ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’nın eski direktörü David Petraeus, karşısında oturan eski cihatçı El Kaide üyesi ve şimdi Suriye devlet başkanı olan Colani’ye (Ahmet eş Şara) şunları söyledi:

“Selamünaleyküm sayın başkan, sizinle tanışmak bir onur efendim. Bütün bu baskının altında nasıl ayakta kalıyorsunuz, düşünmeye zaman bulup uyumaya yeterli zaman ayırabiliyor musunuz? Yaşadıklarınızın ne olduğunu biliyorum. Çok zor. Çok sayıda hayranınız, ki onlardan biri de benim, sizin için endişeleniyoruz.”

Bu konuşmanın videosu da var ama insan teknolojinin gelişimini göz önünde bulundurunca acaba gerçek değil mi, yapay zekânın eseri mi diye düşünüyor! Öyle ki sosyal medyada bu görüntüyü hakkında birisi, “Bu bir Hollywood senaryosu olsaydı, en azından biraz olsun inanılabilir görünmesi için yeniden yazılması gerekirdi” yorumunu yapmış.

‘TERÖRE KARŞI SAVAŞ’ YALANI

Gerçekten de inanılması güç. ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinin yarattığı IŞİD’in lideri Bağdadi, Colani’yi Suriye kolunu kurmakla görevlendirmişti. Colani, Irak’ta El Kaide adına Amerikan askerlerine karşı savaştığı sırada, başına 10 milyon dolar ödül koyulmuş, General Petraeus’un yönettiği güçler tarafından yakalanıp hapse atılmıştı.

11 Eylül sonrasında Amerika’nın “teröre karşı savaş” operasyonları kapsamında, yüz binlerce insan can verdi ve sakatlandı. Şimdi Colani, yüz binlerce Iraklı’nın öldürülmesinden sorumlu olan adama bakıp “Bir zamanlar savaş alanımızda olmamız iyiydi. Şimdi savaştan diyaloğa geçtik” diyor. Ne de olsa kendisi de eski bir terörist!

11 Eylül’den sonra bütün Müslümanları şeytanlaştırıp, Ortadoğu’yu yerle bir eden, onca insanın katledilmesinden ve sakat kalmasından sorumlu olan bir general ise karşısında oturan o eski teröriste övgüler düzüyor! İnsan bunları duyup izleyince Usame bin Ladin herhalde Amerika’yla gurur duyardı diyor!

Bu olayın bize gösterdiği gerçek şudur. Ortadoğu ve Afganistan’da yaşananların senaryosunu yazan Amerika’dır. Emperyalistler, 1970’lerden beri hedeflerine ulaşmak için cihatçıları kullanılıyor ve bu plan tıkır tıkır işliyor.

“Teröre karşı savaş” bir yalandır. ABD, bu yalana dayanarak “barış ve demokrasi ihracı” iddiasıyla işgal ettiği toprakları cehenneme çevirdi. El Kaide ve Taliban’ı kendi amaçları için kullandığı gibi, şimdi de Esad’ı iktidardan indirmek için desteklediği cihatçı Colani’yi Suriye’yi İsrail’in çıkarlarına uygun hale getirmek için kullanıyor. Bu kapsamda Öcalan’ı da kullanıyor, bu teröristin aniden Bahçeli için “kurucu önder” haline gelmesinin nedeni de emperyalizm!

BARRACK’A BİR HATIRLATMA!

Bunlar olurken, Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Sky News Arabia’ya verdiği röportajda Ortadoğu hakkında söyledikleri çok çarpıcı bir hale geliyor.

“Barış bir illüzyondur. Hiçbir zaman barış olmamıştır. Muhtemelen hiçbir zaman barış olmayacaktır. Birisi hâkimiyet kurmak ister, bu da birisinin boyun eğmesi gerektiği anlamına gelir. Arapçada boyun eğmek anlamına gelen bir kelime yoktur. Boyun eğmeyi kafalarında kavrayamazlar.”

Barış olmamasının en büyük nedeni emperyalizmin yüzyıllardır bölgede kurduğu tezgâhlar olmasın! ABD, “lımlı İslam” projesi çökünce artık radikal İslamcıları, teröristleri kendisine müttefik yaparak, cihatçıları aparat olarak kullanarak ilerliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki emperyalizm, terörizmin en büyük kaynağıdır.

Yalnız Barrack’a bir hatırlatmada bulunalım: Büyükelçi olarak görev yaptığı bu ülke, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki halk emperyalizme boyun eğmediği için kuruldu. Bunu kafasında kavrasa iyi olur!