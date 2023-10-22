Tasarruftan sonra düzeni sağlamak da halka düştü!

22 Ekim 2023 Pazar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

''Piyasanın adil, istikrarlı, rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan düzenlemeler yapmakla görevliyiz'' ifadelerini kullanan Bolat ardından "Ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, kooperatifler sektörel düzenlemeler, yönetmelikler üzerinden bizim yetki kapsamımız içinde. Bunu yaparken de denetleme yapmakla görevliyiz'' dedi ve ardından ''Piyasalarda kaos olursa dalgalanma olursa ve manipülasyon, spekülasyon faaliyetleri olursa onlara da en sert bir şekilde müdahale etmekle görevliyiz" sözlerini sarf etti.

Bakan Bolat ardından şöyle konuştu:

"Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah ağustostan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu. Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler."

Kimlikle satış yapma ise özetle şu şekilde ifade edilebilir:

İlanı yayımlayan site, ilan sahibinin gerçek adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamalı. Doğrulanmış bilgiler güncelliğini korumalı ve bu bilgiler saklanmalı.

Yine ilanın yer aldığı site ilana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamalı.

Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almalı, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymalıdır.

MECBURİ HİZMET!

Bakanlık aldığı karar ile internet üzerinden satış yapılmasına imkân sağlayarak bu hizmet karşılığında gelir elde eden şirketlerin bir denetleme mekanizmasına dönmelerini mecburi tuttu. Yerine getirmeyenlere ise ceza verileceğini açıkladı.

Pandemi sürecinde halk güç duruma düştüğünde yardım açıklaması beklerken 30 Mart 2020'de kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nasıl ki ''Biz bize yeteriz'' sözleri ile yardım bekleyen halkla IBAN numarası paylaşıp yardım istediyse bu kez de alınan kararla şirketlerden yardım isteniyor.

Bu karar karşısında ''Artık düzeni devletin sağlamakta güç duruma düştüğünü, yarın başka şirketlerden başka şekilde düzen sağlamasını isteyebileceğini mi gösteriyor yoksa'' diye düşünmeden edemiyor insan.

Yarın trafik polislerinin yerine taksilere kamera takıp, taksicilere hatalı kullanım fark ettiklerinde videoyu raporlama zorunluluğu; işyeri sahiplerine bulundukları sokağı temizleme zorunluluğu getirilirse şaşırmam.

Ne de olsa itibardan tasarruf edemeyen ülkede tasarrufu tek başına halk yapmaya alıştı.