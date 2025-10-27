Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet sadece bir gazete değildir... - Ekrem İmamoğlu
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Cumhuriyet sadece bir gazete değildir... - Ekrem İmamoğlu

27.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

“Cumhuriyet imecesi” kampanyasını kısıtlı imkânlarıma rağmen ilgiyle takip ediyorum. Ülkenin dört bir yanından, aydınlardan, emekçilerden, sanatçılardan, gençlerden, kadınlardan yükselen dayanışma duygusunu çok kıymetli buluyorum. Cumhuriyet gazetesi, kurulduğu ilk günden itibaren bu toprakların hafızası, halkın gözü, kulağı, vicdanı olmuştur. Bu gazetede İlhan Selçuk’un kalemi, Uğur Mumcu’nun cesareti, Bahriye Üçok’un inancı, Ahmet Taner Kışlalı’nın umudu vardır.

Hepsi bu ülkenin aydınlık yüzünü temsil eder. Ve bugün de genç gazeteciler aynı inançla o mirası taşıyorlar. Alev Coşkun başkanlığındaki Cumhuriyet Vakfı, gazetenin okurlar ardına sahipliğini üstlenerek benzeri olmayan bir kurumsallaşma örneği veriyor. Kısacası Cumhuriyet hepimizin hikâyesidir. Halkın hikâyesidir. Nice yüzyıllara Cumhuriyet!

CUMHURİYET’İN KALBİ HALKTA ATAR!

Cumhuriyet gazetesi, 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla yola çıktı. Ne bir parti gazetesi oldu ne de tek bir grubun sesi... Her zaman halkın, özgürlüğün, eşitliğin yanında durdu. Daha ilk sayısında temel ilkesini ortaya koydu: Bağımsız, özgür ve halkın yanında bir gazete olmak. O yıllarda da kadınlara, çocuklara, ailelere seslendi. Toplumun aynası, geçmiş günlerin belgeleyicisi oldu. Bunu tarihten bir örnekle anlatmak isterim:

1929 yılının kışı memleketin en soğuk kışı olarak bilinir. Öyle ki Tuna üzerinden ve Karadeniz’den gelen buzullar boğazı kaplar ve kimi vatandaşlar buzlar üzerinden yürüyerek karşıya geçerler. İstanbul’da göllerin donduğu kar kalınlığının şehir merkezinde bir metreye yaklaştığı söylenir. İşte bu ayrıntıları biz nereden biliyoruz? Tabii ki gazete arşivlerinden. Ki o arşiv bugün dahi çevrimiçi hizmet vermeye devam eden sayılı gazetelerden birisi olarak çalışıyor; mesafe ve zaman dinlemeden herkesi Türkiye’nin tarihini incelemeye davet ediyor.

Bunu görmek için Cumhuriyet gazetesi arşivine bakmak yeterli. Peki aynı yıllarda ne olmuştu? Cumhuriyet gazetesi 1928’de Türkiye’de ilk promosyonu yapmış, 1929’da okurlarına indirim kuponları dağıtmıştı. Aynı yıl yine Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bir güzellik yarışması düzenlemişti. Bu yarışmanın galibi Feriha Tevfik olmuştu. Keriman Halis, Cumhuriyet gazetesinin öncülük ettiği bu güzellik yarışmalarına 1932’de katılmış ve daha sonra dünya güzeli seçilmişti. Dolayısıyla basın tarihimizin “ilk”lerinde Cumhuriyet gazetesinin imzasını görürüz.

Sonraki yıllarda ise bizim demokrasi tarihimizle paralel olarak kimi zaman büyüyen kimi zaman sıkıntılar yaşayan bir gazete olmuştur. Siyasi çalkantılarda da birçok zorluğu ve ilkleri yaşamıştır gazete. Halk, sesi olan bu gazeteyi her darboğazda desteklemeyi başarmış ve bugünlere taşımayı bilmiştir.

1940 yılından sonra bazı tarihlerde günlerce hatta aylarca cezalandırılmış yasın yasağı konulmuştur. Darbeler döneminin bir tanığı olarak zor günler geçirmiştir. Gazetenin önemli isimlerinden olan İlhan Selçuk, 1971 askeri darbesi ve 2000’li yıllardaki Ergenekon soruşturmalarında tutuklanmıştır. Aynı dönemde gazetenin Ankara temsilcisi olan Mustafa Balbay da tutuklanmış dört buçuk yıl kadar hapiste kalmıştır. Gazetenin simge isimlerinden bir diğeri olan Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te arabasına konulan bomba patlatılarak katledilmiştir. Burada sayamayacağım kadar başka örnekler de vardır. İşte bütün bu örnekler, Cumhuriyet gazetesinin ilkeleri uğrunda, onurlu gazetecilik mesleğini sürdürmenin, Türk basın ve siyaset tarihine damga vurmanın öncüsü olduğunu gösterir. Cumhuriyet gazetesi bugün de evrensel demokrasi ilkeleriyle bağdaşmayan tutumlara karşı geliyor, hak ve hukukun, adaletin tekrar yeşermesi için gayret gösteriyor.

