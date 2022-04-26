Futbol serttir
Son şampiyonu bozan gerçek işin püf noktasına karşı duyarsızlık. Bir sezonda üç teknik adam değiştirmek işe yaramaz. Dolduruşa gelip futbolcu transferi Beşiktaş’ın devamını getirmedi. “Futbol sert oyundur” derler. Kasımpaşa taş gibi takım. Donk, Spajic, Hadergjonaj, Eren ve Muleka çok etkiliydi. Beşiktaş’ı böyle göstermek olmadı. Valerien Ismael galiba burayı karıştırdı! Burada futbol var, organizasyon yok. Sen 2 maçlık çıkışı değişiklik adına yaşadın. Oysa senin taktiğinde Welinton ataklara çıksın arkası boşalmasın diye Rosier’i hücumda kullanma düşüncen tembel ve hiçbir şey yapmayan Pjanic’le olmazdı.
Sıkışınca hatırlanan genç Emirhan’ın oyuna sürülmesi zıtlığı takımın nerelerde olduğunun ve hâlâ kadro arayışının kanıtı. Ghezzal’ın düşüşü, bu tempoya dayanamayacak fizik yapısı Beşiktaş’ta bir şeylerin daha da uyumsuz olduğunun göstergesi. Rıdvan da düşüşte. Beşiktaş’ın bu sorunların altından kalkacak bir yapıya dönmesinin gereğinin hoca ile değil yönetimin bakışıyla değişeceğini hatırlatırım. Son haftalardaki çıkışıyla tebrik edilecek isim Kasımpaşa’nın teknik direktörü Sami Uğurlu.
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