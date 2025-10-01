Cumhuriyet Gazetesi Logo
Planlı kalkınma
Öztin Akgüç
Son Köşe Yazıları

Planlı kalkınma

01.10.2025 09:48
Güncellenme:
Takip Et:

Gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) ekonomik planlama kalkınma aracıdır.

Ekonomik planlama devletin, üretim faktörlerinin sektörel dağılımı düzenleme, gelir dağılımını iyileştirme, tasarruf, yatırım, tüketim, istihdam, ihracat-ithalat gibi temel makro değişkenleri kontrol, ekonomik kararlarda eşgüdüm sağlama yoluyla belirlenmiş kalkınma amaçlarına ulaşmaya yönelik bilinçli, iradi girişimidir.

Planlama ile; (1) piyasanın yanıltıcılığını, başarısızlığını, aksaklığını giderme, (2) sınırlı üretim faktörlerinin etkin, en uygun kullanımını sağlama, (3) kurumsal yapıyı değiştirme, (4) ekonomik, toplumsal istikrar, (5) davranış, değer yargılarını etkileme, (6) gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama, sürdürülebilirlik, (7) gelir dağılımını iyileştirme, (8) finansman sağlanmasını kolaylaştırma, özetle ekonomik kalkınmayla kalkınmanın hızlandırılması amaçlanır.

Ekonomik planlama “panacea”, her soruna umar değildir. Ancak iyi hazırlanmış, uygulanmış plan ekonomik kalkınmayı hızlandırır.

Plan uygulamasının başarılı olabilmesi için; (1) teknik olarak sağlam, ekonomik olarak uygulanabilir olması; (2) bilgili, deneyimli, dürüst, kamu yararı gözeten geniş bir uzman kadrosu, ekibi tarafından hazırlanması, (3), güvenilir, istatistiksel verilere dayanması, (4) ülke koşullarına, uygulama kapasitesine uyumlu stratejinin belirlenmesi, modelin seçilmesi, (5) politik destek sağlanması, (6) kamunun benimsenmesi gerekir.

Türkiye, biri sektörel, diğeri bütünsel kalkınma olarak, iki plan denemesi yapmıştır. 1933-37 döneminde uygulanan birinci beş yıllık sanayi planı (BBYSP) sektörel plan olup sanayi sektörüne yapılacak yatırım projelerini içerir. Plan, ithal ikamesi stratejisine, hammaddesi Türkiye’de üretilen, üretilebilecek endüstrileri kurma, sınaileşmeyi ülke geneline dar gelirliye dağıtma esasına dayanır. Devletçilik uygulaması olarak planı gerçekleştirmek üzere görev, bir KİT olarak kurulan Sümerbank’a verilmiştir. Plan başarı ile uygulanmış, Türkiye, ekonomi tarihçisi W. Rostow’un beş aşamalı kalkınma modelinin üçüncü aşaması olan “take off” kalkış aşamasına girmiştir. Bu konu yine ekonomist tarihçi Kuznets tarafından da desteklenmiştir.

Rostow’a göre Çin ve Hindistan daha geç, 1952 yılında kalkış “take off” aşamasına girmişlerdir.

1938-1942 dönemini kapsayan, ikinci beş yıllık kalkınma planında (BYKP) enerji, kimya, sanayi malları sektörlerine yatırım öngörülmüş, görevi gerçekleştirmek üzere bir KİT olan Etibank kurulmuştur. Savaş ardından da liberal özel sektörcü DP iktidarı ile plan uygulanamamış, Türkiye kalkınmada daha ileri aşamaya da geçememiştir.

Türkiye, 1963 yılında İsmet İnönü hükümeti döneminde büyümeyi hızlandırmak, DP’nin bıraktığı ekonomik yıkıntıyı düzeltmek amacıyla bütünsel kalkınma planlı dönemine girmiş, 1963-67 döneminde birinci BYKP uygulanmıştır. Dışa bağımlılığı olmayan bir ekonomi hedeflenen planda vergi, toprak, kamu yönetimi reformları planda öngörülmüş, yıllık yüzde 7 büyüme hedeflenmiş, dönemde ekonomik istikrar içinde yıllık ortalama yüzde 6.6 büyüme hızı sağlanmıştır.