Image

BAŞKA CUMHURİYET YOK...

Bugün maalesef halkın haber alma hakkı da hedef alınmış durumda. Gazeteciler halka karşı sorumlulukları olan gazetecilik görevini yaptıkları için tutuklanıyor. Basın özgürlüğü, gazetecilerin özgürlüğü olduğu kadar yurttaşların özgürlüğü demektir. Özgür gazeteciliğin yapılmadığı ve eleştirinin olmadığı bir ülkede hukuk ve adaletten bahsedilemez. Ülkede yaşanan ekonomik, hukuki ve toplumsal sorunları gün yüzüne çıkarmak, halkın sesi olmak gazeteciliğin önemli bir misyonudur.

Ülkedeki eşitsizlikleri giderip herkes için özgür, adil ve müreffeh günlere ulaşmak için girdiğimiz yoldan korkup bize karşı yargı kumpasları kuran bir iktidar var: Diplomamın iptal edilmesinden bu yana kopartılan fırtına ile ülkeyi suni gündemlerle meşgul ediyor; seçilmiş belediye başkanlarını aylardır herhangi bir yargılama olmadan tutuklulukla cezalandırıyor. İşte bu noktada adil rekabete de siyaset zeminine de yakışmayan bu girişimleri sorgulayan, eleştiren ve gerçek gazetecilik yapan Cumhuriyet gazetesine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Tarih geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu cesareti yazmaya devam edecektir. Cumhuriyet gazetesi köklü tarihsel geçmişinden aldığı güçle demokrasiye darbe vuran zihniyete karşı hukuk devletini ve demokrasiyi haberciliğiyle savunuyor. Ama bir yandan da hem baskılarla hem de ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Bize de bu zor şartlar altında tarihsel misyonunu yerine getiren ve halka ses olanlarla dayanışmak düşüyor.

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Cumhuriyet toplumun vicdanı, halkın sesidir. O sesin hep gür çıkması gereklidir. Bu duygularla herkesi Cumhuriyet gazetesi okurlarının başlattığı “Cumhuriyet imecesi” kampanyasını desteklemeye davet ediyorum. Gelin Cumhuriyet gazetesini hep birlikte yaşatalım. Çünkü başka bir Cumhuriyet yok...

Silivri Zindanı

Ekrem İmamoğlu

SEÇİLMİŞ İBB BAŞKANI

***

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan “Cumhuriyet imecesine” destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor. “Cumhuriyet aydınlıktır” diyen okuyucularımız “Asırlık çınara can suyu olalım” mesajlarıyla bağış kampanyasına katılıyor. Kampanya, okurlarımızdan gelen istek üzerine 29 Ekim’e dek uzatıldı.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş

BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600 0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu

Yazarın Son Yazıları

Cumhuriyet sadece bir gazete değildir... - Ekrem İmamoğlu

“Cumhuriyet imecesi” kampanyasını kısıtlı imkânlarıma rağmen ilgiyle takip ediyorum.

Devamını Oku
27.10.2025
KKTC, bağımsız bir devlettir - Hikmet Sami Türk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 19 Ekim 2025 günü seçmenlerin yüzde 64.82 oranında katılımıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ile yeni bir döneme girdi.

Devamını Oku
25.10.2025
Zeytin saldırı altında - Çağatay Güler

Ülkemiz uzmanlarının değişmez bir kaderidir aynı doğruyu defalarca yazmak zorunda kalmak.

Devamını Oku
25.10.2025
Dış ticaret perspektifinden ‘Türkiye, Rusya, Çin’ - Ahmet Yılmaz

Bugünlerde dış politikada Çin ve Rusya ile ilişkiler yeniden gündemde.

Devamını Oku
24.10.2025
Demokrasimize bulaşan enfeksiyonlar - Ülgen Zeki Ok

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümü yaklaşırken demokrasimizin geldiği nokta, rahmetli Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcımız Sabih Kanadoğlu’nun 10 yıl önce bir tıbbi enfeksiyon hastalıkları kongresinde yaptığı “demokrasiye musallat olan enfeksiyonlar” konulu konuşmayı aklıma getirdi.

