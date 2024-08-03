Savaşkan İskefli
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Otomobil pazarında yerli üretici unutuldu!

03 Ağustos 2024 Cumartesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayında en çok satılan otomobilleri açıkladı.

Listede ilk 10 sıra ve satış sayısı şöyle oldu:

  1. Fiat Egea Sedan - 5 bin 81 adet
  2. Chery Tiggo 7 Pro - 3 bin 88 adet
  3. Renault Clio HB - 2 bin 500 adet
  4. Renault Megane Sedan - 2 bin 257 adet
  5. Volkswagen Polo - 2 bin 50 adet
  6. Chery Omoda 5 - 2 bin 2 adet
  7. Peugeot 3008 - 1.855 adet
  8. Nissan Qashqai - 1.816 adet
  9. Toyota Corolla - 1.793 adet
  10. Chery Tiggo 8 Pro - 1.548 adet

Bu modellerin başlangıç fiyatları ise sırasıyla şöyle:

  1. Fiat Egea Sedan - 969 bin 900 TL
  2. Chery Tiggo 7 Pro - 1 milyon 418 bin TL
  3. Renault Clio HB - 1 milyon 153 bin TL
  4. Renault Megane Sedan - 1 milyon 476 bin TL
  5. Volkswagen Polo - 1 milyon 154 bin TL
  6. Chery Omoda 5 - 1 milyon 378 bin TL
  7. Peugeot 3008 - 2 milyon 107 bin 500 TL
  8. Nissan Qashqai - 1 milyon 799 bin 900 TL
  9. Toyota Corolla - 1 milyon 346 bin 500 TL
  10. Chery Tiggo 8 Pro - 1 milyon 683 bin TL

Listede görüldüğü üzere ilk 6 modelin de başlangıç fiyatı 1 milyon 500 bin TL'nin altında. Ayrıca ilk 10'da Çin menşeli Chery'e ait 3 modelin olması da dikkat çekiyor.

Peki bu modellerden Çin haricinde en çok hangi ülkede üretim yapılıyor sorusunun cevabı ise Fiat Egea Sedan, Renault Clio Hatchback, Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla ile Türkiye. Hemen ardında ise Çin var.

En çok satılan otomobillerin uygun fiyatları başta olmak üzere fiyat performans oranları ile öne çıktığı bir kez daha bu liste ile ispatlandı.

Yeni listelerde ise birinci ve ikincinin yer değiştirme ihtimali yüksek. Chery vergi muafiyeti olmadan ayrıca tahminen yeni gelecek BYD modellerinden daha pahalı modelleriyle bile tek başına Çin'i ikinci yaparken yılsonu bu listede Türkiye'de üretilen modellerden çok Çin'de üretilen model görebiliriz ki bu da otomobil alırken daha çok paranın yurtiçinde kalmayıp yurtdışına çıkması anlamına gelebilir.

Bir fabrika yapılması uğruna kalan yerli üretici göz ardı edilmemeli.

İthal araçların payının azalması için beklenen matrah düzenlemesinden önce en azından yerli üretimde 1.6 litre altındaki binek modellerdeki yüzde 80 ÖTV düşürülmelidir. Unutulmamalı ki bu oranlar matrah düzenlemesi işlevselken yüzde 45-50 düzeyindeydi.


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