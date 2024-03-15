Bu nasıl veda?

15 Mart 2024 Cuma

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) kongresinde yaptığı konuşmada seçimlere 22 gün kaldığını anımsatmış, 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek, gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençler, beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceklerini dile getirmiş ve konuşmasını şöyle sürdürmüş: “Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan’dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım.”

Meğer Erdoğan’ın “Son Seçimim” açıklaması İsa’nın “Son Akşam Yemeği” benzeri bir veda simgesi değil sık sık zuladan çıkardığı “As” imiş! Böyle yazıyorlar. Ancak bu açıklama Erdoğan’ın ilk “son seçim” açıklaması değilmiş, daha önce de adaylıkları ile ilgili “son seçim” açıklaması yapmış amma velakin yasa değişiklikleri yaparak, yaptırarak siyasete tam gaz devam etmiş.

8 Mart’ta düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gençlik Buluşması’nda 31 Mart’ta yapılacak genel seçimlerin “bir dönüm noktası” olduğunu söylüyor. Bu önemli: “Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak.”

Konuşmada ne söylediği kadar, nerede söylediği de çok önemli. TÜGVA Gençlik Buluşması’nda söylüyor. Konuşmanın yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda “Bizim tek derdimiz var İslam İslam İslam”, “Bir gece ansızın gelebiliriz” pankartlarının asılı olduğu görülmüş. Demek ki TÜGVA İslamdan başka derdi olmayan (bir yere?) bir gece ansızın gelmeyi planlayan bir örgütmüş meğer! Bunu bir kenara yazalım. Ve R.T. Erdoğan’ın konuşmasından iki alıntı yapalım:

“Sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Ülkemizin son 10 yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran çalışkan kardeşlerimi görüyorum. Bir iyilik hareketi görüyorum. Milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum. TÜGVA çatısı altında 85 ilimizde ve 605 ilçemizde faaliyet gösteren bu yeni nesil gençlik hareketi Allah’ın izniyle maya tutmuştur. Yurtlarıyla, burslarıyla, icraathaneleriyle, destekleriyle, kamplarıyla, akademileriyle TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da yükseltme vaktidir.”

Vikipedi’den aynen aktarıyorum (Devlette kadrolaşma iddiası): Gazeteci ve akademisyen Metin Cihan’a elektronik posta üzerinden gelen bazı belgelerle birlikte, devlet kadrolarına vakıf tarafından belirlenmiş isimlerin atandığı iddiası ortaya atılmış, vakıf için ikinci paralel devlet yapılanması ithamı yapılmıştır. TÜGVA’nın eski Van temsilcisi Metin Özsoy ise “Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde, sadece benim tanıdığım TÜGVA’lı var. Bu isimler vakıf üzerinden buralara getirildiler. Emniyet’te ne kadar var bilmiyorum ama bekçi alımlarında da TÜGVA’nın çok ciddi bir rolü olduğunu biliyorum” sözleriyle iddiaları kabul etmiştir. Bunun yanında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu söz konusu iddialara yanıt vermek için gazeteci Cüneyt Özdemir’in programına konuk olmuş ancak programda bir gafa imza atarak “İçeriden belgeleri almış bu adam. Kendisine yedek yapmış, doğru belgeleri de manipüle ederek değiştirmiş, şimdi de ifşa ediyor” diyerek belgelerin doğruluğunu teyit etmiştir.

Oğul Bilal’in vakfın yüksek istişare kurulunda yer alması ve eylemleri oğulla vakfın özdeşleşmesine yol açmış durumda. Vakfın, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda dini programlar düzenlemesi çok kuşku uyandırıcı; sanki AKP belediyelerinin yan kuruluşu ve devletin yasal kuruluşu.

TÜGVA gençlik eğitimiyle ilgili bir sivil dernekten çok, bir amaca yönelik siyasal kadrolaşma örgütü gibi, şimdilik kara gömlekleri eksik. Günü geldiğinde, oğul Bilal’in cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına engel var mı? Ancak bundan önce anayasanın 116. maddesi sayesinde bir kez daha aday olabilir.