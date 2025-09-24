Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emperyalizmin teröristleri
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

Emperyalizmin teröristleri

24.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

New York’ta Concordia Zirvesi’nde bir oturum...

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’nın eski direktörü David Petraeus, karşısında oturan eski cihatçı El Kaide üyesi ve şimdi Suriye devlet başkanı olan Colani’ye (Ahmet eş Şara) şunları söyledi:

“Selamünaleyküm sayın başkan, sizinle tanışmak bir onur efendim. Bütün bu baskının altında nasıl ayakta kalıyorsunuz, düşünmeye zaman bulup uyumaya yeterli zaman ayırabiliyor musunuz? Yaşadıklarınızın ne olduğunu biliyorum. Çok zor. Çok sayıda hayranınız, ki onlardan biri de benim, sizin için endişeleniyoruz.”

Bu konuşmanın videosu da var ama insan teknolojinin gelişimini göz önünde bulundurunca acaba gerçek değil mi, yapay zekânın eseri mi diye düşünüyor! Öyle ki sosyal medyada bu görüntüyü hakkında birisi, “Bu bir Hollywood senaryosu olsaydı, en azından biraz olsun inanılabilir görünmesi için yeniden yazılması gerekirdi” yorumunu yapmış.

‘TERÖRE KARŞI SAVAŞ’ YALANI

Gerçekten de inanılması güç. ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinin yarattığı IŞİD’in lideri Bağdadi, Colani’yi Suriye kolunu kurmakla görevlendirmişti. Colani, Irak’ta El Kaide adına Amerikan askerlerine karşı savaştığı sırada, başına 10 milyon dolar ödül koyulmuş, General Petraeus’un yönettiği güçler tarafından yakalanıp hapse atılmıştı.

11 Eylül sonrasında Amerika’nın “teröre karşı savaş” operasyonları kapsamında, yüz binlerce insan can verdi ve sakatlandı. Şimdi Colani, yüz binlerce Iraklı’nın öldürülmesinden sorumlu olan adama bakıp “Bir zamanlar savaş alanımızda olmamız iyiydi. Şimdi savaştan diyaloğa geçtik” diyor. Ne de olsa kendisi de eski bir terörist!

11 Eylül’den sonra bütün Müslümanları şeytanlaştırıp, Ortadoğu’yu yerle bir eden, onca insanın katledilmesinden ve sakat kalmasından sorumlu olan bir general ise karşısında oturan o eski teröriste övgüler düzüyor! İnsan bunları duyup izleyince Usame bin Ladin herhalde Amerika’yla gurur duyardı diyor!

Bu olayın bize gösterdiği gerçek şudur. Ortadoğu ve Afganistan’da yaşananların senaryosunu yazan Amerika’dır. Emperyalistler, 1970’lerden beri hedeflerine ulaşmak için cihatçıları kullanılıyor ve bu plan tıkır tıkır işliyor.

“Teröre karşı savaş” bir yalandır. ABD, bu yalana dayanarak “barış ve demokrasi ihracı” iddiasıyla işgal ettiği toprakları cehenneme çevirdi. El Kaide ve Taliban’ı kendi amaçları için kullandığı gibi, şimdi de Esad’ı iktidardan indirmek için desteklediği cihatçı Colani’yi Suriye’yi İsrail’in çıkarlarına uygun hale getirmek için kullanıyor. Bu kapsamda Öcalan’ı da kullanıyor, bu teröristin aniden Bahçeli için “kurucu önder” haline gelmesinin nedeni de emperyalizm!

BARRACK’A BİR HATIRLATMA!

Bunlar olurken, Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Sky News Arabia’ya verdiği röportajda Ortadoğu hakkında söyledikleri çok çarpıcı bir hale geliyor.

“Barış bir illüzyondur. Hiçbir zaman barış olmamıştır. Muhtemelen hiçbir zaman barış olmayacaktır. Birisi hâkimiyet kurmak ister, bu da birisinin boyun eğmesi gerektiği anlamına gelir. Arapçada boyun eğmek anlamına gelen bir kelime yoktur. Boyun eğmeyi kafalarında kavrayamazlar.”

Barış olmamasının en büyük nedeni emperyalizmin yüzyıllardır bölgede kurduğu tezgâhlar olmasın! ABD, “lımlı İslam” projesi çökünce artık radikal İslamcıları, teröristleri kendisine müttefik yaparak, cihatçıları aparat olarak kullanarak ilerliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki emperyalizm, terörizmin en büyük kaynağıdır.

