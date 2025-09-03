Son 5 yılda; G.Saray’ın toplam transfer açığı 198 milyon Avro, F.Bahçe’nin 125 milyon Avro. İki kulübün son 5 yılda bilançolarında verdiği açık; Süper Lig’in transferde verdiği toplam 380 milyon Avro açığın yüzde 50’si! İnanılmaz bir olay! Burada çılgınca, dizginlenmeyen ve kontrol altına alınması gereken bir durum var. Bu transfer ücretleri sonrasında ligde yaklaşık 1 milyar 240 milyona ulaşan toplam bonservis bedelleri üzerinden takım değerlerine bakınca, F.Bahçe ile G.Saray’ın toplam lig değeri, Süper Lig’in yaklaşık yarısına ulaşıyor.

Esas sıkıntılı konu şu. Bu rakamlar o kadar yüksek ki Süper Lig’in bu sene itibarıyla yapılan transferler sonrası oluşan toplam bordrosu 462 milyon Avro. Yani ligde 532 futbolcuya ödenecek toplam rakam. Bunların yüzde 50’si yine G.Saray ve F.Bahçe’ye ait. Uğurcan Çakır ile Ederson’a verilen bonservis, ödenecek ücretler ve bunlara ilişkin doğan vergisel yükümlülükler toplamı dahil olmak üzere iki transferin maliyeti, sözleşme sürelerinin sonuna kadar 9 milyar liraya ulaşıyor. İnanılmaz bir rakam. Bu, Türk futbol gelirlerinin neredeyse üçte birine karşılık geliyor. Çılgınlıktan kastettiğim şey bu. G.Saray ve F.Bahçe’nin 31 Mayıs itibarıyla bilançolarındaki asıl faaliyetlerinden toplam zararları 7 milyar lirayı geçmiş. İki kulübün geçmiş yıllardan gelen birikimli zararları toplamı 19 milyar lira. Yıl sonu zararları ise 2 milyar liraya ulaşıyor. Bu sürdürülebilir değil. Çılgınca paralar veriliyor. Peki bunun kaynağı nedir?