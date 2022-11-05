Aydınlığıyla yaşıyor

05 Kasım 2022 Cumartesi

“Bireysel özgürlüklerimle toplumun çıkarları örtüşmeli” diyen, Atatürkçü, Aydınlanmacı, Cumhuriyetçi, solcu, toplumcu, devrimci, yurtsever bir bilim insanıydı Prof. Dr. Erol Manisalı (1940-29 Ekim 2022).

Toprağına basan bir aydındı.

BIÇAK SIRTINDA…

Cumhuriyet devrimlerinin antiemperyalist siyaset programıyla yaşatılacağının kuramsal çerçevesini oluşturdu.

Türkiye’nin çıkarlarının karşısında olan Batı politikalarını dünya ve emperyalizmle bağlantılarıyla aktardığı birçok kitap sundu:

Kapitalizmin Temel İçgüdüsü, Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye’nin Seçenekleri, Balkanlar(Prof. Dr. Halil İnalcık’la), Batı’nın Yeni Türkiye Politikası, AKP-Ordu-Amerika Üçgenindeki Türkiye, Ahtapotun Kollarındaki Dünya ve Türkiye, Bıçak Sırtı, Bıçak Sırtındaki Cumhuriyet, Bıçak Sırtındaki Türkiye, Bıçak Sırtındaki Dünya ve Türkiye, Sömürgeleşen Türkiye, Dünyada ve Türkiye’de Büyük Sermaye, Eksen Kayması, Faşizmin Ayak Sesleri, 2000’li Yıllara Başlarken Dünya ve Türkiye, Siyasal İslam-Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye, İslamcı Siyaset ve Cumhuriyet, Türkiye ve Küreselleşme, Ulusal Cephede Vuruşanlar, Ulusal Politika Notları, Ulus Devlet ve Türkiye, Yeni Dünya Düzeninde Batı ve Türkiye, Yirmibirinci Yüzyıl’da Küresel Kıskaç: Küreselleşme, Türkiye Nereye?: Kumpas Kime Kuruldu?

Ergenekon kumpasında tutuklanınca, “Ben 22 yaşındayken ‘Yanki go home’ dediğimde beni taşlayan insanlar Meclis Başkanı oldular sonra. O insanlarla 21-22 yaşındayken başlayan kavgamız 70 yaşında da sürdü. Bizi içeri attıran onlardı” dedi.

‘AB SÜRECİ, SEVR SÜRECİDİR’

Anılar ve belgelerle ve başından beri olayların içinde yaşayan bir uzman gözlemiyle Avrupa serüvenimizi aktardı.

“BOP süreci”ne dönüşen AB müzakerelerinin amacının Cumhuriyetin temel değerlerini tasfiye etmek, Türkiye’yi sömürgeleştirmek olduğunu tüm yönleriyle sergiledi kitaplarında:

Avrupa Çıkmazı, AB Süreci mi Sevr Süreci mi?, Türkiye Avrupa Kıskacında, Türkiye-Avrupa İlişkileri, Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Sessiz Darbe, Gümrük Birliğinde Bekleyen Sorunlar, Gümrük Birliğinin Siyasal ve Ekonomik Bedeli, Bekleme Odasında İğfal, AB: Çıkmaz Sokak! (öğrencileriyle), Hayatım Avrupa (1/Ortak Pazar’dan AB’ye, 2/Askeri Darbeden Sivil Darbeye, 3/Türkiye’nin Askersiz İşgali: Gümrük Birliği, 4/Avrupa’nın Askerle Kavgası, 5/Avrupa’yla Derin Bağlar).

Server Tanilli’nin “Ufuk açıcı bir eser!” diyerek alkışladığı Hayatım Avrupa için, Mümtaz Soysal, “Ekonomik bütünleşme kuramları üzerinde çalışan bir akademisyenin nasıl olup da bunu bir ulusal dava saymaya başladığını ve neredeyse bütün yaşamını o konudaki büyük yanlışı düzeltmeye verdiğini gösteren bir kitap” dedi.

YAŞAMDAN…

Kırık Çizgiler, İnsanlar İnsanlar, Zaman Tünelinde Bir Adam, Gölgeler, Manastırda Bir Amerikalı, 60 İnsan: Benim İçin Ne Yazdı?, 60 İnsan: Onlar İçin Yazdıklarım, Ergenekon Kumpasında Yaşadıklarım, Gergedanlaşmak, Yolumun Kesiştiği Ünlüler, Yüzleşme, Yazamadıklarımı Şimdi Yazdım, Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um adlı kitaplarında yaşam deneyimlerini aktardı.

İktisat dersiyle ilgili 13, Kıbrıs’la ilgili 4 kitabının yanı sıra, Attilâ İlhan’la sohbetlerinin yer aldığı 1000 Saat, Neler Tartıştık?, Siyaset Güncesi, Akıp Giden Düşünceler adlı kitaplarına Hayatın İçinden’i ekledi.

Son 34 yılının yakın tanığı, öğrencisi ve çalışma arkadaşı Prof. Burak Atamtürk anlattı onu: Prof. Dr. Erol Manisalı ile Nehir Söyleşi (Der Yayınları).

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Cumhuriyet’te 21 Ekim 1997’den 18 Ekim 2022’ye kadar “Bıçak Sırtı” köşesinde yazan Erol Manisalı hocam, ağabeyim, aydınlığınla yaşayacaksın.