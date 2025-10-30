Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni casusluk kumpası - Doğan Erkan
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Yeni casusluk kumpası - Doğan Erkan

30.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Yeni bir düşman ceza hukuku ve Ergenekon operasyonu taklidi “casusluk” kumpası Merdan Yanardağ ve Tele1 üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu kapsayacak şekilde kuruluyor. Hemen söyleyelim, kumpasın tüm izleri sulh ceza hâkiminin kayyum atama kararının adli usul ve izansızlığından görülüyor.

Kararın girişinde, yürütülen soruşturma için tek bir madde-i mahsusa var: Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek (TCK 328. Madde). Böyle olunca soruşturma yalnızca bu suçtan yürütülmekte demektir. Dolayısıyla alınacak sulh ceza hâkimliği tedbirleriyle bu suçlama arasındaki illiyet bağının kurulması gerekir. Kararda bu suç isnadı altındaki iddialar ise bu suça altlandırılamayacak başka iddialar (2019 seçimlerini manipüle eden yayın yapmak vb). Peki Merdan Yanardağ hangi gizli kalması gereken bilgiyi temin etmiş de seçim manipülasyonunda kullanmış? Bu bağlam kayyum kararında hiç kurulmamış. Böyle olunca hem rabıta somutlanmamış/ delillendirilmemiş hem de isnadın bildirilmesi ilkesi ihlal edilmiş demektir.

GİZLİ BELGE TESPİTİ YOK 

En önemlisi, Ceza Muhakemesi Kanunu 128- 133 maddeleri ile birlikte değerlendirdiğimizde, yürütülen soruşturma tek bir madde suç isnadından olduğuna göre, TCK 328’deki casusluk amacıyla gizli belge temininde Tele1 kullanılmış olmalı ki el koyma/kayyum tedbiri uygulanabilsin. Sulh ceza hâkimliği kararı bunu en azından iddia etmeliydi. Örneğin “TCK 328 uyarınca gizli kalması gereken devlet sırrı niteliğindeki filanca bilgi/belgenin temin edildiği, bunun da Tele1 AŞ araç olarak kullanılarak şu şekilde sağlandığı...” minvalinde tek bir cümle yok. Dahası bu olmayan bilgi/belge gerçekten devlet sırrı mıdır? Buna ilişkin CMK 125. madde uyarınca, iddia üzere öne sürülen bilgi/ belgenin devlet sırrı olup olmadığına da mahkeme karar verir. Bu karar verirken o bilgi/belgeyi tam olarak ifşa etmez ancak ifade eder, “filanca gizli belgenin devlet sırrı olduğu tespit edilmiştir” şeklinde saptar. Böyle bir mahkeme/hâkim saptaması da yok kararda. Zaten böyle bir belge/ bilgi iddiası hiç yok dediğimiz gibi. Buradan kurulamayan bağlam yerine manipülasyona yönelinmiş “filanca devlet sırrı temini” diyemeyince onun yerine Yanardağ’ın yayın politikası ve sözde 2019 seçim manipülasyonu hikâyelemesi konmuş.

Kararın girişinde yalnızca casusluk suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü vurgusunu tekrar söyleyelim. Bu durumda TCK 328 ve CMK 133 bağlamını kuracak “filanca devlet sırrı teminiyle seçimin manipüle edildiği” benzeri bir cümle var mı kararda? O da yok. “Casusluk” suçlamasında Tele1’in nasıl kullanıldığına ilişkin boşluğa acemice aynı döngüsel safsata (petitio pirincipii) tekrar kurulmuş ve bu boşluğun yerine “Tele1 yayınlarıyla seçim manipüle ediliyordu” demagojisi konmuş. Asıl bu sulh ceza kararının casusluk suçlamasına ilişkin manipülasyon yaptığı görülüyor. Özetle, Tele1’e kayyum kararında CMK 128-133 yok, TCK 328 yok, suçlama yok, bağlam yok, adil yöntemden geçtik, adli yöntem yok. Yalnızca düşman ceza hukukunun ideolojik diliyle bilinçlice yapılan; seçim manipüle etme iddiasıyla casusluk iddiası arasında hiçbir bağ gösterilmeden bunlar birbirinin doğal sonucuymuş gibi gösteren döngüsel demagoji var. Bu haliyle tutuklamalar da Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddeye tümüyle aykırı, zira düzenlemenin aradığı “somut delil” koşulu yok. Tutuklamaların bir kez daha cezalandırma aracı olarak uygulandığını görüyoruz.

