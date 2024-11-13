Karamsarlıktan, karanlıktan kurtulma

13 Kasım 2024 Çarşamba

Toplumda çürümüşlük, kokuşmuşluk, şiddet, uyuşturucu alışkanlığı, çeteler, mafya ilişkileri, yolsuzluk, karapara aklama, etik değerlerde aşınma, yozlaşma karabasan gibi çöküyor, kasvet basıyor.

Anketlerde en önemli güncel sorun ekonomi olarak görülüyor. Ekonomik sorunlar ağır olsa da zaman alsa da bilgili, iyi niyetli bir ekip tarafından çözülür. Önemli olan etik değerlerde aşınmayı, yozlaşmayı gidermektir. İyi niteliklerin, hasletlerin yitirilmesi ülkenin geleceğini de tehlikeye atıyor.

Sorunları yaratan, ağırlaştıran Cumhur İttifakı yönetiminden bu konuda çözüm beklenemez. CHP, CHP’li belediyeler, Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş dernek, vakıf ve STK’ler inisiyatif alarak uygulamalarıyla karamsarlığa karşı umut vermelidirler. Eğitim, barınma sağlama, haksızlıkları giderme, sorunu çözmeye katkı sağlar.

Destek, dayanışma konusunda örnekler sınırlı da olsa medyada yer alıyor. Bu bağlamda birkaç örnek aktarayım:

Bu bağlamda Hatay’da bir derneğin, depremzede eşini yitirmiş, üç çocuklu kanser hastası bir anneye barınma sağlaması, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kız öğrencilere yurt temini, İBB’de, Metin Alper’in zabıta daire başkanlığına, Ergün Cebeci’nin afet işleri başkanlığına, Nilüfer Tatar’ın istihdam ofislerine yönetici olarak atanması birkaç örnek. Dayanışmaya, desteklemeye, haksızlıkları gidermeye yönelik örnekler, uygulamalar kuşkusuz çok daha fazla ve kapsamlıdır.

Olaya kaç aile, öğrenci, çocuk, kişi olarak yapılanlar küçümsenerek bakılmamalıdır. Gerçekleştirilmeyen büyük projeler, vaatler, laflar yerine, küçük yararlı işleri sürekli gerçekleştirmek, topluma, ülkeye katkı sağlar.

Öneri, eleştiri, dileklerden çok fiili uygulamalar yararlıdır. Yönetici, sorunları çözme yükümlülüğünü de üstlenir. Belediye başkanlarının, vakıf, STK yöneticilerinin çözüm, görev ve yükümlülükleri de vardır.

CHP’li belediyeler, yörelerindeki dernek, vakıf, STK’lerle işbirliği yaparak, eğitim, sağlık, üretim amaçlı projeler geliştirebilir, uygulanabilir. Barınma, eğitim, hijyen, sağlıklı beslenme önemli sorunlardır. Projelere, uygulamalara, Cumhur İttifakı tarafından engeller çıkarılacağı da göz önünde tutulmalıdır.

Dernek, vakıf, STK arasında eşgüdümlü uygulama, işbirliği, destek; başarı olasılığını artırır. Başarılı örnekler, umut verir, karamsarlığı dağıtır.

CHP’li belediyelerin sosyal amaçlı uygulamaları, perakende olarak kamuoyuna yansıyor. Genel merkez, yerel yönetimlerin toplumsal amaçların uygulamalarını, projelerini periyodik bültenlerle topluca kamuoyuna yansıtırsa yalnız bilgilendirme açısından değil, özendirici olarak da yararlı olur, STK’lerin reklam değil, sosyal yarar sağlayan uygulamalarının, projelerinin de topluca kamuoyuna yansıtılması, umut verir, karamsarlığı dağıtır.

CHP’nin bir ilkesi, oku da halkçılıktır. Vatandaşlar arasında ayrım yapılmaması, fırsat eşitliği sağlanması, toplumsal gelişme gereğidir. Eğitim, hijyen, sağlıklı beslenme halkçılığın gereğidir. Öğrenme, çalışma, işini özgürce seçme evrensel insan haklarındandır. Eğitim, çalışma, saygın bir işi olma umudu, çürümüşlüğe engel olur. Merkezin yapması gereken görevleri, yerel yönetimler, STK’ler yerine getirmelidir.

Belleğimde kaldığı kadar, Voltaire’in Candide adlı eserinde sonuç; çalışmak, bizi zaruretlerden, başkalarına muhtaç olmaktan, gereksemekten, ruhsal bunalımlardan, iç sıkıntısından kurtarır. Eğitim, çalışma olanağı umudu karamsarlığı dağıtır; gençleri doğru, sağlıklı yola yönlendirir.