Plan uygulaması, sağcı iktidarlar döneminde “Halk plan değil pilav istiyor” sloganı ile sulandırılmıştır. 2. Ecevit hükümeti döneminde, yine kamu ağırlıklı dördüncü BYKP hazırlanmış ancak 1980 askeri darbesi ile plan uygulanamamıştır.

CHP, dış ayartılara, yanılgılara kapılmadan kalkınma planı hazırlıklarına başlamalı, olası iktidarında plan uygulaması yapılmalıdır. Sol; devletçilik, halkçılık, kalkınma planı uygulamasını gerektirir.

İlgili Konular: #ekonomi #İsmet İnönü #Ecevit #plan

Yazarın Son Yazıları

Planlı kalkınma

Planlı kalkınma

Devamını Oku
01.10.2025
CHP ve koalisyon

Önerilerde bulunurken geçmişte yaşanan olaylardan, deneyimlerden ders alarak gelecekte olabilecek kötü gelişmelerden kaçınmak, uyarıda bulunmak gerekir.

Devamını Oku
24.09.2025
Sosyal dayanışma-sorumluluk

Planlanan, vaat edilen büyük işlerden, söylemlerdense yapılan ufak işler daha yararlıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Sorun-süreç-çözüm

Çözüm için soruna doğru tanı koymak, amacı belirlemek, süreci amaç doğrultusunda ilerletmek gerekir.

Devamını Oku
10.09.2025
Gelir artışı ve dağılım

Ekonomi politikasının ana amaçlarından biri de gelirin yeniden dağılımı, dağılımın eşitlikçi yöne evrilmesidir.

Devamını Oku
03.09.2025
İyinin dışlanması

Barışçıl, eşitlikçi, gönenç düzeyi yüksek, doğası, çevresi korunmuş bir kürede yaşamak olanaklı ve hedeflenmiş iken savaşların sürdüğü, yoksulluğun, açlığın yaygınlaştığı, haksızlığın arttığı çevrenin, doğanın sürekli kirletildiği, ortalama yaşam kalitesinin düştüğü bir kürede yaşıyoruz.

Devamını Oku
27.08.2025
Sıradanlığın başatlığı

Barışçıl, güvenli, insan kaynağı gelişmiş, eşitlikçi, çevre ve doğal kaynakları korunmuş bir dünya hedeflenirken iklim krizine girmiş, çevresi, doğası giderek kirlenen, açlığın, yoksulluğun yaygın olduğu, eşitsizliğin, şiddetin arttığı, kuralsız, düzensiz, güvenli olmayan bir dünyada yaşıyoruz.

Devamını Oku
20.08.2025
Kalkınma hedeflerimizin neresindeyiz?

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler, 2000 yılında yeni girilen döneme ilişkin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kabul ettiler.

Devamını Oku
13.08.2025
CHP’li olabilmek

CHP’li olabilmek, CHP etiketi taşımayı değil, etik değerlere, niteliklere sahip olmayı gerektirir.

Devamını Oku
06.08.2025
Ödün vermeye hazırlar

Ülkede barış, terörsüz Türkiye mottosu ile de bezenmiş bir BOP (GOP) kurgusu sahneleniyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Komprador grup

Kolonyalizm, sömürgecilik döneminde kolonilerde başat sömürgeci güçlerle işbirliği yapan...

Devamını Oku
23.07.2025
Cumhur İttifakı’nın jokeri Kılıçdaroğlu

2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde, yine parti örgütünün onayı olmadan, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu tarafından biraz da gayri ciddi şekilde kürsüye çağrılarak resen aday ilan edilmiş; İnce seçimde genel merkez tarafından desteklenmediği yakınmasıyla partiden ayrılmıştır.

Devamını Oku
16.07.2025
Başarısızlık kanıtı cari işlemler açığı

Ekonomi politikasının başarısı tartışmalarında başarısızlık kanıtı cari işlem açığı.

Devamını Oku
09.07.2025
Türkiye zaten ilk sıradaydı

ABD’nin BOP (GOP) kapsamında Irak ve Suriye’yi hallettikten sonra güncel olarak İran, ardından da sıranın Türkiye’ye geleceği yorumları yapılıyor.

