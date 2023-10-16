Yeni tüzük ve CHP örgütü - Deniz KILIÇ

16 Ekim 2023 Pazartesi

CHP kurultayında olası bir genel başkan ve parti yönetimi değişikliğinin partide tek başına bir yenilenme için yeterli olmayacağını savunan bazı parti üyeleri tüzük kurultayının bir an önce gerçekleşmesini istiyor.

Parti üyeleri genel olarak sol ve sosyal demokrat değerlerle bütünleşen, temsilde adalet içeren, demokratik, çağdaş ve parti içi demokrasiyi işlevsel kılan yeni bir tüzüğün örgütü hareketlendirebileceğini savunuyor.

Bazı parti üyelerinin yeni tüzükten beklentilerini ele aldığımızda ise önseçimin pratikte hayata geçirilmesi en başta geliyor.

ÖNE ÇIKAN ÖNERİLER

Önseçimle birlikte öne çıkan diğer tüzük önerilerinden bazılarını sıralamak gerekirse; delege sisteminin revize edilmesi, parti üyelerinin karar alma süreçlerine olabildiğince dahil edilmesi, yüzde 33 olan cinsiyet kotasının yüzde 50’ye çıkartılması, 60 olan parti meclisi üye sayısının artırılması, partili seçilmişlerin görev sürelerinin belli bir dönemle sınırlandırılması, güçlü genel sekreterliğin tekrardan getirilmesi, siyasi söylem, danışma ve etik kurullarının oluşturulması, kongrelerde çarşaf listenin kalıcı olması, temsilde adalet kavramı gereğince illerin kurultay delegesi sayılarının revize edilmesi, gençlerin partide daha aktif olmasına olanak sunulması, gençlik kolları yaşının otuz beşe yükseltilerek ara jenerasyonun partide daha aktif siyaset yapabilmesine imkân sağlanması, daha önce üzerinde durulan aktif-pasif üye yerine kurumsal üye ve aktif üye sisteminin hayata geçirilmesi, mahalle temsilciliği, köy çalışma grupları, belde yönetim kurullarının faaliyet alanlarının tüzükte kapsamlı bir şekilde belirlenmesi, yerel dinamiklere göre bölgesel örgütlenme modelinin hayata geçirilmesi, partiye üye olma koşullarının kolaylaştırılması, ayrıca seçim sonuçlarına göre partinin oy oranında düşüş olan yerlerdeki il ve ilçe yönetim kurullarının otomatik olarak görevden düşmesi, aynı şekilde seçim sonuçlarına göre partinin oy oranının yükseldiği yerlerdeki il ve ilçe başkanlarının ödüllendirilmesi, öne çıkan tüzük önerileri arasında yer alıyor.

İLKELER VE BAĞ KORUNMALI

Cumhuriyetin yüzüncü yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni tüzükle birlikte örgütlenmeden kurumsal yapısına kadar her alanda güncellenmesi elzem hale gelmiştir. Özellikle de gücünü örgütünden alan, seçim sonuçları ne olursa olsun partisine olan güçlü bağı asla koparmayan, Atatürk ilke ve devrimlerinden taviz vermeyen, demokratik, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan CHP üyeleri artık partide daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

Yeni tüzükle birlikte CHP örgütlerinin hareketleneceği ve yerel seçimlere daha dinamik bir yapıyla hazırlanacağı öngörülüyor. Üyelerin tüzük önerilerini parti yönetimi ne düzeyde yerine getirecek önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

DENİZ KILIÇ

SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI (SODEV) KIRKLARELİ TEMSİLCİSİ