuz herhalde
Kanal İstanbul’da arazi alanları isim
isim yazmıştım. Şirketler, 2009-2013
yılları arasında 656 bin metrekare arazi
ve 65 tapu ile alım satım hareketinde
bulunmuş. Fakat 2014-2018 tarihleri
arasında bu veriler 7 kat artıyor ve 476
tapu 4 milyon 800 bin metrekare gibi
inanılmaz bir artış sergilemiş.
Toplamda 26.7 milyon metrekare arazi
el değiştirmiş. 2018’den sonraki satışlar
buna dahil değil.
Suudi Arabistanlı işadamı Sulaiman
Almuhaidib, Shurak Al Ajdad
Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret
AŞ’nin sahibi Mohammad Almarzouq
ile Khales Issam Almarzooq,
Binsheikh İnşaat Turizm ve Dış Ticaret
Limited Şirketi sahibi Nagi Binshakh,
CANALHILL Gayrimenkul AŞ’nin
sahibi Ahmad Nasser Alswaidan,
Datum Turkey İnş. AŞ’nin kurucusu
Masood Gheyath Mohammad
Gyeyath, Noora Gayrimenkul sahibi
Ahmed Humaid Matar Altayer, HAYA
Gayrimenkul şirketinin kurucusu Bandar
Abdulmohsen Alknaway...
Tüm bu isimler Kanal İstanbul arazilerini kapatan para babaları.
Üstelik Kanal İstanbul ayağına yeni
dolap daha çevirmeye başladılar. Ocak
ayındaki yazımda sormuştum “400 bin
dolara kaç vatandaşlık alınır?” diye.
Biliyorsunuz Türk vatandaşlığına
başvuru için satın alınması gereken
gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan
400 bin dolara yükseltilmişti. Trakya’dan
toprak alan Araplar değerleme
şirketlerine verdikleri rüşvetlerle arazi
değerlerini bazı tapularda 244 kat
artırarak 400 bin dolara denk getirmeye
başladı. Yani 400 bin dolarlık olmayan
bir tarla parçasını gösterip aslında 400
bin dolardan çok daha ucuza Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı oldular.
Çok uzatmayayım. Yani hani
bunlar milliyetçi ya. İnsanların
uğruna şehit oldukları arazileri böyle
karaborsaya düşürüp uğruna dünyayla
boğuştuğumuz vatandaşlığımızı, oy
hakkımızı, egemenliğimizi üç beş kuruşa
sattılar.
Hadi MHP senelerdir buna ses
çıkarmıyor. Muhalefetin, seçim dışında
bile ortalığı ayağa kaldırması gereken bu
konuya, bu kadar eğilememesine anlam
veremiyorum.
Bir yanda Araplara satılan topraklar diğer yanda buna karşılık satılan egemenlik haklarımız, diğer yanda Arap, Afgan ve Pakistanlı işgaline uğrayan şehirlerimiz.
Bir ülke daha nasıl işgal edilebilir?
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