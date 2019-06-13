İmamoğlu niçin kazanacak - 1 Parti Devleti millete karşı

Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı, fakat iktidar baskısıyla YSK tarafından GASP EDİLEN İstanbul seçiminin bir “PARTİ DEVLETİ-MİLLET ÇEKİŞMESİ” haline dönüştüğü görülüyor.
Ekrem İmamoğlu’na karşı, iktidarın ve onun emrindeki medyanın bütün olanakları, hukuki ve gayri hukuki, ahlaki ve gayri ahlaki yöntemler kullanılarak harekete geçirilmiş durumda:
Bir yandan YSK kararlarıyla ilçe seçim kurulları yeniden düzenleniyor; seçim kurulları aracılığıyla sandık kurulları yeniden biçimlendiriliyor...
(Zaten İl Seçim Kurulu Başkanı emekliliğini isteyerek ayrıldı.)
Öte yandan İmamoğlu için yalan haberler, montajlanmış video kayıtları piyasaya sürülüyor...
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı başta olmak kaydıyla bütün iktidar, İmamoğlu aleyhine propagandaya katılmış durumda.
Tarafsız olması gereken bir vali bile işin içinde görünüyor.
Yeni bir saldırı için ipucu aramak üzere, İmamoğlu’nun geçmiş bütün belediye başkanlığı muameleleri, müfettişler tarafından didik didik ediliyor.
Sırf Yıldırım lehine, İmamoğlu aleyhine propaganda yapsınlar diye Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan “meleler” İstanbul’a getirilmiş.
Ayrıca topluma, “Kazansa bile yetkilerini ve olanaklarını elinden alacağız, hiçbir şey yapamayacak” mesajı veriliyor.
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Ama bütün bunlara rağmen İmamoğlu kazanacak, çünkü:
1) İstanbullular, toplumun düşman gruplara bölünmesinden, insanların birbirlerine karşı kin ve nefretle kışkırtılmasından, azarlanmaktan, itilip kakılmaktan, baskıdan, bıktılar usandılar.
2) İstanbullular, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden bunaldılar.
3) İstanbullular, ekonomik kriz altında inim inim inliyor, iş ve aş arıyor ama bulamıyorlar.
4) İstanbullular, kendileri için kullanılmaları gereken İstanbul’un kaynaklarının, eşe dosta, aile üyelerine, yandaşlara peşkeş çekilmesinden illallah dedi.
5) İmamoğlu bütün bu olumsuzluklara karşı başkaldırının simgesi olarak görülüyor.
6) İmamoğlu’nun projeleri, demokratik yöntemlerle İstanbullular lehine çözümleri yansıttığı için, gerçekçi olarak algılanıyor ve inandırıcı oluyor.
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Erdoğan/AKP iktidarının icat ettiği “Ucube Anayasa”ya dayalı “Tek Kişi Rejimi” niteliğindeki “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” hem siyasal, hem toplumsal, hem hukuksal, hem de ekonomik açılardan, tam anlamıyla duvara toslamış durumdadır.
Demokratik/Yarı Demokratik ülkelerde bu başarısızlığın bedeli iktidarı kaybederek ödenir.
İstanbul seçimi bu kaybedişin ilk işareti olduğu için İmamoğlu’nun kazanması engellenemeyecek:
MİLLİ İRADE’NİN GÜCÜ PARTİ DEVLETİ’NİN BASKISINI YENECEKTİR...
İSTANBUL İSTANBULLULARINDIR!