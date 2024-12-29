Ebegümeci olarak anayasa

29 Aralık 2024 Pazar

“Her derde deva ebegümeci” genellikle alay etmek için kullanılan bir deyim. Ebegümeci yaprakları, başta solunum sistemi ve sindirim sistemi için faydalı olan bir tür bitkidir. Yemeği ve çayı da yapılır.

Faydalı olduğu için halk arasında bir deyim haline gelmiş, hatta (ne yazık ki) çok övülen şeyleri tiye almak için de kullanılır.

Düşünce ve sözlerinden yüzlerce yazı çıkardığım AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan, “Yeni anayasa lüks değil ihtiyaçtır” diyerek anayasaya ebegümeci muamelesi yapıyor. Ancak “ebegümeci” olmayan kötü bir anayasa ile de bir ülkeyi, örnek olarak da Türkiye’yi, çağının çağdaşı bir yönetim anlayışı ilkesiyle yönetmek mümkündür. Çünkü bugün, hiçbir çağcıl anayasada demokrasi karşıtı maddeler bulun(a)maz. Aksini iddia etmek oynamasını bilmeyen yeni gelinin “Yerim dar” demesine benzer. “Oynamasını bilmeyen gelin ‘Yerim dar’ demiş. Yerini genişletmişler (bollaştırmışlar), ‘Gerim (yenim) dar, demiş” atasözünün bilinen anlamı şöyledir: “Kendisinden beklenen işi beceremeyen kişi, çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır.”

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın, partisinin Muğla 8. olağan kongresinde yaptığı konuşmadan aktarıyorum:

“Bize oy versin ya da vermesin kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden tüm Türkiye’ye hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Şunun altını çizerek tekrar ifade etmek isterim; bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık asla yoktur. (Türkiye gibi demokrasisi 42 yıl önce yapılmış darbe anayasasıyla malul olan ülkelerde değişimi yönetmek çok daha çetrefillidir.) Kimseyi inancından, tercihinden, meşrebinden, siyasi partisinden dolayı dışlama yoktur. Etnik kökeni, dünya görüşü, sandıktaki tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi bizim özbeöz kardeşimiz, canımızın bir parçasıdır. Hep söylüyorum 85 milyonluk devasa bir aileyiz. Vatanımız bir, bayrağımız bir, İstiklal Marşı’mız bir, acımız bir, sevincimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz birdir. Allah’ın izniyle bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.”

Dilbilimci Julia Kristeva, “Her cümle kendisinin ters anlamını da içerir” der. Bu dilbilimsel görüşü bir yana koyalım. R.T. Erdoğan’ın söylediklerinin tam anlamıyla zıddını, tersini yaptığını uygulamalarında görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Bırak!” dediği Osman Kavala’yı neden bırakmıyorsun(uz)? (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Söz konusu madde, sözleşmeye taraf ülkelerin, taraf oldukları davalarda AİHM’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt etmelerini öngörüyor. AİHM, Kavala’ya 7 bin 500 Avro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Karar 1’e karşı 16 oyla alındı.)

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atalay’ın avukatlarının yanı sıra TİP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) yapılan başvuruları birleştirerek karara bağlayan AYM, açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin “yok hükmünde” olduğunu belirtti.

22 Şubat tarihli gerekçeli karar, Resmi Gazete’nin 1 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, 4’e karşı 10 oyla, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili hak ihlali kararını uygulamamasının hukuki değerden yoksun olduğuna, Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla, Atalay’ın milletvekilliğinin düşmüş sayılamayacağına hükmetti.

Ama Can Atalay hâlâ içeride ve bundan dolayı milletvekili olarak TBMM toplantılarına katılamıyor. Bu arada ben Can Atalay’ın milletvekili maaşı alıp almadığını merak ediyorum.

Büyük Ziya Paşa, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” diyor. Anlamı: “İnsanının nasıl biri olduğu ağzından çıkan laflara göre değil, yaptığı işlere göre değerlendirilir.” Bu cümle söylendiğinden bu yana ters örneği görülmedi.

Yeni anayasa için CHP’yi suçlamayı bırakınız sayın R.T. Erdoğan, olumlu oy vereceğiniz bir anayasa yaptırıp yayımlayın da okunsun! Bakarsınız CHP mahcup olur utanır ve olumlu oy verir.