Kulüplerin akıl almaz borçlarla başa çıkmak için son yıllarda sıkça başvurdukları; belki de perde arkasında kalan kritik bir finansman yöntemini, bedelli sermaye artırımını ele alacağım. Dört büyük kulüp halka arz edildiklerinden bu yana (2002-2025 arası) tam 19 kez bedelli sermaye artırımına giderek, toplam 1 milyar 379 milyon 547 bin 789 dolar gelir elde etti. Bedelli sermaye artırımlarından gelen toplam bu paranın yüzde 68.21’i olan 941 milyon 36 bin 758 dolarlık kısmı mali yatırımcıdan tahsil ederken, 438 milyon 511 bin 31 dolarlık (yüzde 31.79) bölümünü de kulüpler kendi kaynaklarından karşıladı. Ama basit bir hesapla şunu net olarak görüyoruz ki; toplanan her 100 doların 68’i doğrudan piyasadaki yatırımcıdan gelmiş durumda.

Dört kulübün 19 kez gittiği bedelli sermaye artırımından bugüne kadar gelen kümüle 1 milyar 380 bin dolar gelir, 2025 itibarıyla Türk futbol gelirlerinin yüzde 69’una yakın bir tutara karşılık geliyor. 13 yıllık süreçte toplanan bedel1i sermaye artırım tutarları 1 milyar 180 milyon Avro oluyor. Bu tutar, 2025 hesaplamalarıma göre yaklaşık 700 milyon Avro civarında olan Türk futbol gelirlerinin 1.68 katına denk geliyor. 2012-2025 arası gerçekleştirilen bedelli sermaye artış gelirleri, bu dönemdeki Türk futbol gelirlerinin yaklaşık yüzde 16’sını oluşturdu.

Bedelli sermaye artırımlarından 532.9 milyon dolar gelir elde eden Galatasaray ilk sırayı alırken onu 486.8 milyon dolarlık bedelli geliriyle Trabzonspor takip ediyor. Bu dönemde Beşiktaş 287.1 milyon dolar, Fenerbahçe 72.5 milyon dolar bedelli sermaye artırımı geliri elde etti. Borsa İstanbul’da işlem gören dört kulüp bedelli sermaye artırımlarının yüzde 58.3’ünü ağırlıkla son 5 yılda gerçekleştirdi. Bu dönemde dört kulüp toplam 12 kez bedelli sermaye artırımına gitti. 2020- 25 arası dört kulübün toplam bedelli sermaye artışı gelirleri 845 milyon 492 bin 515 dolar olarak gerçekleşti. Bu da 2012-2025 arası gerçekleştirilen toplam 1 milyar 380 milyon dolarlık bedelli sermaye artırımlarının yüzde 61.28’ine karşılık geliyor. Bu süreçte Trabzonspor 5 kez bedelli sermaye artırımına giderken, Galatasaray 3, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2’şer kez bu yolu tercih etti.