KAYBEDİLEN SEÇİME İPTAL YOLU! 

Öngördüğümüz bir büyük tehlike o ki: Kararın 2019 seçimlerinin iptali yolunu açabilecek bir yönü var. Çünkü, bir başka masumiyet karinesi iptaliyle savcılığın isim koyduğu “İmamoğlu suç örgütü”nün bu aşamada ortada kendini böyle tarif eden bir örgüt olmadıkça örgüt ve isim uydurmak iftira suçu niteliğindedir. Bu tümüyle FETÖ’den miras alınan bir yönlemdir. Adli bir yöntem değildir, manipülasyondur.

Durum 2019 seçimlerini manipüle ettiği iddiasına dayanıyor. Daha büyük bir tehlikeyi ise şuradan öngörüyoruz: İleride AKP iktidarının kaybedeceği herhangi bir seçimin “dış güçler seçimi manipüle etti” safsatasıyla “adli” yolla (ideolojik savcılık ve sulh ceza yoluyla) seçimi geçersiz kılmayı denemenin yolu örülüyor. Daha önce de tespit ettiğimiz üzere, İstanbul’da savcılık sulh ceza hâkimliği örgütsel birlikteliği adli yöntemi tümüyle rafa kaldırmış, siyasal bir iktidar aparatı rolü üstlenmiştir. İleride bu örgütlenmenin altından bir cemaat/tarikat çıkması hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Ergenekon/Balyoz/ İzmir Casusluk soruşturmalarında ne yapılıyorsa aynı yöntem ve safsata acemice ve pervasızca yapılmaktadır. Sonuç olarak ifade edelim: Tele1’e kayyum atama kararı mutlak butlandır.

Gustav Radbruch’un dediği, öngördüğü gibi yargısal haksızlığa karşı da direnme hakkı vardır. “Öyle ki, suçun belirlenmesi ve cezalandırılması bakımından mahkemeler yasa yerine hükümetin emirlerine uyuyorsa orada hukuk yoktur. Zira yargıçların bu haksız yasalara ve yürütmenin baskılarına karşı hem direnmek hakları hem de görevleri vardır. Yargıçlar bu haklarını kullanmazlar, bu görevlerini kavrayamazlarsa ve koşulsuz boyun eğmeyi meslek görevi sayarlarsa yurttaşlar onların yerine geçerler.”

Bu soruşturma asla sadece Merdan Yanardağ ya da Tele1 soruşturması değildir.

AV. DOĞAN ERKAN 

İlgili Konular: #Seçim #Ekrem İmamoğlu #Ergenekon #TELE1 #Merdan Yanardağ

Yazarın Son Yazıları

Yeni casusluk kumpası - Doğan Erkan

Yeni bir düşman ceza hukuku ve Ergenekon operasyonu taklidi “casusluk” kumpası Merdan Yanardağ ve Tele1 üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu kapsayacak şekilde kuruluyor.

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yıkılamaz - Mahmut Aslan

Cumhuriyet, Türkiye için yalnızca bir yönetim biçiminin adı değil, milletin iradesinin ta kendisi, eşit yurttaşlığın somutlaşmış hali ve özgür bir yaşamın sarsılmaz umududur.

Devamını Oku
29.10.2025
Cumhuriyetin temeli o kadar güçlü ki hiçbir baskı sarsamaz!

“Tarihimizde olduğu gibi demokrasi dışı yollara tenezzül ederek iktidarda kalmak isteyen hiçbir güç başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamaz. Ülkemizi bu karanlıktan çıkaracak yegâne güç, milletimizin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizin kuruluşundaki mutabakat ruhudur.”

Devamını Oku
29.10.2025
Ben Cumhuriyet çocuğuyum - Ayşe Yüksel

Cumhuriyetimizin 35’inci yılında, Cumhuriyet ebesi sayesinde dünyaya gözlerimi açmışım.

Devamını Oku
29.10.2025
Cumhuriyet ve demokrasi... - Nazan Moroğlu

Mustafa Kemal’in önderliğinde emperyalist güçlere karşı verilen tam bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından, 102 yıl önce 29 Ekim’de kurulan Cumhuriyetimizin temeli ulusal egemenliğe dayandırılmış ve yapılan devrimlerle ümmetten ulusa, kuldan yurttaşa kararlı bir dönüşüm sağlanmıştır.