Yalnız Barrack’a bir hatırlatmada bulunalım: Büyükelçi olarak görev yaptığı bu ülke, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki halk emperyalizme boyun eğmediği için kuruldu. Bunu kafasında kavrasa iyi olur!

İlgili Konular: #ABD #Emperyalizm #Colani #Ahmed el Şara #Tom Barrack

Yazarın Son Yazıları

Emperyalizmin teröristleri

New York’ta Concordia Zirvesi’nde bir oturum...

Devamını Oku
24.09.2025
Ahlakçıların ahlaksızlığı

Son birkaç hafta içinde Türkiye’de kültür ve sanat alanındaki baskı iyice arttı.

Devamını Oku
21.09.2025
Eğitiyor, donatıyor, destekliyor!

Kim kime yapıyor bunu?

Devamını Oku
19.09.2025
İkinci Cumhuriyetçiler ve CHP

T24 internet sitesi, üç gün önce Hasan Cemal’in “Özgür Özel Tandoğan’dan haykırıyor, tam bir heyecan fırtınası, gözlerim yaşarıyor!” başlıklı bir yazı yazdığını duyurdu.

Devamını Oku
17.09.2025
Bahçeli’ye sorular ve bir gencin isyanı

"Sosyal medyanın kökü kazınmalı."

Devamını Oku
14.09.2025
Üniversiteye hazırlanan bir gençten mektup

Her gazeteci gibi ben de okuyucularımdan çok sayıda ileti alıyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasicilik, koltuk kavgası ve sınıf kavgası

Herkes bir koltuğun peşinde.

Devamını Oku
10.09.2025
Açılım ve çelişkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlenen 19 Mart’tan bu yana iktidarın CHP’ye yönelik baskısını artırması, deyim yerindeyse dört taraftan kuşatmak için yoğun bir çaba harcaması, aynı anda açılım süreci devam ederken bazılarınca çelişkili bulunuyor.

Devamını Oku
07.09.2025
Bunun adı totalitarizm!

Önce bir gerçeğin altını çizelim...

Devamını Oku
05.09.2025
Ortadoğu kazanı fokurduyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bugünlerde çok hareketli, Türkiye’den bölgeye giden gidene...

Devamını Oku
03.09.2025
Büyük zaferin 103. yılında yol ayrımı

Dün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalizme karşı vatan savunması için bir dönüm noktasıdır; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür ve laik bir ülke olarak kurulmasını sağlayan yol, 103 yıl önce Dumlupınar’daki direnişle sağlanmıştır.

Devamını Oku
31.08.2025
Toplumu neye razı etmeye çalışıyorsunuz?

Son bir haftada açılım sürecinde neler oldu?

Devamını Oku
29.08.2025
Birileri tıka basa yerken diğerleri açsa!

Yer Hatay. Termometreler 45 dereceyi aşarken 16 yaşında tarım işçisi bir çocuk, günlük 650 lira kazandığını söyledi ve ekledi...

Devamını Oku
27.08.2025
Yasayla çelişen bir genelge daha!

Sokak hayvanları konusunu yıllardır kangren haline getirenlerin cephesinden yeni bir karar duyuruldu.

Devamını Oku
24.08.2025
Fırıldak olmayın!

TV kanallarından birinde bir politikacı, AKP’ye geçen belediye başkanlarından biri hakkında konuşuyor...

Devamını Oku
22.08.2025
Cuma hutbeleri anayasal düzene aykırı olamaz!

Son yıllarda yaşanan bir sorun var.

Devamını Oku
20.08.2025
İlkesiz siyaset 3

İlkesiz Siyaset başlığını taşıyan ilk yazımı, muhalif kanattaki siyasetçilerin, o dönemde CHP genel başkanı olan Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Erbakan’ı anma töreninde ona övgüler yağdırması üzerine yazmış ve Millet İttifakı’ndaki ilkesizliği eleştirmiştim.

Devamını Oku
17.08.2025
Algı manipülasyonuna hayır!

Gazetecilik, kamuoyunun görüşünü doğrudan etkileyen bir meslek.

Devamını Oku
15.08.2025
Hayvan cehennemi

Mardin’de bir araba bir eşeğe çarptı ve yanında yavrusu bulunan anne eşeği öylece bırakıp kaçtı.

Devamını Oku
13.08.2025
26 Kasım 2023’ten beri yanıt bekleyen sorum

Öcalan açılımının komisyon üyeleri, cuma günkü ikinci toplantının tam kapalı olmasını oybirliğiyle kabul etti.

