09 Nisan 2025 Çarşamba

F.Bahçe’nin Rangers’a elenmesiyle ne Şampiyonlar Ligi’nde ne Avrupa Ligi’nde ne de Konferans Ligi’nde takımımız kaldı. Oysa takımlarımız sezon başında ve ortasında ciddi maliyetlere katlanıp çok önemli transferler yapmış, önemli teknik kadroları iş başına getirmişti. Avrupa Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen kulüplerimiz vardı ama ne yazık ki çeyrek finale çıkamadık. Nisan ayını görmeden Avrupa defterini kapattık.

2019-2025 arası Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor toplam 376 futbolcu transfer edip 26 teknik adamla çalıştı. 4 büyükler bu süreçte transfere toplam 2.12 milyar Avro yani güncel kurla yaklaşık 87 milyar lira harcadı. Ne var ki yapılan bunca harcamaya karşın kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi’nde sadece bir galibiyet alabildi. 4 büyükler Şampiyonlar Ligi’nde son 6 sezonda toplam 18 maça çıktı, sadece bir galibiyete ulaşabildi! Türk futbolunu ekonomik, finansal ve sportif olarak domine eden dört kulübün transfere harcadığı milyarlarca liranın sonunda beklenen başarıya ulaşamaması, katlanılan astronomik maliyete karşın bu işten bir fayda elde edilemediğini ortaya koyuyor. Harcanan 87 milyar TL karşılığında Şampiyonlar Ligi’nde sadece1 galibiyete ulaşılmış olması, çok pahalı rekabet ettiğimiz gerçeğini yüzümüze çarpıyor.

2019-20 ile 2024-25 sezonları arasında kulüplerin oyuncu bonservisiyle, futbolcu ve teknik kadrolara ödediği, ödeyeceği hak ediş maliyetleri toplamı G.Saray’da 640.3 milyon Avro’ya, F.Bahçe’de 621.5 milyon Avro’ya, Beşiktaş’ta 473.9 milyon Avro’ya ve Trabzonspor’da 389 milyon Avro’ya ulaştı. 4 kulübün bu sezon Avrupa’nın önemli yıldızlarını ve teknik kadrolarını Süper Lig’e kazandırmaları, 2024-25 Avrupa kupalarında beklentiyi yükselten yatırım harcamaları olmuştu. Öyle ki Avrupa Ligi’nde finali, hatta şampiyonluğu düşler duruma gelmiştik. Ancak zaman ilerledikçe hayallerimiz suya düştü. Avrupa’da irtifa kaybeden ülke futbolu bu sezon yine Edirne’nin ötesinde iz bırakamadı. Avrupa ve Konferans Ligi’nde mücadele eden ekiplerimiz toplam 36 maça çıktı; 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayıp yüzde 30’luk galibiyet oranı tutturdu.

Türk futbolunu ekonomik ve sportif olarak domine eden 4 kulübün sahadaki performansı yetersiz kalınca Avrupa’da rekabette geriye düştük. Başarısızlık, katlanılan maliyetler nedeniyle kulüp ekonomilerini olumsuz etkiledi. Pastadan fazla pay alınmasına karşın neredeyse merkez ligler kadar harcama yapılması, kulüplerin finansal dengelerini bozdu.