Devamını Oku
29.10.2025
Anadolu ihtilâli fikri - Yüksel Işık

Tarihi günün bir gün öncesidir; Çankaya’dadırlar. Sofra kurulur; herkes toplanır etrafına… Henüz başlanmıştır ki Mustafa Kemal söze girer; “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz”.

Devamını Oku
28.10.2025
Cumhuriyet kimin öyküsüdür? - Abdullah Yüksel

Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ancak neden kurulduğu belki daha önemli bir soru.

Devamını Oku
28.10.2025
Devrim geriye işle(tile)mez! - Doç. Dr. İhsan Taylani

Büyük Atatürk, başyapıtı Cumhuriyete yüklediği anlamı, derinlikli bir biçimde yukarıdaki özlü sözünde dile getirir.

Devamını Oku
28.10.2025
'Cumhuriyet sadece bir gazete değildir...'

“Cumhuriyet imecesi” kampanyasını kısıtlı imkânlarıma rağmen ilgiyle takip ediyorum.

Devamını Oku
27.10.2025
KKTC, bağımsız bir devlettir - Hikmet Sami Türk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 19 Ekim 2025 günü seçmenlerin yüzde 64.82 oranında katılımıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ile yeni bir döneme girdi.

Devamını Oku
25.10.2025
Zeytin saldırı altında - Çağatay Güler

Ülkemiz uzmanlarının değişmez bir kaderidir aynı doğruyu defalarca yazmak zorunda kalmak.

Devamını Oku
25.10.2025
Dış ticaret perspektifinden ‘Türkiye, Rusya, Çin’ - Ahmet Yılmaz

Bugünlerde dış politikada Çin ve Rusya ile ilişkiler yeniden gündemde.

Devamını Oku
24.10.2025
Demokrasimize bulaşan enfeksiyonlar - Ülgen Zeki Ok

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümü yaklaşırken demokrasimizin geldiği nokta, rahmetli Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcımız Sabih Kanadoğlu’nun 10 yıl önce bir tıbbi enfeksiyon hastalıkları kongresinde yaptığı “demokrasiye musallat olan enfeksiyonlar” konulu konuşmayı aklıma getirdi.

Devamını Oku
24.10.2025
Türkiye’de veteriner hekimliğin 183. yılı - Mücteba Binici

Ben bir Köy Enstitülü öğretmenin oğluyum.

Devamını Oku
23.10.2025
Bakanlıkların düşüşü - Ozan Zengin

Bakanlıklar, devlet teşkilatlanmasının merkezinde yer alan yapılardır.

Devamını Oku
23.10.2025
Askeri hastaneler açılmalıdır - Cihangir Dumanlı

AKP, iktidara gelir gelmez “askeri vesayeti ortadan kaldırmak” sloganı ile ulusal güvenliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücünü ve saygınlığını azaltıcı adımlar atmıştır.

Devamını Oku
22.10.2025
Sosyalist hareketin yönü üzerine - Doğan Sevimbike

Kemal Okuyan’ın soL’da yayımlanan “Sosyalist Hareket ve CHP’yi Desteklemek” başlıklı yazısı, sosyalist hareketin yönü üzerine önemli bir tartışma başlatıyor.

Devamını Oku
22.10.2025
Eğitimde son aşama akademik yozlaşma

Üniversite, inşa edilmiş akıl ve bilimdir.

Devamını Oku
21.10.2025
Kuraklık ve su yönetimi - Alparslan Güre

Özellikle küresel iklim değişiklikleri ile de ilgili olan kuraklık, var olan kaynakların günbegün azalarak kritik seviyelere inmesi ve buna bağlı yaşanan su kısıntılarıyla her geçen gün daha fazla hissediliyor.

Devamını Oku
21.10.2025
Gazze’ye yaşamsal destek: Su - Dursun Yıldız

İki yıldır süren İsrail soykırımı sonrasında hayatta kalan Gazzeliler için yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor.

Devamını Oku
20.10.2025
TBMM’de Cumhuriyet karşıtı hareket! - Doğu Silahçıoğlu

Bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti, 1923’te kurulduğundan bu yana iki ayrı tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Devamını Oku
20.10.2025
AKP’nin cefası - Engin Ünsal

Divan edebiyatının önemli şairlerinden 1480 doğumlu Fuzuli bir şiirinde sevgilisine şöyle seslenmektedir “Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı” Şair sevgilisinin eziyetleri nedeni ile canından usanma aşamasına gelmiştir ama sevgilisi cefaya, eziyet etmeye usanmadan devam etmektedir.