Devamını Oku
02.07.2025
Kalkınma engelleri

Ekonomik kalkınma, büyüme konusuna odaklanıldığında ağırlıklı olarak yatırım, sermaye birikimi, finansman, teknoloji gündeme getirilir.

Devamını Oku
25.06.2025
Faiz ve tasarruf

Klasik iktisat öğretisinde faiz etkili araçtır...

Devamını Oku
18.06.2025
Ekonomik büyüme!

Bir ekonominin kalkınma aşamasına geçmeden önce gayri safi yurtiçi ve milli hasılasının (GDP-GNP) artması gerekir.

Devamını Oku
11.06.2025
Genel eğilim halkoylaması

PKK’nin karalama, itham, yol gösterme, övünme ile dolu bildirgesi veya memorandumu; devletin egemen karakteri, bağımsız üniter, ulusal yapısı, Türkiye devletini uluslararası olarak tanıyan Lozan Antlaşması konularında tartışmalara yol açtı.

Devamını Oku
04.06.2025
Merkez Bankası rezervi

TC Merkez Bankası’nın brüt, net rezervi arttı, eksildi bilgisinden çok, merkez bankaları niçin rezerv bulundururlar, rezerv yeterliliğinin ölçütleri nelerdir, rezerv nasıl değerlendirilmeli, kullanılmalıdır sorularının yanıtları bilgilendirmede yararlı olur.

Devamını Oku
28.05.2025
Sözcüklerin büyüsü

Sözcükler büyülüdür. Etki altına alır, belirli somut bir amaca yönlendirir, umuda kaptırır. “Barış” da büyülü bir sözcüktür.

Devamını Oku
21.05.2025
Bir dogma: Yabancı sermaye yatırımı

İktisatta irdelenmeyen, bulgularla da kanıtlanmayan bir inanç, has, dogma da yabancı sermaye yatırımıdır. Yabancı sermaye yatırımı bir “panacea”, her derde deva olarak önerilir. Yabancı sermaye gelecek, üretim, istihdam artacak, enflasyon hız kesecek, döviz, teknoloji, yönetim deneyimi girişi olarak kriz sonlanacak.

Devamını Oku
14.05.2025
Olaylar ve anılar

Olaylar ve anılar

Devamını Oku
07.05.2025
Faşizan hukuk düzeni

Faşizan hukuk düzeni

Devamını Oku
30.04.2025
Türkiye’nin temelinin atıldığı gün

Türkiye’nin temelinin atıldığı gün

Devamını Oku
23.04.2025
Gelir dağılımı ekonomik kalkınma

Gelir dağılımı ekonomik kalkınma

Devamını Oku
16.04.2025
Diploma

Diploma

Devamını Oku
09.04.2025
Çevresel sermaye varlığı

Çevresel sermaye varlığı

Devamını Oku
02.04.2025
Dış politikada sağgörü

Dış politikada sağgörü

Devamını Oku
26.03.2025
Devletin onarımı

Devletin onarımı

Devamını Oku
19.03.2025
Cumhuriyetin fetret dönemi

Cumhuriyetin fetret dönemi

Devamını Oku
12.03.2025
CHP’nin aday sorunsalı

CHP’nin aday sorunsalı

Devamını Oku
05.03.2025
Emeklinin barınma sorunu

Emeklinin barınma sorunu

Devamını Oku
26.02.2025
Sorunların kaynağı aptallık mı?

Sorunların kaynağı aptallık mı?

Devamını Oku
19.02.2025
Adaydan önce program

Adaydan önce program

Devamını Oku
12.02.2025
Karakter

Karakter

Devamını Oku
05.02.2025
Paradigma

Paradigma

Devamını Oku
29.01.2025
Enflasyon ve ücretler

Enflasyon ve ücretler

Devamını Oku
22.01.2025
BOP çerçevesinde Suriye

BOP çerçevesinde Suriye

Devamını Oku
15.01.2025
Kalkınmayı engelleyen yanılgılar

Kalkınmayı engelleyen yanılgılar

Devamını Oku
08.01.2025
Yeni yıl ekonomik öngörüleri

Yeni yıl ekonomik öngörüleri

Devamını Oku
01.01.2025