Hariçten gazel…

22 Nisan 2022 Cuma

Yabancıların tiyatro dünyasında, “one man show (tek adam gösterisi)” diye bir tanımlama vardır! Bu tek kişilik rolü oynayan sanatçı, sahnede “tek başına” çeşitli gösteriler yapar!

Boğaziçi Üniversitesi’nde “özerkliği” dışlayıp dışarıdan rektör atamaları yapan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam, zam kralı Recep Tayyip Erdoğan da (RTE), Türkiye’nin siyasal yaşamında da aynı rolü oynuyor! RTE’nin son yıllarına kısaca göz atalım...

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“Kabinede, Meclis’ten isimler olabilir mi” diye sorulduğunda, RTE “Bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın!” diye yanıtlamıştı! Bakanların TBMM’ye seçilmiş milletvekillerinden olmaları, şart olmasa da öncelikli ilke değil midir? Yani RTE’ye göre, TBMM’den de “bakan” olurmuş!

Reis-i Cumhur RTE, “Vezir-i Azam”, olarak kurduğu hükümette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık dışındaki bakanların çoğu “milletvekili” değildi…

Bakanların bazılarının, geçmişte RTE’nin çalışma arkadaşları olmaları da dikkat çekiyor. RTE “seçilmiş” milletvekillerini dışlayarak TBMM dışından “bakan ataması” yapıyor ama AKP’li milletvekillerinden çıt çıkmıyor!

Kadim dostlar

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Önce RTE’nin dış siyasa danışmanlığını yapan Ahmet Davutoğlu, milletvekili olmamasına karşın 2009’da Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı. Davutoğlu, günümüzde artık dayanamayıp RTE’nin karşısında yer alan başrol oyuncularından biri!

Öteki bakanlar da “memur” gibi “atandılar”! “Atananlardan” biri Reis-i Cumhur Muavini Fuat Oktay’dır…

RTE’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı isimlerden biri olan, Başbakanlık Müşavirliği de yapan İdris Güllüce, Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu! Ancak, yerine mühendis Murat Kurum, 2018’de yine dışarıdan atandı...

RTE’nin başdanışmanlığı görevinin ardından 2007’de milletvekili seçilen Lütfi Elvan, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı” oldu. 1995’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde RTE ile çalışan Adil Karaismailoğlu da Elvan’ın yerine 2019’da bakan yapıldı!

Bir dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bir dönem Başbakan Davutoğlu’nun ve Reis-i Cumhur’un “başdanışmanlığını” da yapan Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atandı, 2015’te milletvekili oldu...

Başbakanlık Müşaviri iken çeşitli bakanlıklarda görevler üstlenen Mehmet M. Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirildi!

2005’te, Mustafa Varank, Vezir-i Azamlık’ta göreve başladı. 2014’te Reis-i Cumhur’un başdanışmanlığı görevi verildi. 2018 seçimi sonrasında TBMM dışından “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” yapıldı...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, emekli olunca Milli Savunma Bakanlığı’na atandı.

Akademik kariyerden gelen Prof. Dr. Mahmut Özer de Meclis dışından Milli Eğitim Bakanı oldu.

Bir turizm şirketinin sahibi olan Mehmet Ersoy, 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirildi. Ersoy, şirketinin yönetiminde de rol oynuyor!

RTE’nin atadığı avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021’de TBMM’de “Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’ndaki” konuşmasında “Tabloya baktığınızda da örneğin, Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 olan sayı, şubat ve martta, bir parça hani ‘tolere edilebilir sayılarda artarken’ Nisan 2020’de, ciddi bir düşüş gösteriyor…” demişti.

Bir bürokrat olan Fatih Dönmez ise 2015’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan, bakanlık koltuğuna terfi ettirildi! Naimi adlı Arap aşiretinden, evde ailecek Arapça konuşan Nureddin Nebati (bitkisel), Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Nebati, bu görevi devam ederken Kasım 2018’de Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğine de atanınca, çift maaş alması eleştirilere yol açmıştı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “Nakşibendi tarikatının” bünyesindeki İskenderpaşa Cemaati’nin sahibi olduğu “Haksağ Sağlık Hizmetleri AŞ”de yönetim kurulu üyesi ve kendi hastane zincirine sahip olması tartışmalara neden oldu.