Devamını Oku
24.10.2025
Türkiye’de veteriner hekimliğin 183. yılı - Mücteba Binici

Ben bir Köy Enstitülü öğretmenin oğluyum.

Devamını Oku
23.10.2025
Bakanlıkların düşüşü - Ozan Zengin

Bakanlıklar, devlet teşkilatlanmasının merkezinde yer alan yapılardır.

Devamını Oku
23.10.2025
Askeri hastaneler açılmalıdır - Cihangir Dumanlı

AKP, iktidara gelir gelmez “askeri vesayeti ortadan kaldırmak” sloganı ile ulusal güvenliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücünü ve saygınlığını azaltıcı adımlar atmıştır.

Devamını Oku
22.10.2025
Sosyalist hareketin yönü üzerine - Doğan Sevimbike

Kemal Okuyan’ın soL’da yayımlanan “Sosyalist Hareket ve CHP’yi Desteklemek” başlıklı yazısı, sosyalist hareketin yönü üzerine önemli bir tartışma başlatıyor.

Devamını Oku
22.10.2025
Eğitimde son aşama akademik yozlaşma

Üniversite, inşa edilmiş akıl ve bilimdir.

Devamını Oku
21.10.2025
Kuraklık ve su yönetimi - Alparslan Güre

Özellikle küresel iklim değişiklikleri ile de ilgili olan kuraklık, var olan kaynakların günbegün azalarak kritik seviyelere inmesi ve buna bağlı yaşanan su kısıntılarıyla her geçen gün daha fazla hissediliyor.

Devamını Oku
21.10.2025
Gazze’ye yaşamsal destek: Su - Dursun Yıldız

İki yıldır süren İsrail soykırımı sonrasında hayatta kalan Gazzeliler için yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor.

Devamını Oku
20.10.2025
TBMM’de Cumhuriyet karşıtı hareket! - Doğu Silahçıoğlu

Bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti, 1923’te kurulduğundan bu yana iki ayrı tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Devamını Oku
20.10.2025
AKP’nin cefası - Engin Ünsal

Divan edebiyatının önemli şairlerinden 1480 doğumlu Fuzuli bir şiirinde sevgilisine şöyle seslenmektedir “Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı” Şair sevgilisinin eziyetleri nedeni ile canından usanma aşamasına gelmiştir ama sevgilisi cefaya, eziyet etmeye usanmadan devam etmektedir.

Devamını Oku
18.10.2025
Sivil muhalefet ve itaatsizlik - Murat Molu

“Köle misin? O halde dost olamazsın.

Devamını Oku
18.10.2025
Hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin korunması - Ahmet Münci Özmen

Hukukçuların, hukuk devletinin kapsamlı bir tanımını yapma çabaları süredursun, bağımsız uzmanlardan oluşan Venedik Komisyonu 2016 yılında, hukuk devletinin olmazsa olmaz standartlarını ortaya koymuş ve bu standartlar, Türkiye’nin de ilk üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 11.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Devamını Oku
16.10.2025
Bir zamanlar meşruiyet - Cengiz Kuday

Geçmişi anlamak bazen bir tarih kitabından değil, bir anıdan çıkar. Benim için öyle oldu.

Devamını Oku
16.10.2025
Arafın alacakaranlığı

Puslu ve soğuk bir güne uyandım.

Devamını Oku
15.10.2025
Meclis, terörün sahnesi değildir! - Devrim Onur Erdağ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Meclis’te slogan atmak demokratik haktır” dedi.

Devamını Oku
15.10.2025
‘Eşit yurttaşlık’ sözündeki dil oyunu - Hürriyet Yaşar

Yeni sömürgecilik, göz koyduğu ülkelerin toplumlarında algı ve duyguları yönetmenin gücünü öğrendiğinden beri, ateşli silahlardan bile çok kullanıyor bu yöntemi.

Devamını Oku
15.10.2025
Adaletin kestiği parmak acıyor - M. Ziya Yergök

Adaletin kestiği parmak acımaz” diye güzel bir atasözümüz var.

Devamını Oku
14.10.2025
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 103.yılı

Türk orduları, İzmir ile Bursa’yı 9-10 Eylül 1922 tarihlerinde Yunandan geri aldıktan sonra, Trakya’yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ile Çanakkale yönlerinde yürüyüşlerini sürdürmekteydi.

Devamını Oku
13.10.2025
Ulusun belleği silinmez

Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı engellemelere karşın coşkuyla kutladık.

