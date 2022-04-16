Umuda yelken: Ahmet Özer

16 Nisan 2022 Cumartesi

Omurgası düşünsel birikimimizdir.

Değişen dünyayı izleyerek birikimi yeni düşünlerle zenginleştirir.

Bu birikimle oluşturduğu kimliğine yeteneğini, umudunu, düşlerini katar, sanatla yücelterek var eder kendini.

45 kitabıyla, kürsülerde bilgisine kattığı sevgisiyle bir bütündür.

Örnek alınası bir çalışkanlığın parmakla gösterilecek bir simgesidir Ahmet Özer.

EĞİTİMCİ VE ŞAİR

Fatih Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü bitirip 47 yıl Türk dili dersleri veren bir eğitimcidir. Kıyı, Bilkent 4 Mevsim ve kurucularından olduğu Karşı Edebiyat dergisiyle güzellikler saçar Anadolu’ya.

Her geçen gün güçlenerek sürdürür yaşamını edebiyatın ve aydınlık arayışının bahçesinde.

İlk gençliğinde şairliğini ekler eğitimciliğine. Ayrı Beraberlikler’i Günle Dokunan Gecenin Kanayan Yerinden selamlar. Söyle Yüzüm Tanığımsın diyerek kendisiyle hesaplaşır. Bir Şehrin Boynundayız, Aşklar Yedeğinde Ömrümüzün diyerek Suları Çekilen Nehir’den Aşkın Taçyaprağı’na Sözümüz Vardı der ve Denizin Sesiyle sitem gönderir. Kardeş Yağmurlar yağdırır çocuklarımıza.

Nevzat Üstün, Ö. Faruk Toprak, Yunus Nadi, C. Atuf Kansu, İ. Kemal Karadayı şiir ödülleriyle ve 2022 Bursa Nilüfer Belediyesi ve BUYAZ Dünya Şiir Günü Onur Ödülü’yle taçlanan tüm şiirlerini Mordoğan’da toplar. Cevdet Kudret, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Sabahattin Sağıroğlu Trabzon’a Hizmet ödülleriyle de taçlanır ömrü.

Şiirleri değişik dillere çevrilip yayımlanır. Merve Özbayrak (Giresun Üniversitesi), Dr. Hatem Türk’ün danışmanlığında bir yüksek lisans tezi hazırlar: Ahmet Özer’in Hayatı Sanatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme.

AKLA DEĞERBİLİRLİĞİ GELİR

Şinasi Özdenoğlu (Cumhuriyet Şiirimizin Korkusuz ve Coşkulu Şairi-M. Uyguner’le), Ali İhsan Mıhçı (Bir Uzun Ölüm), Ömer Güner (Ömer Güner’e Armağan), Nabi Üçüncüoğlu (Memleket Şairi), Ömer Turan Eyuboğlu (Güneşi Alnında Taşıyan Gazeteci-Şair), Baki Akgül (Yazının ve Hukukun Aydınlık Penceresi), İsmet Kemal Karadayı (Aydınlanma Savaşçısı-T. Bele ile), Hasibe Ayten (Dostlarının Kaleminden) ve Trabzon’un Kalbi Meydan onun değerbilirlik kitaplarıdır. Kültürümüze katkı sunanlarla söyleşiler yapar (Sordum Söylediler, Sesime Ses Verenler, Düşlerine Tutundum, Nasıl Anlatsam?) ve onları anlatır: Onlarla Yaşadım.

Bir de öykü kitabı sunar: Çocuklar Varken.

DÜŞÜNSEL BİRİKİM ÜRÜNLERİ

Gamze Akdemir’le söyleşisinde, “Sanatın belirleyici gücü her çağda büyük önem taşır” (Cumhuriyet, 20 Mayıs 2021) diyen Ahmet Özer, düşünsel birikime katkı verenlerin emeğine saygısını sunarken kendini de zenginleştirir.

Sempozyumların, açıkoturumların, panellerin, konferansların vazgeçilmez konuşmacısı olur. Umuda, bilgiye, bilince yelken açar çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan denemeleri, incelemeleriyle:

Yıldızlar Geceyle Gelir, Atlastan Bir Yeryüzü, Sarkaç, Denizin Öptüğü Kent, Sesimi Rüzgâra Verdim, Yüzün Yeryüzüdür, Sözün Kanatlarında, Yolcu Yolun Nereye, Bir Düşün Ardından, Kemençenin Telinden, Yer Değiştiriyoruz Hayatla, Çığlık, Ağızda Diller Gördüm, Sulusepken, Sözün Nakışı, Tanığım Hayat, Düşün Gerçeği.

50. Sanat Yılı Ankara, İzmir, Antalya, Karaburun, Antakya, İskenderun, Adana, Mersin’de kutlanır.

Çiğdem Sezer onun bu uğraşına değerbilirlik gösterir: Akan Söz Çınlayan Zaman/ Ahmet Özer’in Yaşamı ve Yapıtları.

Ahmet Özer’in yaşamı, yazarlığı özendirmekle, yol göstericilikle doludur. O, yazar dostlarıyla birlikteliğin, dayanışmanın soylu bir örneğidir.

Böyle bir yazar için daha fazla ne söylenebilir?..

Gökyüzünün şiir ırmağında coşturduğu, edebiyat bahçesinde açtırdığı çiçeklere selam.