Togg T10X 'Enerji'

09 Eylül 2024 Pazartesi

Ağustos ayı otomobil satışları açıklandı. Elektrikli otomobil satışlarında Togg'un bu ayda da kan kaybettiği gözüktü.

Togg 2023 Haziran'dan bu yana en düşük aylık satışını yaptı. Hatta en yüksek satışa ulaştığı 2023 Aralık'taki satışların 10'da birini dahi yapamadı; 2024 Ağustos satışları 601 adette kaldı.

Togg'un diğer elektrikli otomobillerden önemli bir de farkı var. O da BDDK'nin kararı uyarınca yerli üretim elektrikli otomobillerde kullanılan kredi oranı ithal modellere göre artırıldı ve şu anda sıfır faizle 700 bin TL kredi kullanıp Togg T10X almak mümkün.

Togg'un satışa sunulan bir modeli var. O da T10X ve bu model 3 farklı versiyonla satışa sunuluyor. Togg fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil - 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil - 1.823.000 TL

Ağustos ayında en çok satılan elektrikli modellere bakıldığında ise şöyle bir sıralama ortaya çıkıyor:

Tesla Model Y - 1050 adet

Togg T10X - 601 adet

Mercedes EQB - 298 adet

Togg'a özel verilen kredi ile modelin önceki aylara göre ve Tesla Model Y'ye oranla bu kadar az satması artık gösteriyor ki ürün yelpazesinin genişlemesinin, yeni modellerin hayata geçmesinin zamanı geldi.

TOGG T10F

Yeni model olarak sedan Togg T10F daha önce ortaya çıkmıştı.

Burada daha uygun fiyata çıkabilecek modeller satışları artırabilirken farklı çözümler de mümkün.

Son gelişmelerin ışığında mevzuyu ele alırsak benim beklentim çok daha farklı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'in ayrıntılı araştırmalarından da gördüğüm kadarı ile geçen hafta tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında 500 milyon TL sahte fatura, 170 milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 milyon TL kayıt dışı para raporlarla tespit edildi.

Bu karar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet ve kalkınma kavramlarını terazinin ayrı kefeleri olarak adlandırdığını düşündürdü.

Ancak bireyin adaletli şekilde kalkınamayacağını savunan bir düşüncenin tezahürü ile ortaya çıkabilecek bu karar, milyonlarca insan geçim derdinde, yine milyonlarca genç yarının ne getireceğine dair endişe duyarken içinde kalan bir parça umudu da alıp gitti.

Dolayısıyladır ki bu ve benzeri kararların alındığı, bir bakanlıktaki tuvaletlerin yenilenmesi için 23 milyon 933 bin TL harcandığı ve anlamlandırmakta zorlanılan nice kararların ışığında benim Togg'dan beklentim T10X modelinden çok daha lüks en az 5 katı fiyata yeni modeli satışa sunması.

Bu da olmaz ise Togg T10X'in içine 500 bin TL'lik mücevher, arka tarafa 50 cm'lik bir TV ünitesi ve 170 bin liralık farkla altın rengi kaplama eklenip ''enerji'' serisi eklenmeli. Togg T10X Enerji'yi almak için sıraya 10 binlerce kişi girecektir.