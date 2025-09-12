Kulüplerin sıkıntılı yönlerine, Türk futbolunu bu sezon zorlayacak konulara değinelim. Süper Lig’de 2025-26 sezonunda kulüplerimiz önemli transferler yaptı. Toplam transfer açığımız 114.1 milyon Avro oldu. Bu durum futbolumuzun mali dengesinin bozulmasına neden oluyor; nakit açığını artırıyor, kulüp kârlılıklarını olumsuz etkiliyor.

31.05.2025 tarihli finansal tablolara göre sadece 4 büyük kulübün toplam borcu 46.3 milyar TL’ye ulaştı. Diğer kulüp borçlanmaları da dikkate alınınca Süper Lig’in borç yükü 50 milyar TL’yi geçmiş durumda. Borçlar, gelirlerin 1.42 katına yükseldi. Bu durum kulüplerimizin finansal sağlığını tehdit eden, mali yapıları üzerinde önemli baskı yaratan bir stres kaynağı olmaya devam ediyor.

Süper Lig ülke ekonomisindeki olumsuzluktan fena halde etkileniyor. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Süper Lig’de renkler farklı olsa da dertler aynı! Kulüpler faiz-kur-enflasyon sarmalında yollarına devam ediyor! Kulüpler döviz pozisyon açığı taşıdıkları için sürekli zarar ediyor. Bugünkü cari kurlardan kulüplerin döviz pozisyon açıkları 198 milyon Avro’ya ulaştı. Kulüpler dövizdeki yükselme nedeniyle yaklaşık 40 milyon dolar civarında gelir kaybına uğradı. Faiz oranlarındaki artış, borç yapılandırma faizlerini yükselttiği için kulüplerin zararları artıyor, öz kaynakları eriyor. Yüksek enflasyon kulüplerin TL gelirlerini eritiyor.

Kulüpler net borçluluktan kurtulamıyor, nakit açıkları hızla artıyor. Süper Lig kulüpleri 2024-25 itibarıyla gelirlerinin yaklaşık 1/3’ü kadar gider fazlası, yüzde 42’si kadar da nakit açığı verdi. Kulüpler kâr edemiyor. 4 büyük kulübün dönem sonu zararları 4.5 milyar TL’ye yaklaştı. Birikimli geçmiş yıl zararları toplamı 35.3 milyar TL’ye yükseldi. Ekonomik olumsuzluklar ve öngörülmezlikler sürdürülebilir mali yapıya izin vermiyor. Ekonomik belirsizlikler kur riski, faiz riski, enflasyon riski, likidite riski gibi önemli riskleri beraberinde getiriyor. Kulüpler bu nedenle finansal öngörülemezlik içinde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalıyor. Takımlara, gelirlerinin üzerinde harcama limitleri tanımlanması, kulüplerin finansal yeterliliğini sağlamaktan ziyade daha fazla harcama yapmalarına sebep oldu. Süper Lig takımları arasında kadro değerleri bakımından derin uçurum var. 3 büyük kulübün kadro değerleri toplamı 814.1 milyon Avro. Bu, Süper Lig’in kadro değerlerinin yüzde 67’sini oluşturuyor. 4 kulübün takım değerleri, diğer 14 takımın ortalama değerinden 3 kat fazla. Bu da Süper Lig’de haksız rekabetin temel dinamiğini oluşturuyor.