‘Bizimkiler’in zaferi

26 Mayıs 2021 Çarşamba

Pazar gecesi Fransa’da Lefter’in Nice kulübünde oynamasından daha da önemli bir futbol olayı yaşandı! Üç Türk genci ligin şampiyon takımı Lille’de oynarken gedikli ve dünya takımı PSG’yi de aşan şampiyonlukları ile göğsümüzü kabarttı. Hepsine sonsuz teşekkürler. Burak; babası kaleci Fikret Yılmaz’ın öğrencim olduğu 1985 yılında dünyaya geldi. Aradan geçen yıllar sonucu üçüncü kez görev yaptığım 2002 yılında genç takımdan alıp ilk kez profesyonel formayı Gümüşhane’de giydirdiğim futbolcum oldu. Futbolda başarılı olacağı çok belliydi. Özel olarak eksik tekniklerini giderdiğim antrenmanları takip eden annesi Berrin Hanım’ın da tribünden sesini duyar gibiyim! Futbol dünyasının gurur duyacağı hırsla oğlunu futbolcu yapmaya karar vermiş bir annedir Berrin Hanım. Şimdi onu kutlarken oğlu Burak ile eşi Fikret’in öğrencim olarak kendisi ve ülkemiz adına yılın "Futbol kadını" olmaya hak kazandığını düşünüyorum. Evlendirdiğim kaleci babanın, golcü oğluna da teknik direktörü olma yazgımı yok edemezsiniz! Bu bir şanstır. Birçok kulüpte benden daha çok emek veren teknik adamların da katkısı olan milli futbolcumuz Burak, golcü ama farklı idoldür! Anlayın ve alkışlayın Yusuf ve Zeki ile!

Bir başka tarihe geçiyorum. Beşiktaş’ın Mehmet Üstünkaya’nın başkan, Sami Albayraklar’ın, Hüseyin Özay’ın, Atıf Keçeci ve Kemal Ulusular’ın yönetici olduğu; Şevket Yorulmaz ile Faruk Sağnak ve Süleyman Seba’nın bulunduğu yokluk döneminde "bir kibrit yak!" kampanyası ile teknik adam olarak hocalarımız olan Serpil Hamdi Tüzün, Gündüz Tekin Onay, Doğan Andaç, Metin Türel’in arasından genç teknik adam olarak idealist yapımla futbola emek vermeye kararlı bir futbol adamıydım. Benim olduğum yerde sadece emek ve etik değerler hakkını alır! Ziya Doğan, Fuat Yaman, Süleyman, Murat, Adnan Esen, Erkan Serin, Burhan, Rıza Çalımbay, Ercan Ozan, Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Erdinç Erol, Rasim Kara, Mustafa Özbey, Tuğrul Çakır, Kenan Oktay, Haluk Çakar ve Mehmet Ekşi, Salih, Halim Okta, Adnan Karayaka gibi öğrencilerimin ötesinde çok uzun ve değişik kulüplerde altın başarılar kazanan değerlere hocalık yaptım. Liste kabarık. Unuttuklarım darılmasınlar ve bir gün onları da yazarım. Ama Sergen Yalçın’a teknik direktörlük yapmadım. Onun parlak döneminde ben Antalyaspor’daydım. Bir maçta Lody diye bir futbolcuma çok özel görev verirken, prensibim olmasa da Sergen’i markaj altında tutmuş ve faullü bir gol yiyerek maçı berabere bitirmiştik! Özel bir değerdir!

Beşiktaş futbol ekolü bizi profesyonel takıma getiren ve Serpil Hamdi Tüzün ile kuruluş ve imkansızlıkta amansız çalıştığımız 1975-80 yılıdır. Daha sonra görevden alınan arkadaşıma bağlı olarak Seba ve yönetimin tüm ısrarına karşın yanlış anlaşılmaktan ve etik prensiplerime uymadığından dolayı Miliç ile çalışmadım ve milli takıma teknik direktör oldum. Bir yıl sonraki ikinci Tüzün döneminin öğrencisi olmuştur Sergen. Kendisini tebrik ediyorum ve yeni bir çıkışı sürdürmesini istiyorum.