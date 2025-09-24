Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP ve koalisyon
Öztin Akgüç
CHP ve koalisyon

24.09.2025 04:00
Önerilerde bulunurken geçmişte yaşanan olaylardan, deneyimlerden ders alarak gelecekte olabilecek kötü gelişmelerden kaçınmak, uyarıda bulunmak gerekir.

CHP, Ecevit koalisyon denemeleri, bu bağlamda ders alınacak örneklerdir.

CHP, 1965 yılında “ortanın solu” ilkesini benimsedi. İsmet İnönü, ortanın solu kavramını “devletçilik, reformculuk, laiklik, halkçılık, sosyal adaletten yana” olmakla tanımladı. Ecevit’e göre ortanın solu, “insancı, halkçı, sosyal adalet, sosyal güvenliği savunmak, ilerici, devletçi, devrimci, özgürlükçü, sosyal demokrasiden yana” olmaktı. Partide ortanın solu kavramına karşı olan grup, 48 parlamenter, 1967 kurultayından sonra Turhan Feyzioğlu liderliğinde CHP’den istifa etti.

CHP, “Akgünlere” başlıklı bildirgesiyle 1973 genel seçimlerinde birinci partidir ancak TBMM’de çoğunluk sağlayamamıştır. Bazı kişi ve çevrelerin tarihi yanılgının giderilmesi olarak nitelendirdiği CHP-MSP (Milli Selamet Partisi) koalisyon hükümeti 1974 yılı başında kuruldu. Koalisyon ortağı MSP ile ilkeler doğrultusunda uyum sağlanamadığından, CHP düzen değişikliği bildirgesini, hedeflerini gerçekleştiremeden koalisyon dağıldı. Sekiz ay gibi kısa süren CHP-MSP koalisyonunun başarısı, “Kıbrıs Barış Harekâtı” oldu.

1977 genel seçiminde de CHP, oy oranını artırarak yüzde 41.4’e yükselterek yine birinci partidir. Ancak TBMM’de çoğunluk sağlayamamıştır. Adalet Partisi’nden ayrılan vekillerle koalisyon hükümeti oluşturuldu.

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ABD başta olmak üzere Batılı “dost ve müttefik” ülkeler tarafından yaptırımlar, ambargolar uygulanıyordu. Ayrıca yerli işbirlikçi komprador grup tarafından oluşturulan engeller de eklenince hükümet içinde de uyum sağlanamadığından CHP’nin düzen değişikliği programı uygulanamadı. Başarısızlık üzerine, 1979 kısmi senato seçimi de yenilgiyle sonuçlanınca Ecevit’in istifasıyla koalisyon dağıldı.

1999 yılı Ecevit’in yine koalisyon denemesidir. Genel seçimde, DSP Ecevit birinci, MHP ikinci partidir. Ecevit başkanlığında DSP-MHP-Anavatan koalisyonu oluşturuldu. IMF aşılaması, neoliberal akımın da etkisiyle “2000 yılı enflasyonu düşürme programı” hazırlandı. Program uygulamasında para politikası, stratejisi olarak döviz kuru hedeflemesi benimsenerek döviz kuru çapa (anchordemirleme) olarak kullanıldı. Enflasyonu düşürme programıyla yanlış politika belirleme, uygulama sonucu ekonomi 2001 yılında krize girdi. Krizden çıkış önlemleri alınmış iken, krizin en derin yerinde Bahçeli, erken seçim önerisinde bulunmuştur. Ekonomi bunalıma girmiş önlemler alınamamışken hükümet ortağının erken seçim isteminin ussal bir gerekçesi yoktur. Erken seçim sonucu siyasal İslama iktidar yolu açılırken, Ecevit’in ne yazık ki siyasal yaşamı da yüzde 1 oyla sonlanmıştır.

MHP, siyasal İslama yol açan kılavuzluk görevi veren partidir. 2002 erken seçimi dışında 2015 seçiminde Erdoğan seçimi yitirmişken gelen destek; 2017’de Cumhur İttifakı’nın oluşturulması, TBMM’de AKP ile birlikte hareket bu savın kanıtıdır.

CHP, iktidar olacaksa tek başına olmalı, koalisyon hele hele ikili oynayanlarla koalisyondan kaçınmalıdır.

CHP, iktidar partileriyle, bürokratlarla, kabine üyeleriyle polemiğe girişmek yerine programını, kalkınma ve sosyal adalet hedefini topluma açıklamalı, işlenen anayasal suçlar başta olmak üzere özgürlükleri ihlal suçları hakkında ilgililer hakkında hukukçuların katkısıyla dosyalar hazırlamalıdır.

İstifalar, kayyum sonuçta CHP’nin arınmasıdır. Bu arınma daha önce gerçekleştirilmeliydi. CHP’nin Kuvayı Milliye’den gelen sağlam tabanı vardır. Bu badire, kumpas da atlatılır.

