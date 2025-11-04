Yaşı küçük ama kökleri derin Cumhuriyetimiz, Türk ulusunu insanlık ailesinin onurlu bir üyesi yapmayı amaçlar. Atatürk’ün en büyük hedefi, bağımsız bir ulusun her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması ve dünya ile eşit, onurlu bir ilişki kurmasıydı. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir onur beyanıdır. Bu toprakların insanı, yüzyıllar boyunca süren savaşların ve yoksunlukların ardından kendi kaderini tayin etme iradesini göstererek Cumhuriyeti kurdu.

Cumhuriyet, her bireyin değerli sayıldığı, evrensel hak ve özgürlüklere sahip olduğu, kimsenin kimseye kulluk etmediği bir toplum düzeninin, onurlu bir yaşamın temelidir. Bu değerli mirası hatırlamak ve hatırlatmak bizlere düşen en önemli görevdir. Çünkü Cumhuriyet, her kuşağın yeniden kurduğu bir yapıdır; korumazsak yıpranır, savunmazsak eksilir.

Onurumuzu korumak, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmakla olanaklıdır: laiklikten ödün vermemek, özgür düşünceyi savunmak, adaletin yanında olmak, bilimi ve eğitimi öncelemek, kadın-erkek eşitliğini gözetmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi her koşulda elimizin üstünde tutmak....

Bu onurlu mirasa daha güçlü sahip çıkmak ve onun gelişerek sürmesini sağlamak için hepimizin; yurttaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın, oylarımızla seçtiğimiz bütün yöneticilerin sorumluluklarının bilincinde davranmasını diliyorum.

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın onurlu yaşam!

Eğitmen ve Danışman Azmi Kişnişci