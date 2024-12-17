Adnan Dinçer
Bu kadar!
Adana Demirspor ilk yarıda 2 gol bulduğu Beşiktaş karşısında ikinci devre akıllı oynayamadı. Oysa süratli oyuncularıyla farkı açabilirdi. Beşiktaş, attığı golden sonra 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği bulmaya çalıştı. Ama gerçek Beşiktaş bu değil! Ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor karşısında bu kadar çaresiz bir şekilde oynaması kabul edilemez! Neden bu duruma gelindiği araştırılmalıdır.
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