Devamını Oku
13.10.2025
Atatürk ve kız çocukları - Ayşe Yüksel

Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla, 2012 yılından itibaren, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür.

Devamını Oku
11.10.2025
Suyun ikamesi yoktur- Nejat Eslen

“Su, tüm doğanın yönlendirici gücüdür’’ - Leonardo da Vinci

Devamını Oku
09.10.2025
İnsan ölür, Neşet’ler ölmez - Yüksel Işık

Denir ki “Neşet’i tanımamışız.

Devamını Oku
08.10.2025
Filozof ve imparator - Ahmet Özer

Dünyayı fethetmenin her zaman iki yolu vardır: Biri silahla, kılıçla yapılır; öbürü ise kalemle, bilimle, sözle inşa edilir.

Devamını Oku
08.10.2025
Düzen Siyaseti - KAAN EROĞUZ

Düzen; “belirli yasa, kural, ilke ya da yönteme göre oluşturulmuş, kurulmuş olan durum”

Devamını Oku
07.10.2025
Çocuk işçiliği beka sorunudur - ÖZGÜR HÜSEYİN AKIŞ

Türkiye'de siyaset sahnesinde sıkça kullanılan “beka” kavramı, çoğunlukla jeopolitik riskler ve güvenlik eksenli tehditlerle ilişkilendirilir.

Devamını Oku
07.10.2025
Mimar Sinan ve Selimiye’nin öyküsü - A. Celal Binzet

Ahmet Taner Kışlalı, 22 Ağustos 1999 günlü Cumhuriyet gazetesindeki “Fils de…” başlıklı yazısında bir anısını aktarmıştı.

Devamını Oku
04.10.2025
Bir ülke kendi sofrasını kuramazsa - Gülay Ertürk

Bir ülke gıdasını başka ülkelerin insafına bıraktığında, bağımsızlığını da yitirir.

Devamını Oku
03.10.2025
Bahçeli’nin söylemleri ve bir çözümleme - Ülgen Zeki Ok

Türkiye’nin çözülmesi en güç politikacısı olan Bahçeli’yi çözmeye başlamıştım ki Türkgün gazetesinde üç gün boyunca Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı konusunda söylediklerini okuyunca, yeni bir düğüm oluştu.

Devamını Oku
02.10.2025
Kamuda liyakat, toplumda nitelik - Sıtkı Ergüney

Dost, düşman tüm dünyanın tanıdığı, takdirle andığı Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulacak yeni Türk devletinin;

Devamını Oku
01.10.2025
AKP, sandık ve demokrasi - Doğan Ergenç

Demokrasinin iki temel niteliği vardır: Bunlardan biri çok partili seçimlerdir; diğeri ise bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olmasıdır.

Devamını Oku
30.09.2025
Yurtsever bir polis: Cevat Yurdakul - Okan Toygar

“Yıllar sonra hatırlayıp utanacak çocuklarımız Cesaret sayıldığını doğruluk denen şeyin” Yevgeni Yevtuşenko

Devamını Oku
30.09.2025
Nükleer silahsızlanma, BM ve Gazze - Prof. Dr. Ülkü Sarıtaş

Belli konularda toplumsal farkındalık yaratmak ve toplumu bilgilendirmek için özel günler saptanıp ilgili kurumlar ve kişiler tarafından günün önemine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamalar yapılır.

Devamını Oku
29.09.2025
Kaynak yoksulluğu mu, ekonomik büyüme mi? - Halit Payza

Erdoğan-Trump buluşmasında ABD’nin Çin’e olan mineral bağımlılığının azaltılmasına yönelik Eskişehir Beylikova’daki Florit Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi’nde bulunan nadir toprak elementleri konusunun gündeme gelmesi yeni sömürgecilik olarak nitelendirilebilir.

Devamını Oku
29.09.2025
Kerim Afşarsız tiyatromuz - Günay Güner

Yıllar önce onu yitirdiğimizde daha 72 yaşındaydı Kerim Afşar.

Devamını Oku
27.09.2025
Otizm ve Amerikan siyasetinin günah keçisi arayışı - Ömür Tanyel

Otizmin nedenleri üzerine yürüyen tartışmalar bilimsel veriden çok siyasetin gölgesinde şekillenmeye başladı

Devamını Oku
27.09.2025
Seçimle gelen muhalif, tutuklamayla gidemez - Kerem Donat

Türkiye’de son dönemin manzarası, vicdan sahibi herkesi derinden yaralıyor.

Devamını Oku
26.09.2025