Bilgilendirmede amaç, kamuoyunu aydınlatma, bilgi eksikliğini, oluşan veya oluşturulmak istenen bilgi kirliliğini gidermektir.

CHP’li yerel yönetimler hakkında yolsuzluk, rüşvet, israf, çöp yığınları olarak kara propaganda yapılırken; buna karşı CHP’li yerel yönetimlerin, okul, kreş, yurt, barınma yardımı, eğitim, sağlık destekleri, düşük gelirli gruplara yardım gibi katkı ve hizmetleri ya perakende haber açılışları olarak bazen de ilan olarak medyada yer almakta, toplu bilgi verilmemektedir.

CHP’nin bu kara propagandaya, operasyonlara, silkelemelere karşı CHP’li yerel yönetimlerinin yaptığı sosyal hizmetlerin, katkıların envanterlerini hazırlayarak topluca kamuoyuna sunması gerekir.

Bu bağlamda, ayrıntılı bilgilendirme formu düzenlenerek, yerel yönetimlerden periyodik bilgi alınarak, değerlendirilerek kamuoyuna sunulması aydınlatıcı olur. Partilerin yerel ve merkezi yönetiminde istatistik servisleri var mı bilmiyorum. İstatistiklerin bir elde toplanarak, dönem dönem yayımlanması bilgilendirme ile birlikte umut yaratıcı da olur.

Bilgilendirme formu, ayrıntılı olarak yerel yönetimler, sağlanan hizmet türleri, sosyal faydalar (eğitim, sağlık, barınma, çevre korunması, atık değerleme, enerji, yoksul desteği vb.) itibarıyla düzenlenebilir. Bilgiler toplu olarak bültenlerle, dönemsel (örneğin üç aylık) olarak kamuoyuna sunulabilir. Bilgilendirmede katkılar, kümülatif birikmeli ve dönemsel olarak yer alır.

İktidarın İletişim Başkanlığı, dezenformasyonu önleme merkezi var. Aslında dezenformasyonun, bilgi kirliliğinin kaynağı iktidar ve desteklediği yandaş medya oluyor.

Ülkenin gerçekten bilgi kirliliğini, dezenformasyonu gidermeye ihtiyacı var. CHP’nin istatistik servisi, bilgi kirliliğini giderebileceği gibi, sağlıklı veri ve bilgi de sağlayabilir. İktidar yapılmamış, yapılacak işleri yapılmış gibi gösterek, CHP’nin katkılarına kara çalarak propaganda yaparken CHP’nin operasyonlara, silkelemelere karşı, katkılarının kamuoyuna aktarılmaması kamuoyunu aydınlatma açısından eksikliktir.

Bilgilendirme; öğrenme, izleme, denetim olanağı da sağlar, özendirir, teşvik eder. Merkez, yerel yönetimleri izler, gerekiyorsa uyarır. Önemli olan kamu yararı, kamuya hizmettir. Bilgilendirme, propaganda, kişileri destekleme değil, kamuyla iletişim, aydınlanma amaçlıdır.

CHP, misyon, görev partisidir; bu amaçla Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulmuştur. Partide her zaman münafıklar, bozguncular, ilkesizler olmuştur, olmaktadır, olacaktır. Parti, kişilerin egolarını tatmin için oluşturulmuş bir aparat değildir. Ne yazık ki partiyi kişisel tutkularına, beklentilerine alet eden genel başkanları da olmuş, parti hatalı seçimleriyle bedelini ağır kayıplarla ödemiştir. CHP arınmakta, hareketlenmektedir. Son yerel seçimlerde de istifalar, AKP’ye yaranmalar, kişisel davranışlar, tüm adayların yerindelikle belirlenmediğini göstermektedir. Bilgilendirme, yöneticileri tanıtıcı, ayırıcı da olacaktır.

CHP iktidar olarak başarılı olacaksa planlamaya, güvenilir veri tabanına ihtiyacı vardır. Parti içinde istatistik birimi ofisi, bilgilendirme yanı sıra bu gereksinimi de karşılar.

CHP’deki yönetim değişikliği, partiye halk desteğiyle moral üstünlüğü sağlamıştır. Mitingler kanıtıdır. CHP, hizmetlerini de tanıtarak, bilgilendirerek moral üstünlüğünü hizmetleriyle pekiştirmelidir.