Devamını Oku
18.10.2025
Sivil muhalefet ve itaatsizlik - Murat Molu

“Köle misin? O halde dost olamazsın.

Devamını Oku
18.10.2025
Hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin korunması - Ahmet Münci Özmen

Hukukçuların, hukuk devletinin kapsamlı bir tanımını yapma çabaları süredursun, bağımsız uzmanlardan oluşan Venedik Komisyonu 2016 yılında, hukuk devletinin olmazsa olmaz standartlarını ortaya koymuş ve bu standartlar, Türkiye’nin de ilk üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 11.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Devamını Oku
16.10.2025
Bir zamanlar meşruiyet - Cengiz Kuday

Geçmişi anlamak bazen bir tarih kitabından değil, bir anıdan çıkar. Benim için öyle oldu.

Devamını Oku
16.10.2025
Arafın alacakaranlığı

Puslu ve soğuk bir güne uyandım.

Devamını Oku
15.10.2025
Meclis, terörün sahnesi değildir! - Devrim Onur Erdağ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Meclis’te slogan atmak demokratik haktır” dedi.

Devamını Oku
15.10.2025
‘Eşit yurttaşlık’ sözündeki dil oyunu - Hürriyet Yaşar

Yeni sömürgecilik, göz koyduğu ülkelerin toplumlarında algı ve duyguları yönetmenin gücünü öğrendiğinden beri, ateşli silahlardan bile çok kullanıyor bu yöntemi.

Devamını Oku
15.10.2025
Adaletin kestiği parmak acıyor - M. Ziya Yergök

Adaletin kestiği parmak acımaz” diye güzel bir atasözümüz var.

Devamını Oku
14.10.2025
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 103.yılı

Türk orduları, İzmir ile Bursa’yı 9-10 Eylül 1922 tarihlerinde Yunandan geri aldıktan sonra, Trakya’yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ile Çanakkale yönlerinde yürüyüşlerini sürdürmekteydi.

Devamını Oku
13.10.2025
Ulusun belleği silinmez

Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı engellemelere karşın coşkuyla kutladık.

Devamını Oku
13.10.2025
Atatürk ve kız çocukları - Ayşe Yüksel

Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla, 2012 yılından itibaren, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür.

Devamını Oku
11.10.2025
Suyun ikamesi yoktur- Nejat Eslen

“Su, tüm doğanın yönlendirici gücüdür’’ - Leonardo da Vinci

Devamını Oku
09.10.2025
İnsan ölür, Neşet’ler ölmez - Yüksel Işık

Denir ki “Neşet’i tanımamışız.

Devamını Oku
08.10.2025
Filozof ve imparator - Ahmet Özer

Dünyayı fethetmenin her zaman iki yolu vardır: Biri silahla, kılıçla yapılır; öbürü ise kalemle, bilimle, sözle inşa edilir.

Devamını Oku
08.10.2025
Düzen Siyaseti - KAAN EROĞUZ

Düzen; “belirli yasa, kural, ilke ya da yönteme göre oluşturulmuş, kurulmuş olan durum”

Devamını Oku
07.10.2025
Çocuk işçiliği beka sorunudur - ÖZGÜR HÜSEYİN AKIŞ

Türkiye'de siyaset sahnesinde sıkça kullanılan “beka” kavramı, çoğunlukla jeopolitik riskler ve güvenlik eksenli tehditlerle ilişkilendirilir.

Devamını Oku
07.10.2025
Mimar Sinan ve Selimiye’nin öyküsü - A. Celal Binzet

Ahmet Taner Kışlalı, 22 Ağustos 1999 günlü Cumhuriyet gazetesindeki “Fils de…” başlıklı yazısında bir anısını aktarmıştı.

Devamını Oku
04.10.2025
Bir ülke kendi sofrasını kuramazsa - Gülay Ertürk

Bir ülke gıdasını başka ülkelerin insafına bıraktığında, bağımsızlığını da yitirir.

Devamını Oku
03.10.2025
Bahçeli’nin söylemleri ve bir çözümleme - Ülgen Zeki Ok

Türkiye’nin çözülmesi en güç politikacısı olan Bahçeli’yi çözmeye başlamıştım ki Türkgün gazetesinde üç gün boyunca Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı konusunda söylediklerini okuyunca, yeni bir düğüm oluştu.

Devamını Oku
02.10.2025