Emperyalizm, kapitalist sistemin varlığını sürdürmesinin gereği, olmazsa olmaz koşuludur. Kapitalist sistemin varlığını sürdürebilmesi için pazarın genişlemesi ve yeni doğal kaynaklara gereksinim vardır. İç pazar sınırlı olduğundan sermaye birikimi sonucu sermayenin marjinal getirisi azalır, kâr düzeyi sıfıra yaklaşır, kârlılık sonlanır.

Üretimin dört ana faktörü; sermaye (makine-donanım), emek, girişimcilik ve topraktır (doğal kaynaklar). Ülkelerin faktör donanımı, doğal kaynakları sınırlıdır. Kapitalizmin varlığını sürdürebilmesi için pazar ve doğal kaynak kısıtını aşması gerekir.

Kolonyalizm, pazar ve doğal kaynakları genişletme amaçlıdır.

Günümüzde sorun, Trump’ın gösterişçiliğinden, ABD’yi yeniden büyük yapma vaadinden, özseverliğinden, büyüklenmesinden kaynaklanmıyor. Sorun ABD’nin yayılmacılığını sürdürmesi, emperyalizmdir.

Trump, bir yandan pazarı genişletirken diğer yandan yeni doğal kaynaklar hedeflemektedir. Ortadoğu’da Arap ülkelerini dolaşarak 5 trilyon USD olarak açıklanan siparişler alırken Beyaz Saray’da da yalnız politik değil, ticari anlaşmalar da yapılmaktadır. Venezuela girişimi, Kanada, Grönland tutkusu, yeni doğal kaynaklara yöneliktir.

Trump, ulusal güvenlik söylemi altında emperyalizmin gereğini yapmaktadır. Hitler “hayat sahası” (lebensraum) mottosu ile saldırırken Trump ulusal güvenlik mottosu altında eylemini sürdürüyor.

Trump, Ortadoğu’da ve Venezuela’da Maduro’yu kaçırarak başarıyı kolayca kazanmıştır. Venezuela başkanını koruyamamıştır ve Latin Amerika’da sorun çözülmemiştir.

Grönland projesinin çözümlenmesi, sonuçlandırılması güçtür. AB sembolik olsa da adaya askeri güç göndermektedir. İrade dışı adayı istilaya kalkışmak AB’yi karşıya almaktır. AB, varlığını korumak için savunma önlemleri alacak, Putin de büyük bir olasılıkla tepki verecektir. Grönland; NATO’yu savunma örgütü sananlara, bir NATO ülkesinin diğer bir NATO üyesine saldırabileceğinin somut örneği olmaktadır.

BOP, Trump’tan çok önce hazırlanmış, uygulamaya konmuş, ABD’nin Ortadoğu’da hegemonya kurması amaçlı plandır. ABD, Ortadoğu’dan siyasal, ekonomik çıkarları nedeniyle ayrılmaz, söylemler inandırıcı değildir. Arap devletleri bağımsızlık savaşlarıyla değil, 1. Dünya Savaşı sonrası Sykes-Picot emperyal devletlerin anlaşmasıyla, Osmanlı topraklarının paylaşılmasıyla kurulmuş devletlerdir. Ülkelerde komprador grupların varlığı nedeniyle de ABD’nin hegemonya kurması kolay olmuştur.

ABD “Gazze barışı” söylemiyle en azından Gazze’nin bir bölümüne yerleşecek, İsrail’den pay ayrılacaktır. İsrail genişlemekte, ABD desteğiyle Ortadoğu’da egemen güç haline gelmekte, Gazze yıkıntısının finansmanı da uydu ülkelere yüklenmesi amaçlanmaktadır.

ABD, Ankara ve Şam’la ilişkilerini sürdürürken “Kürt dostlarına” da siyasal etkinlik sahası sağlamayı amaçlamakta, ikili oynamaktadır. Tom Barrack’ın mekik diplomasisi, açıklamaları, misyonu bu açıdan değerlendirilmelidir. TBMM’de “terörsüz Türkiye” mottosu altında, “barış, kardeşlik, demokrasi” sözcükleri eklenerek, bezenerek kurulan komisyonun işlevini de bu açıdan değerlendirmek gerekir. “Barış, kardeşlik, demokrasi” gibi kamuoyuna hoş görünecek, benimsenecek sözcükler bir anlamda gizli niyetin reklamıdır.

Komisyon raporu, hedeflenen anayasa değişikliği önerisi netleşmemiş, yalnız DEM’in beklentileri listelenmiş, Öcalan kurucu önder olarak ziyaret edilen, görüşleri alınan siyasal bir figür, otorite haline getirilmiştir. Emperyalizm yerli komprador grubu da amaçları doğrultusunda yönlendirerek kullanmaktadır. MHP’nin işlevi, söylemleri değil, eylemlerinin nelere yol açtığı irdelenmelidir.

Emperyalizm, bir heyula, tehlike değil gerçektir.