Devamını Oku
10.08.2025
‘Aşiretçi, ümmetçi sol’ zırvası!

Türkiye’deki temel sorunun bir sınıf sorunu olduğunu görmezden gelenler...

Devamını Oku
08.08.2025
Açılım ve ‘yeni sol’ tasarımı

3 Ağustos Pazar günü ortaya atılan bir iddia var...

Devamını Oku
06.08.2025
Niye üyelerin önüne sandık konulmadı?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün ülkede, hatta yurtdışında bile üyelerinin önüne sandık koyan, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuran CHP...

Devamını Oku
03.08.2025
‘Cunta’ dedikleriyle masaya oturmak...

İlk iki Yenikapı faciası, Kılıçdaroğlu döneminde yaşandı.

Devamını Oku
01.08.2025
Komisyon tuzağı

Haftalardır TBMM’deki açılım komisyonu konuşuluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Dinci/etnikçi anayasa, üst kimlik İslam!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açılım konusunda yaptığı konuşma, bu köşede yazdığım her satırın doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Devamını Oku
13.07.2025
Bu perde böyle kapanmaz!

Türkiye’de AKP-MHP-DEM tarafından halka “PKK’nin silah bıraktığı” söylenip anayasa değişiklikleri için zemin hazırlanmaya çalışılırken aynı anda...

Devamını Oku
11.07.2025
Habur’dan Süleymaniye’ye...

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, haftaya Saray’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek başladı.

Devamını Oku
09.07.2025
Gaflet, dalalet ve hıyanet!

Duymayan kaldı mı bilmiyorum ama Colani’nin (ya da şimdiki adıyla Ahmet eş Şara) ABD beslemesi kukla bir başkan olduğu, ABD kaynaklarınca da doğrulandı.

Devamını Oku
06.07.2025
Şeriatçı kışkırtmayı reddedenler ve kullananlar

LeMan dergisinin karikatürü üzerinden başlatılan komplo, şeriatçıların umduğu sonucu verdi.

Devamını Oku
04.07.2025
Ülke cayır cayır yanıyor; yobazlıktan, gericilikten!

Yine bir yaz, yine her yer alev alev... Bilecik, Sakarya, İzmir, Hatay, Antalya...

Devamını Oku
02.07.2025
CHP’de yaşananların ardında ne var?

Yine duyumlar, dedikodular ve kulis bilgilerinin havada uçuştuğu günler! Kapalı kapılar ardında birtakım planların yürütüldüğünün işareti bu. Benzerini Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması sırasında yaşadık, sonrasında olanları hepimiz biliyoruz...

Devamını Oku
29.06.2025
Düşün çocukların yakasından!

İktidar zorunlu eğitimi kısaltma çabası içinde ya, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) durur mu, başkan Burhan Özdemir anında AKP’nin imdadına yetişti ve yeni bir model önerdi.

Devamını Oku
27.06.2025
Teslimiyetten ateşkese!

“KOŞULSUZ ŞARTSIZ TESLİMİYET” Donald J. Trump (17 Haziran saat 19.48, X platformunda Trump’ın paylaşımı.)

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye, ümmetçi bir din devleti olmayacak!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl niyetini hiç gizlemiyor ve zaman zaman hatırlatıyor.

Devamını Oku
22.06.2025
İşçi düşmanını ‘demokrasi şehidi’ yapan etnikçilik

Teröristbaşı Öcalan’a göre Turgut Özal demokrasi şehidiymiş! Nereden biliyoruz?

Devamını Oku
20.06.2025
Emperyalizm, kuklaları ve haydutlar!

Ortadoğu’nun jeopolitik dengelerini kökten değiştirecek Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), İsrail’in İran’a saldırısıyla yeni bir aşamaya geçti.

Devamını Oku
18.06.2025
Milli Eğitim ideolojik kuşatma altında!

Edep nedir diye sorsam, herkes “terbiye, kültür” anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük der.

Devamını Oku
15.06.2025
İkiyüzlülüğün dibine vuranlar

İki gemi: Madleen ve VELA...

Devamını Oku
13.06.2025
Konfederalizm, Sykes-Picot ve Lozan

Aklını kullanıp sorgulama yeteneğini kullananlar arasında Öcalan açılımının bir BOP projesi olduğuna ilişkin kuşkusu olan kaldı mı bilmiyorum ama geçen hafta bir belge daha ortaya çıktı.

Devamını Oku
11.06.2025