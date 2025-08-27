Yer Hatay. Termometreler 45 dereceyi aşarken 16 yaşında tarım işçisi bir çocuk, günlük 650 lira kazandığını söyledi ve ekledi: “Sekiz yıldır bu işi yapıyorum. Günlük 650 TL çok az. Markete gitsen 650 liraya ancak çikolata alınır.” Bir yandan da okuyan bu çocuk, sekiz yaşından beri işçi!

Yer Gebze. Aynı anda medyada yer alan “Aşiretin düğününde gökten takı yağdı!” başlıklı haber dikkat çekiciydi. Karslı Digor aşiretinin düğününe 5 binden fazla kişi katıldı, takı töreninde 19.8 milyon TL nakit ve 5 kilo altın takıldı. İki bavula zor sığan paraların sayımı sırasında 15’ten fazla aile büyüğü görev aldı. Düğünün davetlileri arasında AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler gibi isimler de yer aldı.

Yer İstanbul. “Kira fiyatları dudak uçuklattı” haberi çarpıcı. Kadıköy 62 bin TL, Sarıyer 60 bin TL, Beşiktaş 52 bin TL, Bakırköy 50 bin TL, Zeytinburnu 45 bin TL’lik kiralarla fiyatların en çok artışa geçtiği ilçeler oldu.

Yer Adıyaman/ İngiltere. Gazetemizin muhabiri Aytunç Ürkmez’in haberi, Menzil cemaati lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin mirasçılarının, Londra ve Liverpool’daki taşınmazlar nedeniyle İngiltere mahkemelerinde davalık olduğunu ortaya koydu. İddialara göre, ağabeyi tarafından Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünden çıkarılan Mübarek Elhüseyni, Marmara Bölgesi’nde yeni bir köy kurma hazırlığında.

Yer Bodrum. Yalıkavak’ta açılan yeni bir restoranda, ünlü bir şefin özel tarifle hazırladığı, Japonya’dan getirilen Wagyu eti kullanılan hamburger 5 bin TL’lik fiyatıyla gündem oldu.

Yer tüm Türkiye! 16 bin TL ile aylık ile yaşam mücadelesi veren emekliler isyan etti: “Ayın sonunu getiremiyoruz! Kendi ülkemizdeki tatil beldelerini bile televizyonda seyrediyoruz.”

AKP’NİN SERMAYE TRANSFERİ!

Yukarıda alıntıladığım haberleri arka arkaya okuyan adil ve dürüst bir insanın isyan etmemesi olanaksızdır.

Bir yanda alın teri ile çalışan milyonlarca yurttaşın oluşturduğu emekçiler, diğer yanda sömürü üzerinden halkı soyan aşiretler, görgüsüzlük içinde lüks yaşantılarıyla tiksindirici bir şov sergileyen bir azınlık, müritlerini dolandırıp servetlerini yurtdışına taşıran tarikatlar, toplumun ortak değeri olan kamu kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken siyasetçiler var!

Bu kapitalist düzen, AKP döneminde iyice azmış; işçinin, emeklinin cebinden alıp kendi yandaşı olan iş insanlarına ve tarikatlara aktararak sermaye transferi yaptı. Her gün insanın içini dağlayan yoksulluk haberleri, Türkiye’de var olan sömürü sisteminin bir an önce yıkılmasını gerektiriyor.

Yaz aylarında parasızlıktan sokaklardaki banklarda, kış aylarında da hiçbir gereksinimlerini karşılayamadan AVM içlerindeki banklarda mutsuz bir şekilde oturup ömür tüketen insanların ülkesi oldu Türkiye. Birileri tıka basa yerken, diğerlerinin baktığı ve yatağa aç girdiği bir ülkede huzur da olmaz barış da!

‘DEMOKRASİ’ YALANI!

“Demokrasi” ve “eşitlik” sözcüklerini ağızlarından düşürmeyenlerin gelir dağılımında yarattıkları derin uçurumu görmeleri için kendilerinin de aç kalması gerekiyor herhalde.

Türkiye’de bu bataktan AKP ile çıkılamayacağı çok açıktır. Çünkü 23 yıldır sermayeye teşvikler verip aşırı zenginlerden sıfır vergi alırken halkı inim inim inleten, emeği ile çalışanları muhtaç konumuna düşüren ve sadaka kültürüyle aşağılayan AKP’nin kendisidir. Bu ülkede günlük 650 TL’ye çalıştırılan çocuklar ve ayda 16 bin TL’ye ölüme mahkûm edilen emekliler varsa o düzen yıkılmalıdır.

Bütün muhalefet aşiret, tarikat ve sermaye ilişkilerini dağıtmak için ortalığı ayağa kaldıracağı yerde, sözde “demokrasi” gelecek vaadiyle emperyalizmin emirlerini yerine getiren ve iktidarın ömrünü uzatma işlevini görecek bir komisyonda, sömürü düzenini büyüten AKP ile masa başında. Tarihe bu utançla geçecek olanlar bellidir!